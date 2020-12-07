Великолепные эрмитажные коты

Сегодня в подвалах Эрмитажа живут порядка 50-60 котов и кошек. Всех их очень ценят и любят, а однажды эрмитажным котам даже выписал солидную сумму (точная не известна) один меценат из Франции. Кстати, сегодня стало известно, что деньги планируют потратить на ремонт подвалов, чтобы освежить обстановку чуть ли не главным жителям музея.