Почему в городах массово исчезают воробьи?

Эх, вот были времена! Трава раньше была зеленее, деревья — выше, а воробьёв в городах — больше. Последнее, увы, не только тёплое ностальгическое воспоминание, но и грустный факт. Популяции домовых воробьёв в Москве, Питере и других городах-миллионниках за последние 5 лет сократились в несколько раз! При том что птицы эти жили с человеком бок о бок веками! Куда же теперь подевались наши пернатые соседи, и что влияет на их уход?
Начнём с того, что домового воробья не зря назвали домовым — птиц селился в жилплощади сапиенсов со времён своего видообразования. В щелях, дырах и прочих архитектурных погрешностях птахи устраивали гнёзда. Но сейчас планировка домов изменилась: стены стали ровными, все трещины тщательно заделываются, и уютных закутков, куда могла бы заселиться воробьиная семейка, не осталось.
Птицы выбирают жилище человека по двум основным причинам: во-первых, это безопасно, а во-вторых — тепло.
Воробьи лишились не только крова, но и хлеба. Как ни странно, виной тому — раздельный сбор мусора и тщательная уборка территорий. На помойках маленькие пташки всегда могли спокойно полакомиться какой-нибудь вкуснятиной, но эко-потуги человеков лишили их такой роскоши!
Также есть недоказанная гипотеза, что на воробьев сильно влияет излучение Wi-Fi и другие волны связи.
Теперь за крохи из кормушек и с рук сердобольных бабулек им приходится воевать с более агрессивными и бойкими птицами: голубями, синицами, грачами. И войну эту слабые воробушки проигрывают.
Да что там с другими птицами, они за корм даже друг с другом дерутся!
Ладно, взрослые ещё могут отбить у соперников семку-другую, но вот воробьиным детям есть нечего от слова совсем! Их птенцы растут на высококалорийной диете из жучков-паучков. А, как известно, что человеку хорошо — то насекомому смерть. Перманентная дезинсекция территорий, уменьшение зелёных зон, стрижка газонов — всё это свело число членистоногих к минимуму.
Воробьи — отменные дезинсекторы. Они прекрасно истребляют всевозможных насекомых в поле. Уменьшение численности птиц в городах грозит нашествием вредоносных буках.
Другие птицы приспособились добывать корм ото всюду — грачи вылавливают червей из-под земли, синицы ловят жучков с деревьев. А вот воробьи, испокон веков терроризирующие насекомых в поле, прокормить своих отпрысков не могут.
Итак: жить воробьям негде, есть ни взрослым, ни детям — нечего. Что остаётся несчастным птахам? Лететь, да куда подальше! Скорее всего, птицы попросту переселяются в населённые пункты поменьше, куда цивилизации только предстоит дойти. А, порой, пернатые и вовсе меняют городскую суету на мирную деревенскую жизнь.
Источник:
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В них, кроме скворцов, охотно селились и воробьи. А ещё люди повсеместно грызли семечки и тут ими подкармливали птичек.