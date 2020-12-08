Чем отличается хрусталь от стекла? - «Как и Почему»

Обработанное хрустальное стекло имеет грани, которые дают изделиям яркую и многоцветную световую «игру», характерный звон. Чешское и венецианское стекло также являются хрустальными.

Интересный факт: оксид свинца добавляли к стеклу еще в Месопотамии и Древнем Египте, как только начало зарождаться стеклоделие.

Основное отличие хрусталя от обычного стекла – это прочность. Хрустальные изделия даже поцарапать довольно сложно. С течением времени стекла тускнеют, на них появляются потертости и небольшие царапины. Хрусталь сложно разбить, в отличие от стекла. Если это все же случилось, он разлетится на мелкие кусочки, а стекло – на крупные. Теплопроводность у обычного стекла гораздо выше.

Если добавить в материал примеси разных металлов, можно получить цветной хрусталь. Также добавки улучшают характеристики преломления света, создавая «игру цветов», чего не случается с обычным стеклом. Например, хрусталь зеленого цвета получают путем добавления меди, розового – кремния, красного – кадмия, синего – кобальта.

Хрусталь отличается от стекла, в первую очередь, более высоким содержанием оксидов свинца. Он становится прочнее и пластичнее, легко поддается дальнейшей обработке – огранке и шлифовке.