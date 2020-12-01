"Нервный жлоб!": многодетного отца из Уфы за отказ сдавать деньги затравили в школьном чате

У меня недавно в семье пополнение, родился третий ребенок, так что каждый рубль на счету. Да дело даже не в этом, а в том, что все мои вопросы оказались вдруг неудобными. А я всего лишь спросил – сколько стоит этот проектор, что за фирма, какая гарантия, будет ли он закреплен в классе или перейдет в общешкольное пользование. На это председатель родкома в грубой форме заявила, что «в чате слишком много лишних людей», и мне нужно удалиться оттуда. Мол, вашей жены вполне хватит. Мне пришлось удалиться, чтобы не разводить скандал, - рассказывает отец первоклашки.

Не получив внятного ответа на свои вопросы, мужчина не стал сдавать деньги, а через несколько дней начался настоящий террор: его забрасывали аудиосообщениями, в котором председатель родкома оскорбляла отца ребенка, осыпая фразами типа "Мол, не платишь, много возмущаешься – значит, не мужик ты, а женщина с х...м".

Не выдержав атаки, Андрей пошел к директору школы.