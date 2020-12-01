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"Нервный жлоб!": многодетного отца из Уфы за отказ сдавать деньги затравили в школьном чате

"Нервный жлоб!": многодетного отца из Уфы за отказ сдавать деньги затравили в школьном чате (7 фото)

Автор:
01 декабря 2020 18:01
Сообщество : Жить в России
Метки: мессенджер   переписка   поборы   уфа   школа   школьный чат   
3371
7
Мужчина поинтересовался, сколько стоит проектор, который якобы совершенно необходимо купить для первоклашек, и получил тонну негатива в свой адрес.
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Метки: мессенджер   переписка   поборы   уфа   школа   школьный чат   
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10k
Sherion 48 минут назад
На мой взгляд, родители должны, даже не "должны", а могут сдавать деньги лишь на цветы для учителя на первое сентября, и на подарок учителю по случаю окончания школы либо выхода учителя на пенсию. Все остальные поборы "на нужды школы" должны быть объявлены вне закона. Я не имею ввиду всевозможные экскурсии, а только лишь шторы, покраска, парты, шкафы... ну вы поняли.
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2k
kappaneed 3 минуты назад
Несколько лет назад была школьная история, огласку она не получила, знаю со слов одного из родителей, которые подняли бучу против родкома, из-за поборов. Но там дошло до увольнения руководства школы, потому и огласку не получила история. Там статья светила. Руководство школы регулярно финансировалось на нужды школы из бюджета горадминистрации, но бюджет этот "осваивался" директрисой и завучем (может еще кто в схеме был), а дальше "по лесенке". Завуч класрукам ставит задачу нагнуть родком и организовать "должное обеспечение" за премиальные, класруки ставят задачи активу родкома собрать "нужное финансирование" на "должное обеспечение" с родителей, за лояльное отношение к деткам актива родкома. И вроде как не один год схема работала. Потом схема дала сбой. Новенький в классе появился, родители отказались платить. Вначале пытались нагнуть, но не вышло, тогда решили сделать морду кирпичем, типа не хотите и ненадо, но не жалуйтесь потом на успеваемость своего отпрыска. Но тут уже другие родители подключились по схеме "а что, так можно было?" ... и понеслась))
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11k
робт 13 минут назад
ну вообще проектор стоит збсь
ему еще и лампу менять нужно регулярно, вопрос в его столь "острой" необходимости
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12
Вот такой хреновый год 13 минут назад
ну во-первых, считаю что сборы денег должны идти выбранному общим голосованием персонажу с полным отчетом и именно но нужные нужды
во-вторых, возможности каждого родителя разные, кому-то штуку кинуть в месяц на школу для личинки ничего не стоит, а у кого-то три (понятное дело, на контрацептивы не хватает, а сдержаться нет сил) и штуку на каждого ежемесячно, удар по бюджету
в-третьих, слать лесом если на шторы собирают по пять раз в год
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804
Сергей 16 минут назад
послал бы всех лесом и вышел из чата...
больно нужно с дураками перепираться
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1k
Lovels Travel 16 минут назад
У нас "инициаторша" заломила 750.000 рублей с класса на выпускной (по 30к с ребенка). И это на: обычное кафе без капли спиртного, автобус на рассвете, цветочки, шарики, фотографа - причем, все это настолько посредственно, что даже страшно вспоминать. На собрании перед сбором средств я лично выступил против такой суммы - накинулись и зашипели половина родителей, другие молча прожевали. Однако, после мероприятия сами дети говорили, что больше половины денег осело в кармане этой самой "инициаторши". Да если бы вы видели произведения "её" фотографа (( на которого, по ее словам ушло только около сотни.
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1k
Lovels Travel 14 минут назад
Забыл добавить: это небольшой провинциальный город с 300к населением.
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12
Вот такой хреновый год Lovels Travel 6 минут назад
да я бы на 30к, отправил своего ребенка на отдых, в путешествие на неделю с он ин клюзив))) послал бы нахрен весь совет и школу
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1k
Lovels Travel Вот такой хреновый год 4 минуты назад
я так и сказал, что за эти деньги можно всех детей на курорт отправить ))
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12
Вот такой хреновый год Lovels Travel 2 минуты назад
а в итоге, прогнулся или сделал ребенку незабываемые воспоминания?
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8k
KOSTELLO 20 минут назад
Одни родители полагают, что без дополнительных средств их дети недополучат нужного и образовательный процесс может просто встать

