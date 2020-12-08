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Чем отличается хрусталь от стекла? - «Как и Почему»

Чем отличается хрусталь от стекла? - «Как и Почему» (4 фото)

Автор:
08 декабря 2020 23:25
Метки: интересно   стекло   факты   
1109
4

Взяв в руки стеклянное или хрустальное изделие, практически не ощущаешь разницы, кроме того, что хрусталь более красивый и вычурный. На самом деле разница колоссальная, что заметно по цене. Хрусталь и стекло отличаются не только внешне, а и по физико-химическим свойствам.

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Метки: интересно   стекло   факты   
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3  комментария
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Дарья 4 часа назад
Ох, помню в школе ездили классом на экскурсию на Стекольный Завод. Как было интересно! Как хотелось купить произведенные там хрустальные бокалы вот с такими снежинками, но 90е.. денег не было
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657
likiloki 2 часа назад
А еще говорят, высокое содержание свинца вредит организму, потому хранить в хрустале напитки и пищу не рекомендуют.
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1
Natali 4 часа назад
я всегда считала, что как раз таки хрусталь очень хрупок(если это не штаповка советская), его нельзя мыть в посудомойке и в горячей воде, он темнеет. И царапается сильно.
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