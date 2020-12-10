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Эстетично и намертво: как правильно соединить два провода

Эстетично и намертво: как правильно соединить два провода (5 фото)

Автор:
10 декабря 2020 17:26
Сообщество : Сделай сам!
Метки: провод   ремонт   сделал сам   скрутка   электрик   электричество   
1772
5
Этот пост я не планировал писать, но тут дело случая. Жена принесла из офиса старый кипятильник, провод которого был уже удлинен. Место соединения проводов выглядело очень опасным, поэтому пользоваться им давно перестали. Дело мастера боится – взял и помог любимой жене!


P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
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Метки: провод   ремонт   сделал сам   скрутка   электрик   электричество   
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57k
Viktor Полчаса назад
Хотел бы я на тот офис взглянуть, где таким кипятильником пользуются!
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Нестерин Сергей 4 минуты назад
Т. е. из-за разности сечений место спайки нагреваться на будет? А если будет, то не сильно и не прожжёт термоусадку? И потому две спайки на одном уровне? Ясно, что эстетичность важнее ТБ. Ну и прочность само собой +100500 к безопасности.
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27k
EvilHomer 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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31k
Олег 16 минут назад
Стан после шатания режима починяет кипятильник

Стан после шатания режима починяет кипятильник
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1k
V2.Smirnov Полчаса назад
Термоусадочная трубка с припоем (или термоусадочная гильза) призвана помочь быстро соединить провода с помощью одной лишь зажигалки, либо термофена. Помимо быстрого соединения, данная муфта обеспечивает защиту от попадания влаги на образовавшийся электрический контакт.
Источник: https://www.ixbt.com/live/instruments/termousadochnye-trubki-s-pripoem-soedinyaem-provoda-bystro-i-kachestvenno.htmlhttps://www.ixbt.com/live/instruments/termousadochnye-trubki-s-pripoem-soedinyaem-provoda-bystro-i-kachestvenno.html
Термоусадочная трубка с припоем (или термоусадочная гильза) призвана помочь быстро соединить провода с помощью одной лишь зажигалки, либо термофена. Помимо быстрого соединения, данная муфта обеспечивает защиту от попадания влаги на образовавшийся электрический контакт. Источник:
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15k
Lynx Полчаса назад
Паялово с таким жалом для таких работ - фпечку.
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