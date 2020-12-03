Эрмитажные коты оказались в числе наследников французского мецената

По словам пресс-секретаря эрмитажных котов, есть и такая должность в Эрмитаже, так сказать, помощнице котов по связям с общественностью Марии Халтунен, о существовании наследства было известно ещё с прошлого года, после обращения к дирекции музея распорядителей завещания. Она пояснила, что не пожелавший раскрывать своего имени француз поделил в завещании своё имущество между родственниками, организацией по защите экологии и хвостатыми хранителями Эрмитажа. Причём последним досталась не самая большая, но всё же существенная для котов его часть.

Какие мотивы подтолкнули француза к такому решению и случалось ли ему быть посетителем Эрмитажа, на данный момент остаётся загадкой.