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Почему в городах массово исчезают воробьи?

Почему в городах массово исчезают воробьи? (6 фото)

Автор:
06 декабря 2020 12:07
Метки: интересно   птицы   факты   
853
6

Эх, вот были времена! Трава раньше была зеленее, деревья — выше, а воробьёв в городах — больше. Последнее, увы, не только тёплое ностальгическое воспоминание, но и грустный факт. Популяции домовых воробьёв в Москве, Питере и других городах-миллионниках за последние 5 лет сократились в несколько раз! При том что птицы эти жили с человеком бок о бок веками! Куда же теперь подевались наши пернатые соседи, и что влияет на их уход?

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Метки: интересно   птицы   факты   
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5  комментариев
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23k
Павел Полчаса назад
Почему в городах массово исчезают воробьи?
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12k
aalexey3 16 минут назад
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Горожанин Полчаса назад
В Китай улетели. Ученье Мао там - не догма, а диалектическое развитие. Воробьев там сейчас поддерживают. Как говорится, если не будешь поддерживать воробьев, будешь поддерживать чужих попугаев.
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7k
Cornho Полчаса назад
Не считал конечно, но в Питере визуально ничего не поменялось: как летали толпы воробьёв, так и летают.
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31k
parallax Час назад
Раньше школьники мастерили и устанавливали скворечники в парках и подлесках.
В них, кроме скворцов, охотно селились и воробьи. А ещё люди повсеместно грызли семечки и тут ими подкармливали птичек.
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