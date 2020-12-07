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Великолепные эрмитажные коты

Великолепные эрмитажные коты (4 фото)

Автор:
07 декабря 2020 20:44
Сообщество : Животные
Метки: СПб   коты   эрмитаж   
1536
4
В Эрмитаже живут около 60 котов, защищающих произведения искусств музея.

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Метки: СПб   коты   эрмитаж   
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582
Uggla 5 часов назад
Мав-в-в-в-в


Мав-в-в-в-в
Мав-в-в-в-в
Мав-в-в-в-в
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−157
rbFedor 6 часов назад
Я против кошек ничего не имею, но предупреждать надо
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−157
rbFedor 6 часов назад
В суд на вас надо подать, моя сестра чуть не задохнулась у неё аллергия
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7k
Prostovopros 6 часов назад
После Войны котов в Ленинград завозили массово согласно решению правительства.
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10k
Яромиръ 6 часов назад
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2k
au3 Яромиръ 5 часов назад
Псц.... подкармливают котов, предназначение которых ловить грызунов ...
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