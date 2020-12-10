Эстетично и намертво: как правильно соединить два провода

Этот пост я не планировал писать, но тут дело случая. Жена принесла из офиса старый кипятильник, провод которого был уже удлинен. Место соединения проводов выглядело очень опасным, поэтому пользоваться им давно перестали. Дело мастера боится – взял и помог любимой жене!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
Естественно, первым делом я вырезал старую скрутку и аккуратно зачистил концы проводов. Вскрылось, что они имеют разное сечение.
Более тонкий провод я зачистил чуть побольше. Это все для того, чтобы можно было надеть на него желтую термоусадку (на фото) и завести ее выше оголенной части.
Второй провод (он чуть толще) я тоже нарядил в термоусадку серого цвета длиной около 10 см.
Второй провод (он чуть толще) я тоже нарядил в термоусадку серого цвета длиной около 10 см.
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Следующий этап – это стандартная спиральная скрутка жилок, с последующей спайкой скрутки тонким слоем припоя (чтобы не выпирал). На места спаек сдвинул тонкие кусочки термоусадки и подогрел их газовой горелкой, чтобы сели на место.
Далее, я снял кусок изоляции с совсем другого круглого провода и разрезал её вдоль, чтобы можно было надеть на место скруток.
Далее, я снял кусок изоляции с совсем другого круглого провода и разрезал её вдоль, чтобы можно было надеть на место скруток.
Вот тут я понял, что разное сечение проводов сыграло мне на руку. Если бы оно было одинаковым, то спаянные скрутки точно бы не влезли в белую изоляцию.
В финальной части моего ремонта, я сверху соединения натянул обрезок второй термоусадки и завел ее на другой провод.
В финальной части моего ремонта, я сверху соединения натянул обрезок второй термоусадки и завел ее на другой провод.
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Источник: https://www.ixbt.com/live/instruments/termousadochnye-trubki-s-pripoem-soedinyaem-provoda-bystro-i-kachestvenno.htmlhttps://www.ixbt.com/live/instruments/termousadochnye-trubki-s-pripoem-soedinyaem-provoda-bystro-i-kachestvenno.html