В моё время, мы как-то без проектора учились и ничего.
Просто вовремя от матери усвоил, что надо учиться.
Как итог - 2 высших образования имею.
И, как бывший ученик, а нынешний отец, могу сказать следующее - если Ваш ребенок тупой лентяй, то Вы ему хоть боинг купите, толку не будет.
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2k
Allmaster 24 минуты назад
У нас как то начали говорить, что нужно школе турникет.
И типа вот школа купит, а мы должны будет по 70 руб в мес платить за его обслуживание.
На 720 учеников это чуть более 50 тыс в месяц.
Чему там ломаться?
Если и сломается, то тогда ремонт. И то, он как бы год на гарантии.
Это не упоминая о том, что собственно школа должна заботится о безопасности а не родители...
Кому то в общем ежемесячная прибавка обломилась....
Директор, как училка потом сказала был сильно недоволен....
Видно думал что родители давно школу закончили и 2+2 сложить не сможем )))
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2k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Хорошо что его еще кастетом не замлчили,лучше в родительских чатах тихонько сидеть и молча на все сдавать деньги-целее будешь
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956
☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Ну у нас проекторы стоят, а вот на сплит скидывались двумя классами. Окна на юг, температура в сентябре до 40, даже вводили свободную форму одежды (футболки - шорты) и укорачивали уроки.

Не знаю, как в данном случае, но с детского сада это проблема - есть очень упоротые родители, которые принципиально не скидываются на игрушки, пособия, всякие там кулеры, тетрадки и подарки, при этом их дети всем этим пользуются и получают подарки на праздники.

И далеко не всегда это малоимущие, зачастую наоборот ооооочень обеспеченные
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11k
* ☣️Месть печенегов☣️ 15 минут назад
Ну чеки бы дали, фирму и прочее сказали и вся отчётность. А то вы сдайте, а мы уж сами решим что и как. Это не правильно.
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956
☣️Месть печенегов☣️ * 9 минут назад
Я не про данную ситуацию. Вообще пост представлен односторонне. Мнение другой стороны не представлено. Хз, что там на самом деле было.
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2k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Срочно сдать деньги на ЗП учителям! )))
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808
Максим Алтадуков Полчаса назад
Род.коммитет есть. Выбирали желающих на 1 собрании. В началке сдавали на "Рабочие тетради" и на обычные (12 листов), род.комитет покупал централизовано на всех одинаковые. Еще сдавали на экскурсии. До пандемии ездили 1 раз в месяц. На фотоальбомы выпускные, на аренду костюмов для тематических выступлений (народные костюмы, военная форма...). Вот получается, с 2014 года, траты были 5000р на экскурсии+5000р на канцтовары и остальное ДО НОВОГО ГОДА, и примерно столько же до МАЯ. Все ведомости и чеки были всегда в свободном доступе, неистраченные деньги переходили в следующий год. Если ребенок уходил из класс, то остатки возвращались родителям, ну а задолжность просили погасить.
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11k
Dobryi_KOT 37 минут назад
Пора вводить уголовную ответственность за такую "деятельность"в отношении членов подобных "инициативных групп" и "родительских комитетов".
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18k
shevanez 37 минут назад
Закончил школу при СССР. За все время никто ни разу не сдавал деньги "на школу", "на учебу". Исключение-букеты на 8 Марта и днюху классной руководительницы( плюс небольшой подарок типа книги).
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7k
Шурум-бурум 45 минут назад
скоро "несогласных" будут просто переводить на дистант) ибо дома сдавать бабло не надо
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3k
Горожанин 46 минут назад
Схема достаточно распространенная. Педагог, чтобы убрать подозрения в вымогательстве и мошенничестве с себя и со школы, ставит руководителем родительского комитета либо прямо свою знакомую, либо по договоренности протеже. Не бесплатно. С родительницы и ее инициатив ведь никакого спросу. А деньги потом вдвоем пилят. Директоры знают, в доле.
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9k
кира 46 минут назад
Вот даже не знаю, что на это сказать. Школа давно позади и у меня, и у сына, а вот внучкам скоро предстоит. Можно ли пресечь подобные поборы? Думаю, если директор школы в курсе и поощряет подобное, едва ли. А все начинается еще с детского сада. Моя внучка два года ходила в садик, где один раз в год с родителей собирали по 3 тысячи на краски, пластилин, карандаши, альбомы и прочие нужды. Всего один раз в год! Но, так случилось, они переехали в другой район, садик пришлось сменить. И в новом садике началось: 7 тысяч на краски итд, 3 тысячи на ремонт помещения... Дальше больше. Председатель родительского комитета заявила, что родители должны, помимо прочего, платить по 3 тысячи в месяц на надбавку воспитателям к зарплате!!! Пц!!! О такой наглости я еще не слышала никогда! Обратились к заведующей. Она сделала вид, что ничего не знает, но ребенка пришлось перевести в другую группу подальше от воспитательницы, которая заявила, что это хамство, обращаться к заведующей через ее голову. Мы побоялись, что она может отыграться на ребенке.
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25k
Aqueronte 51 минуту назад
Взяточничество вымогательство.
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