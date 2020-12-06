Почему в городах массово исчезают воробьи?

Начнём с того, что домового воробья не зря назвали домовым — птиц селился в жилплощади сапиенсов со времён своего видообразования. В щелях, дырах и прочих архитектурных погрешностях птахи устраивали гнёзда. Но сейчас планировка домов изменилась: стены стали ровными, все трещины тщательно заделываются, и уютных закутков, куда могла бы заселиться воробьиная семейка, не осталось.

Птицы выбирают жилище человека по двум основным причинам: во-первых, это безопасно, а во-вторых — тепло.