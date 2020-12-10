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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
10 декабря 2020 08:43
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
4794
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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56  комментариев
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386
Бэмсяра 2 часа назад
Комментарий к фото
если не можешь найти в коллективе крысу, значит эта крыса ты)))
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6k
Garpia121 42 секунды назад
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В нынешнем году коллекция расширится, как минимум, зелененьким шариком с рожками.
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7k
Валерий 53 секунды назад
Комментарий к фото
Как обычно - врезается запор в мерин. Вылезает братва и начинает разводить деда. А дед спокойный такой, говорит: - Ребятушки, что ругаться то, а давай те-ка лучше чай с пряничками попьем! - Старый, ты что гонишь, поехали квартиру оформлять!!! - Ребятушки, ну уважьте старика, попьем сначала чаю с пранечками! Братва переглянулась, ну да делать нечего, пошли в кабак. Дед достает из-за пазухи старую медную лампу, терт ее и появляется джин. Д: - ну, давай милок, чайку нам, с пряничками, с сушечками! Джин: - Момент, хозяин! И на столе все разом и появилось. Братва сидит с открытыми ртами. Братва: - Дед, продай лампу, а?! Дед: - Не, ребятушки, Вы что! Братва: - Ну дед, продай лампу, миллион баксов даем?! Дед: - Не, ребятушки, Вы что! Братва: - Ну дед, продай лампу, два миллиона баксов даем?! Дед: - Ну, ребятушки, тут подумать надо! Короче, продал дед лампу и уехал. Братва вызывает джина и заказывает: - Короче, нам всем по 10 милионов баксов для начала. Джин: - Неа, новые хозяева, я специализируюсь только по чаю с пряничками!
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1k
lekha-fil 7 минут назад
Комментарий к фото
Жопу простудит, это же как-никак металл.
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7k
Валерий 9 минут назад
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Абрам, таки где ты достал себе такой костюм?
В Париже…
А это далеко от Бердичева?
Ну, примерно, две тысячи километров будет.
Подумать только! Такая глушь, а как шьют хорошо!
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19k
Ратибор 12 минут назад
Комментарий к фото
Всё правильно, а французы теперь выглядят вот так:
Всё правильно, а французы теперь выглядят вот так:
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7k
Валерий Ратибор 11 минут назад
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На солнышке выгорели...
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7k
Валерий 13 минут назад
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Трое спецназовцев присланы к командиру дивизии для выполнения особо важного задания. Два огромных шкафа и один маленький, скромненький... Представляются:
- Иванов! Мастер спорта по боксу, КМС по гиревому спорту!
- Петров! Мастер спорта по самбо, КМС по кикбоксингу!
- Сидоров! Мастер спорта по шахматам... Командую этими двумя д.о.л.б.о.ё.б.ами!
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25k
Aqueronte 16 минут назад
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А какие испанцы? Их там внутри перемешано до фига и больше. Каталонцы, баски, астурийцы и ещё хз сколько.
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1k
0lov 16 минут назад
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мотивация у них разная.....
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3k
Александр Зотов 17 минут назад
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в Сургуте...

Норильчане посмеялись))
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7k
Izrin Maria 19 минут назад
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Полезный совет.
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7k
Izrin Maria 22 минуты назад
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Вот он - женский коллектив.
Вот он - женский коллектив.
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4k
Олег Данилов Полчаса назад
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Ильич проснись, они офигели :)))
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30k
Лесли 🥰 41 минуту назад
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Если там не будет Деппа, то и смотреть не стоит!
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30k
Лесли 🥰 51 минуту назад
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Че?!)) нифига не поняла.
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15k
nobody® Час назад
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В презентации XIaomi на прошлой неделе: некоторые так не делают, но мы в комплект положим зарядку 33W. А за предзаказ подарим браслет, наушники и зарядку 65W
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−1
Стася Час назад
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не, ну это жиза
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15k
nobody® Час назад
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Естественно, я прочитал: К игрушке прилагается "букет"
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15k
nobody® Час назад
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А какая разница? Париж тоже ведь в замкадье чёрт знает где в глубинке
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7k
Izrin Maria nobody® 15 минут назад
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-Далеко-ли от Крыжополя до Парижу?
-Две тысчи вёрст.
-Боже, какая глушь!
( Н.В. Гоголь.)
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15k
nobody® Час назад
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Электро, Осьминог, Зелёный Гоблин и Сорвиголова (из сериала) ещё частично подтверждены
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15k
nobody® Час назад
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Луи Жермен Давид де Фюнес де Галарса
Хуан Морено и Эррера-Хименес
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