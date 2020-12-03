FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 718 постов • 334 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Эрмитажные коты оказались в числе наследников французского мецената

Эрмитажные коты оказались в числе наследников французского мецената (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2020 08:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Санкт-Петербу́рг   Хранители   доля   коты   наследство   россия   франция   эрмитаж   
1472
1
1

Гражданин Франции, пожелавший в завещании остаться неизвестным, оставил часть своего наследства доблестным хранителям Эрмитажа из семейства кошачьих. Оформление документов, по которым небольшая, но достаточная сумма поступит на счёт музея, практически завершено. Этим известием в ходе ежегодной интернет-встречи с посетителями поделился директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Санкт-Петербу́рг   Хранители   доля   коты   наследство   россия   франция   эрмитаж   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
602
banzai 2 часа назад
Малыш, а чем я хуже...?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Афанасий 14 минут назад
после чего СЫТЫЕ коты перестанут ловить там мышей и станут нефункциональны а значит не нужными...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Михаил 55 минут назад
Собаки с плакатами Dogs Lives Matter вышли к посольствам Франции во всех странах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео) Собчак случайно засветила лишнее в инстаграме, рекламируя массажер (2 фото + видео) Жители культурной столицы устроили вечеринку у пивнушки Жители культурной столицы устроили вечеринку у пивнушки Животные Московского и других зоопарков остро переживают отсутствие посетителей на карантине Животные Московского и других зоопарков остро переживают отсутствие посетителей на карантине Жан-Поль Готье назвал русских мужчин некрасивыми, и ему ответил Дмитрий Нагиев Жан-Поль Готье назвал русских мужчин некрасивыми, и ему ответил Дмитрий Нагиев В центре Петербурга водитель такси избил пьяную пассажирку В центре Петербурга водитель такси избил пьяную пассажирку Спасение застрявшего в оконной раме котенка в Новосибирске Спасение застрявшего в оконной раме котенка в Новосибирске
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97601



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Так парагвайцы отблагодарили своего президента, правившего 35 лет подряд
2
315
Так парагвайцы отблагодарили своего президента, правившего 35 лет подряд
Уголок талантов дедушки Гурбангулы
3
294
Уголок талантов дедушки Гурбангулы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Совсем не скрытый смысл клипа группы Би-2 «Пекло»
1
13
Совсем не скрытый смысл клипа группы Би-2 «Пекло»
Автовсячина
0
3
Автовсячина
Китайцы покорили и исследовали Марианскую впадину, ведя при этом прямую трансляцию (видео)
Китайцы покорили и исследовали Марианскую впадину, ведя при этом прямую трансляцию (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Или стекло из китая или муха из германии!
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#кино#авто авария#знаменитости#автомир#звезды#автомобили#настроение
#юмор#история#прикол#авария#еда#подборка#актер#картинки#забавно#разное
#россия#факты#интересное#дтп#люди#смешно#дети#позитив#криминал#рецепт

На что жалуетесь?

Вернуться