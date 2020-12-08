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Названа стоимость охраны аэродрома, на котором обворовали «самолет Судного дня»

Названа стоимость охраны аэродрома, на котором обворовали «самолет Судного дня» (1 фото)

Автор:
08 декабря 2020 16:49
Метки: авиация   охрана   происшествие   
4295
1

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева (Ростовская область) потратил 24,1 млн рублей на охрану аэродрома, где на днях был вскрыт грузовой люк и украдена аппаратуру из «самолета Судного дня», следует из данных портала госзакупок.

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Метки: авиация   охрана   происшествие   
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25  комментариев
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37k
Нанук Паналык 4 часа назад
Названа стоимость охраны аэродрома, на котором обворовали «самолет Судного дня»
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19k
Davy Jones Час назад
Какое отношение ВКП имеет к американизированному названию "судный день"?
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8k
Vacony Час назад
надеюсь полетят шапки ?
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3k
стопудовый Час назад
я тут слышал, что у Димона, автора поста аккаунт стырили!))) представляете себе такую хрень!! и вот так же не могу, а она есть!!))))
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379
Z Ramsvsegda Час назад
Да видать он уже не так уж и нужен!
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20k
Сибиряк Час назад
Фагмент.
Ссылка youtu.be
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9k
Сергей Час назад
Судный день отменяется.
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1k
ALEX 2 часа назад
Названа стоимость охраны аэродрома, на котором обворовали «самолет Судного дня»
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0
Andrii Pohudin 2 часа назад
На борту аппаратура которая не боится ядерного излучения, зато боится шаловливых ручек людишек охочих к наживе. украли на драгмет.
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16k
Андрей Иванов 2 часа назад
25 лямов на 8 постов охраны - это вообще ниочём. Бабульки со свистульками стояли
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1k
AH_94 3 часа назад
Кто охраняет, тот и ....
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9k
котегRUS 3 часа назад
подумаешь, пару раций украли, главное что чёрный чемоданчик с красной кнопкой на месте
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4k
saliamnn 4 часа назад
Названа стоимость охраны аэродрома, на котором обворовали «самолет Судного дня»
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2k
Владимир 4 часа назад
в охране есть хохлы..
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6k
Barachek_Obachek 4 часа назад
Там аппаратура 70-х годов драгмета много
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1k
ALEX Barachek_Obachek 2 часа назад
Названа стоимость охраны аэродрома, на котором обворовали «самолет Судного дня»
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4k
SSD 4 часа назад
Ты о чем? Вчера на фишках уже все разобрали. По результатам:
1)Ты - госдеповсская проститутка, или хохол, т.к это не возможно.
2)У нас все охраняется автоматчиками и пулеметчиками - ты, сам придумал новость вместе с Навальным.
3)У нас Борт №1 - охраняемый объект, новость тебе придумал Байден, когда ссал в подъезде.
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4k
SSD Sanar 4 часа назад
ПС: Я предполагаю, что если бы маргиналы завели этот пепелац и стали отдавали команды и бомбить все пивнухи вокруг, где им в долг не дали, и пулять по Америке было бы интереснее... а так то да... Новость не "завершена"
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4k
Sanar SSD 4 часа назад
И как это противоречит моему комментарию?
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4k
Sanar SSD 4 часа назад
Смешно. Вчера буквально поздравлял своих инженеров и технарей с праздником. Думаю что маргиналы запустить не смогли бы, тут мозги нужны.
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SSD Sanar 4 часа назад
Вы не верите в удачу и русский "авось". Можно. Все можно - надо только больше выпить...))
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4k
Sanar SSD 3 часа назад
Извини уважаемый за Ты, но я как то утратил веру в человечество, у меня бараны воровать пытались алюминиевые прответня и колодки со стоянки, а самолёты стояли с полной заправкой, он на себе тащит две сраных колодки я отстегнул обойму от ПМ и просто для науки влупил ему в лоб рукоядкой, чтоб там больше не лазил.
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25k
Snork Snorkoff 5 часов назад
Охранка наружку охраняет. А тут явно свои скрысили
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