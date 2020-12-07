Великолепные эрмитажные коты

В Эрмитаже живут около 60 котов, защищающих произведения искусств музея.
Не все знают, но коты для Петербурга имеют особое значение, ведь после освобождения Ленинграда от блокады они буквально спасли город от полчищ крыс. Но эта история достойна отдельного поста, сейчас же я хочу поговорить про котов, живущих в Эрмитаже.
Коты защищают Зимний дворец все от тех же грызунов, которым без разницы чего грызть – хоть башмак, хоть произведение искусства.
Сегодня в подвалах Эрмитажа живут порядка 50-60 котов и кошек. Всех их очень ценят и любят, а однажды эрмитажным котам даже выписал солидную сумму (точная не известна) один меценат из Франции. Кстати, сегодня стало известно, что деньги планируют потратить на ремонт подвалов, чтобы освежить обстановку чуть ли не главным жителям музея.
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