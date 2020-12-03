Эрмитажные коты оказались в числе наследников французского мецената

Гражданин Франции, пожелавший в завещании остаться неизвестным, оставил часть своего наследства доблестным хранителям Эрмитажа из семейства кошачьих. Оформление документов, по которым небольшая, но достаточная сумма поступит на счёт музея, практически завершено. Этим известием в ходе ежегодной интернет-встречи с посетителями поделился директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
«О котах мы не перестаём заботиться, о них заботятся и наши посетители, и пользователи интернета. У котов есть свои меценаты: недавно во Франции человек даже завещал небольшую сумму нашим котам — сейчас мы ведём переписку с юристами», — отметил Пиотровский.
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По словам пресс-секретаря эрмитажных котов, есть и такая должность в Эрмитаже, так сказать, помощнице котов по связям с общественностью Марии Халтунен, о существовании наследства было известно ещё с прошлого года, после обращения к дирекции музея распорядителей завещания. Она пояснила, что не пожелавший раскрывать своего имени француз поделил в завещании своё имущество между родственниками, организацией по защите экологии и хвостатыми хранителями Эрмитажа. Причём последним досталась не самая большая, но всё же существенная для котов его часть.
Какие мотивы подтолкнули француза к такому решению и случалось ли ему быть посетителем Эрмитажа, на данный момент остаётся загадкой.
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