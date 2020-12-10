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После боя с моджахедами советский прапорщик хотел расстрелять захваченного британца

После боя с моджахедами советский прапорщик хотел расстрелять захваченного британца (4 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 17:23
Метки: 90-е годы   СССР   Советские солдаты   армейские истории   армия   британец   война   война в Афганистане   
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Сегодня у нас история об интернационале, войне в Афганистане и о том, как удивительны бывают хитросплетения судьбы. Будет немного пруфов. Есть текст, есть видео - кому как удобней.

Авторский пост

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Метки: 90-е годы   СССР   Советские солдаты   армейские истории   армия   британец   война   война в Афганистане   
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16  комментариев
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42k
SAndre 8 часов назад
поставил выполнение задачи и жизнь группы под удар
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Frank Borman 2 часа назад
Ми-ми-ми! Очень душещипательная история. Жалко, что п@здеж.
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6k
Бегемот 5 часов назад
Во время войн, наёмников военнопленными не считали. Их убивали сразу.
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7k
HUBLOT 5 часов назад
Вот и дошли до оправдания предательства. Того прапора самого надо было к стенке поставить.
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28k
Юр21 5 часов назад
Всё зло от пропаров, придавил бы гниду британскую - мир стал бы чище!
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22k
Александр Клишин Автор поста 5 часов назад
Пацаны нашли видосики с этим бароном
Ссылка youtu.be
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17k
Сергей Костюнин 6 часов назад
Я бы пристрелил и дело с концом
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1k
DerDimon Сергей Костюнин 5 часов назад
Приходилось в людей стрелять?
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193k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 7 часов назад
Привет графоману Александру Клишину
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16k
Виталий Кот 8 часов назад
чем дальше от Афганской войны, тем круче (п.и.з.д.е.ж) т.е. сказки ...
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22k
Александр Клишин Автор поста Виталий Кот 8 часов назад
Так мож и не пиз-ж. Вон уже нашли страницу этого барона пикабушники-детективы.
Так мож и не пиз-ж. Вон уже нашли страницу этого барона пикабушники-детективы.
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4k
SSD 8 часов назад
Бред сивой кобылы. Я таких историй - 100 штук в день тебе придумаю. Пруфы где?
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Александр Клишин Автор поста SSD 8 часов назад
А вам видео захвата британца надо, или что? Фотки которые мне прислали вас не устраивают?
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10k
Яромиръ Александр Клишин 7 часов назад
....не обращайте внимания это местный юродивый, пожалуйста не бейте его по голове, он совсем слабоумный
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22k
Александр Клишин Автор поста Яромиръ 7 часов назад
Там кстати расследование продолжаются, вывод - барон тип мутный, британские вояки на форумах его склоняют, но по факту в послужном списке Афган значится - инструктором у духов был.
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17k
Сергей Костюнин Александр Клишин 6 часов назад
Вот , вот (( мочить надо было сэра ((
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