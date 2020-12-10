После боя с моджахедами советский прапорщик хотел расстрелять захваченного британца

Был у меня друг. В Афгане мы служили в разное время и в разных частях, но уже на гражданке дружили семьями. Он постарше меня. И как то под алкоголь, когда языки начинают развязываться, он поведал историю.



Как то раз, будучи командиром группы во время Афганской войны, он с бойцами вышел на задание. При движении к нужной точке авангард засёк группу духов. При этом в группе духов был замечен один европейской наружности. В результате неожиданной для духов атаки , моджахеды были уничтожены. Европейца же взяли в плен живым. Пленного допросили. Он был британским подданным.



Мой друг, как командир группы, идущей на выполнение задания, принял решение пленного уничтожить, ибо под угрозой срыва было само задание, да и жизнь его, и вверенных ему бойцов. Ликвидировать пленного он решил сам. Хотя, как он мне признался, душа у него не лежала убивать этого человека. То ли внешность его была чересчур европейской, то ли говорил он на русском языке хорошо. Короче, замучили сомненья товарища командира. С одной стороны - жизнь незнакомца, с другой - жизни бойцов и срыв задания (что могло закончится и военным судом). Группу он отправил вперёд, а сам остался для исполнения приговора. Видимо, он для себя уже разрешил эти сомненья.



Короче говоря, взял он с пленного честное джентльменское слово, что тот не будет в течении какого то времени пытаться спастись и вызывать подмогу . Выстрелил в воздух, будто бы застрелив пленного, и оставив того связанным, догнал свою группу. Группа спокойно выполнила поставленную задачу и без потерь вернулась в расположение части.



О том, что пленный остался живым, мой друг никому не сказал. В последствии, за чередой боевых и жизненных ситуаций эту историю он подзабыл.



Прошло много времени, не скажу точно сколько, но точно более 20 лет. Мы уж давно были гражданскими людьми. И вот как то раз , находясь на реабилитационном лечении в госпитале в Пуще-Водице (это под Киевом , для участников боевых действий), мой друг играл с товарищем в биллиард в холле этого госпиталя. Игра была достаточно азартной, поэтому они не обратили внимание на суету в холле.



Оказывается в это время в госпиталь прибыла какая-то иностранная делегация. Не обращая на делегацию внимание, мужики продолжали гонять шары. И вдруг один из делегации подбегает к моему другу и начинает его обнимать. Этим человеком оказался тот самый, не ликвидированный пленный. В общем, человечек оказался не из простых, вроде бы даже Сэр какой-то, или Лорд.



Через пару дней этот сэр сбежал от своей охраны и приехал втихаря в этот госпиталь. Там они здорово подбухнули на пару деньков, чем поставили на уши охрану сэра и дипломатические службы. Сэр предлагал моему другу офицерское звание и солидную пожизненную пенсия в Британии. Однако друг мой отказался. Говорит, не смогу я на чужбине, тут родня и Родина. Так и не поехал.



Когда я услышал эту "байку" - не поверил особо. Чего не расскажешь в кругу друзей, да ещё и под выпивкой.