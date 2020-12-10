Эстетично и намертво: как правильно соединить два провода

Более тонкий провод я зачистил чуть побольше. Это все для того, чтобы можно было надеть на него желтую термоусадку (на фото) и завести ее выше оголенной части.



Второй провод (он чуть толще) я тоже нарядил в термоусадку серого цвета длиной около 10 см.