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Реальный анекдот про маршала Баграмяна и солдата Козлова

Реальный анекдот про маршала Баграмяна и солдата Козлова (2 фото)

Автор:
06 декабря 2020 18:46
Метки: байки   война   история   
10607
2

Не устану повторять, что многие анекдоты народного фольклора часто имеют под собой реальную основу – случай произошедший в настоящей жизни. Например, старый, бородатый анекдот про рядового Козлова.

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Метки: байки   война   история   
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41k
zloykoyot 7 часов назад
Последняя история напоминает анекдот времён Брежнева. Сидят Сталин и Жуков, обсуждают план операции "Багратион". Жуков: -Товарищ Сталин, может быть посоветуемся с полковником Брежневым?
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−9
Князь Курбский 4 часа назад
Урок закона Божьего в школе. Священник – детям: - Что всего быстрее на свете? Дети (в задумчивости, Вовочка тянет руку): - אуй, батюшка! Священник: -?! Обоснуй, однако. Вовочка: - Не успел подумать – уже встает. Священник: - Хмм. Хорошо. А что всего тяжелее на свете? Вовочка (тот же): - אуй, батюшка! Священник:- Обоснуй, однако. Вовочка:- Если не встает, так никакими силами не поднимешь! Священник.:- Ладно. А что всего… (Вовочка аж прыгает от желания ответить) - Остепенись, однако! Этак всю Божью науку к אуям сведем!
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3k
Горожанин 4 часа назад
Так с Еременко-то, чем дело закончилось после смещения Хрущева?
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676
☣️Месть печенегов☣️ Горожанин 4 часа назад
Вернулся к первой редакции, да ещё вписал, как ему полковник брежнев планы операций разрабатывал
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58k
Доктор Джонс 7 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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