Реальный анекдот про маршала Баграмяна и солдата Козлова

Не устану повторять, что многие анекдоты народного фольклора часто имеют под собой реальную основу – случай произошедший в настоящей жизни. Например, старый, бородатый анекдот про рядового Козлова.
Помните: командир расспрашивает новобранцев:
- Как фамилия боец?
- Соколов, товарищ майор.
- Молодец Соколов. Служи – соколом будешь!
Обращается к следующему солдатику – Фамилия?
- Орлов товарищ майор.
- Молодец Орлов. Старайся, служи – орлом будешь.
Спрашивает третьего солдата – Фамилия?
- Козлов, товарищ майор.
- Молодец, коз... ничего, ничего, служи - всякое бывает.
В реальности этот случай произошел с маршалом Советского Союза Иваном Христофоровичем Баграмяном. В 60-х годах инспектируя воинскую часть, он заметил на спортплощадке спортгородке молодых солдат, еще неокрепших, сутуловатых. "Как фамилия? - спросил у одного, не сумевшего (еще, видимо, и от волнения в присутствии маршала) выполнить простейшее упражнение на перекладине. - "Воробьев, товарищ маршал!" Баграмян похлопал его по плечу: "Ты, Воробьев, не расстраивайся, послужишь год - соколом станешь. А твоя фамилия?" - поинтересовался у другого слабака. "Орлов". - "Ну а тебе сам Бог велел в армии орлом стать!"
Конфуз произошел с третьим солдатом. Когда маршал спросил у него фамилию, тот смущенно потупился: "Козлов" Иван Христофорович слегка улыбнулся и вдруг сказал: "Ты вот что, Козлов петь любишь?" - "Так точно, запевала в роте". - "Ну вот видишь! Старайся больше - Козловским станешь!" Кто не помнит, Иван Козловский - знаменитый в 30-60 годах оперный тенор.
Другой случай вполне могущий стать основой для анекдота произошел с маршалом Андреем Ивановичем Еременко. Вскоре после войны, тогда еще генерал Еременко написал и издал свои мемуары. Были там и такие строки (за дословность не ручаюсь, передаю смысл): "Вызываю члена Военного совета фронта Никиту Сергеевича Хрущева и отдаю ему приказ готовить людей к наступлению".
Прошло несколько лет, Хрущев стал секретарем ЦК и возглавил московскую партийную организацию. Еременко внес правку: "Собрались мы с Никитой Хрущевым, чтобы обсудить вопрос, как лучше подготовить людей к наступлению". Когда Хрущева избрали первым секретарем ЦК, и он возглавил Совет министров, Еременко еще немного подкорректировал текст: "Быстро разобравшись в обстановке, Никита Сергеевич по-отечески посоветовал готовить людей к наступлению".
Дотошливый исследователь может сравнить издания книг маршала (он их выпустил несколько), дабы убедиться в этом.
Источник:
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