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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
01 декабря 2020 08:57
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
5237
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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39  комментариев
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33k
Элек Мек 3 часа назад
Комментарий к фото
Чаще забирают детей и дают пинка под жопу.
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2k
Вячеслав Сериков 23 минуты назад
Комментарий к фото
В левом кармане - "Беретта"?)
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18k
SerGProS 47 минут назад
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Мент чего?
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18k
SerGProS 49 минут назад
Комментарий к фото
Прикольные и смешные картинки
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18k
SerGProS 50 минут назад
Комментарий к фото
Строительные патроны отжимает - 100%
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7k
KarabasBarabas 52 минуты назад
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Блин, интрига. А продолжение?
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18k
SerGProS 53 минуты назад
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..................Tequila..................
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12k
speaktr-st 54 минуты назад
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Высокочастотные? Серьёзно?
К какому диапазону относятся? ВЧ, ОВЧ, УВЧ, СВЧ, КВЧ? Вы уж уточняйте.
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18k
SerGProS 55 минут назад
Комментарий к фото
Мы такими клюшки еще заматывали

Мы такими клюшки еще заматывали
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22k
Dobry vojak Svejk SerGProS Полчаса назад
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582
Денис Пантюшев Час назад
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Добежала до машрутки. Вся маршрутка стояла.
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6k
amrita Час назад
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это точно Италия??? ((( не Одесса???
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1k
Шиц Час назад
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Прикольные и смешные картинки
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39k
Raush Час назад
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Ну так он же "спальный", а не "высыпальный". Спать и не выспаться - ничего странного...
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15k
nobody® 2 часа назад
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Даже после универа, отучившись на программиста, я, кроме как вручную нарисовать таблицу и составить простейшие формулы, ничего не умел в экселе. Потом по работе пришлось в него погрузиться. Сейчас я пишу программы, которые из базы данных собирают бешеные эксели и запускают макросы, которые сам же и написал. Главное знание, полученное в универе - самообучаемость.
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15k
nobody® 2 часа назад
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Ехали в эту субботу, а ценник подозрительно в 2 раза ниже обычного. Дошло, что это акция чёрной пятницы, но уже суббота. Попросили тогда поставить блэк саббат, он отказался, но хотя бы радио с современными русскими хитами (читай "нечленораздельным мычанием") переключил на энерджи.
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15k
nobody® 2 часа назад
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А есть видео с этого года, где толпы безумцев врываются в магазин, барахтаясь на одном колене? А чёрным по традиции 2020 можно не оплачивать товар
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15k
nobody® 2 часа назад
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американец - мужик, в переводе теряется смысл переименовывания. можно сказать по аналогии с коротким латино - вагино
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15k
nobody® 2 часа назад
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Прикольные и смешные картинки
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11k
Сергей 2 часа назад
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Паука показал и вуа-ля))
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26k
АнтонПолднев 2 часа назад
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Я в детстве действительно не ковырялся в айфонах. И болтался по стройкам. Первый айфон вышел в 2007 году. А я в 1990 уже в универ поступил. Было бы затруднительно в детстве ковыряться в айфонах...
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10k
Хью́берт 2 часа назад
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Прикольные и смешные картинки
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