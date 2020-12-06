Реальный анекдот про маршала Баграмяна и солдата Козлова

Помните: командир расспрашивает новобранцев:

- Как фамилия боец?

- Соколов, товарищ майор.

- Молодец Соколов. Служи – соколом будешь!

Обращается к следующему солдатику – Фамилия?

- Орлов товарищ майор.

- Молодец Орлов. Старайся, служи – орлом будешь.

Спрашивает третьего солдата – Фамилия?

- Козлов, товарищ майор.

- Молодец, коз... ничего, ничего, служи - всякое бывает.

В реальности этот случай произошел с маршалом Советского Союза Иваном Христофоровичем Баграмяном. В 60-х годах инспектируя воинскую часть, он заметил на спортплощадке спортгородке молодых солдат, еще неокрепших, сутуловатых. "Как фамилия? - спросил у одного, не сумевшего (еще, видимо, и от волнения в присутствии маршала) выполнить простейшее упражнение на перекладине. - "Воробьев, товарищ маршал!" Баграмян похлопал его по плечу: "Ты, Воробьев, не расстраивайся, послужишь год - соколом станешь. А твоя фамилия?" - поинтересовался у другого слабака. "Орлов". - "Ну а тебе сам Бог велел в армии орлом стать!"

Конфуз произошел с третьим солдатом. Когда маршал спросил у него фамилию, тот смущенно потупился: "Козлов" Иван Христофорович слегка улыбнулся и вдруг сказал: "Ты вот что, Козлов петь любишь?" - "Так точно, запевала в роте". - "Ну вот видишь! Старайся больше - Козловским станешь!" Кто не помнит, Иван Козловский - знаменитый в 30-60 годах оперный тенор.