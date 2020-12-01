"Нервный жлоб!": многодетного отца из Уфы за отказ сдавать деньги затравили в школьном чате

Мужчина поинтересовался, сколько стоит проектор, который якобы совершенно необходимо купить для первоклашек, и получил тонну негатива в свой адрес.
Школьные чаты все чаще становятся источниками негатива в жизни родителей учеников. Иногда словесные потасовки даже заканчиваются настоящими трагедиями, но в этом случае пока все обошлось испорченными нервами и прокурорской проверкой.
Уфимец рассказал о своем столкновении с родительским комитетом первого класса, в котором начала учиться его дочь. С первого же дня знакомства с родителями будущих школяров им объявили о необходимости собрать деньги на праздник 1 сентября. Дело это святое - первый раз малыши идут в школу - как не сдать? Собирали с каждого родителя по 500 рублей, хотя украшения были, как замечают очевидцы, довольно скудными. Дальше - больше. Сдавали на канцелярские принадлежности, рабочие тетради.. А затем в школьном чате возникло новое предложение - купить детям проектор, для чего каждый родитель должен был сдать по 1000 рублей.
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У меня недавно в семье пополнение, родился третий ребенок, так что каждый рубль на счету. Да дело даже не в этом, а в том, что все мои вопросы оказались вдруг неудобными. А я всего лишь спросил – сколько стоит этот проектор, что за фирма, какая гарантия, будет ли он закреплен в классе или перейдет в общешкольное пользование. На это председатель родкома в грубой форме заявила, что «в чате слишком много лишних людей», и мне нужно удалиться оттуда. Мол, вашей жены вполне хватит. Мне пришлось удалиться, чтобы не разводить скандал, - рассказывает отец первоклашки.
Не получив внятного ответа на свои вопросы, мужчина не стал сдавать деньги, а через несколько дней начался настоящий террор: его забрасывали аудиосообщениями, в котором председатель родкома оскорбляла отца ребенка, осыпая фразами типа "Мол, не платишь, много возмущаешься – значит, не мужик ты, а женщина с х...м".
Не выдержав атаки, Андрей пошел к директору школы.
Не получив внятного ответа на свои вопросы, мужчина не стал сдавать деньги, а через несколько дней начался настоящий террор: его забрасывали аудиосообщениями, в котором председатель родкома оскорбляла отца ребенка, осыпая фразами типа "Мол, не платишь, много возмущаешься – значит, не мужик ты, а женщина с х...м".
Не выдержав атаки, Андрей пошел к директору школы.
"Почему я не стал говорить с учителем? Да бесполезно это, она же видела все перепалки в чате, но не сделала ничего, чтобы остановить раздор. В приемной директора сначала попытались перевести все в шутку – мол, «мы не занимаемся воспитанием родителей», но, когда я включил им аудиозаписи, сразу примолкли. В итоге я пригрозил им пойти в прокуратуру и в следственный комитет, и в Обрнадзор, если они не уберут эту скандалистку из родкомитета", - объясняет Андрей.
Прокуратура Башкирии в настоящее время начала проверку этого инцидента. Если выяснится неправомерность требований, предъявляемых многодетному отцу, виновные будут наказаны.
Мнения обсуждающих эту историю разделились. Одни родители полагают, что без дополнительных средств их дети недополучат нужного и образовательный процесс может просто встать. Другие отвечают, что не сдавали деньги и не собираются. В конце концов, обеспечивать школы обязано государство, а не родители.
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Метки: мессенджер переписка поборы уфа школа школьный чат
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во-вторых, возможности каждого родителя разные, кому-то штуку кинуть в месяц на школу для личинки ничего не стоит, а у кого-то три (понятное дело, на контрацептивы не хватает, а сдержаться нет сил) и штуку на каждого ежемесячно, удар по бюджету
в-третьих, слать лесом если на шторы собирают по пять раз в год
больно нужно с дураками перепираться
В моё время, мы как-то без проектора учились и ничего.
Просто вовремя от матери усвоил, что надо учиться.
Как итог - 2 высших образования имею.
И, как бывший ученик, а нынешний отец, могу сказать следующее - если Ваш ребенок тупой лентяй, то Вы ему хоть боинг купите, толку не будет.
И типа вот школа купит, а мы должны будет по 70 руб в мес платить за его обслуживание.
На 720 учеников это чуть более 50 тыс в месяц.
Чему там ломаться?
Если и сломается, то тогда ремонт. И то, он как бы год на гарантии.
Это не упоминая о том, что собственно школа должна заботится о безопасности а не родители...
Кому то в общем ежемесячная прибавка обломилась....
Директор, как училка потом сказала был сильно недоволен....
Видно думал что родители давно школу закончили и 2+2 сложить не сможем )))
Не знаю, как в данном случае, но с детского сада это проблема - есть очень упоротые родители, которые принципиально не скидываются на игрушки, пособия, всякие там кулеры, тетрадки и подарки, при этом их дети всем этим пользуются и получают подарки на праздники.
И далеко не всегда это малоимущие, зачастую наоборот ооооочень обеспеченные