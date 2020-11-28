Cовременные ТВ-сериалы про деревню

Люблю старые советские фильмы про деревню. Видно, что автор сценария сам лично видел, как оно было. И режиссер потрудился изучить деревенский быт.
Всё не так в современных фильмах про русскую деревню.
Ну, правда, ребята, вы сами-то не видите, что снимаете чушь?!
Вы о современной деревне кино снимаете, а выглядит всё, как путешествие во времена коллективизации и царской России.
Всё не так в современных фильмах про русскую деревню.
Ну, правда, ребята, вы сами-то не видите, что снимаете чушь?!
Вы о современной деревне кино снимаете, а выглядит всё, как путешествие во времена коллективизации и царской России.
Вот основные моменты, которые меня сразу "цепляют" про деревню в кино.
*
Деревенские жители делают простую работу так, как будто первый раз её видят. (Актёры-то городские, что с них взять!)
На вилы накалывают сразу стог сена, коров на ферме доят только руками, а дрова (огромные чурки) колют топором, а не колуном.
*
Умиляют такие сюжеты: люди идут косить траву...
Впереди мужики с косами, за ними бабы с граблями, а следом ещё толпа мужиков УЖЕ складывают сено в копну!
А ничего, что траву сначала косят, затем сушат и переворачивают несколько раз, а уже потом складывают в кучу.
Как минимум это несколько дней!
И ещё, обязательно на горизонте появляется грозовая туча и все торопятся-торопятся быстрее сложить сено...
А потом какой-нибудь дедок устало смахивает пот со лба :"Уф, успели!"
*
Следующий пункт – спиртное.
Самогон пьют все. Гонят самогон тоже в каждом доме. Причем самогон всегда мутный (видимо, разбавленный молоком) и в десятилитровых бутылях.
Где нашли-то?
Еще пьют бражку, наверное, сил нет ждать, когда самогон приготовится)))
*
Все ходят в фуфайках и галошах.
Женщин показывают в ситцевых платках, засаленных халатах, летом босиком, зимой в валенках.
Галоши вообще никто и не думает снимать даже тогда, когда в дом входят.
Еще интереснее смотреть, как тракторист в сапогах по всему дому передвигается.
Американцы обувь не снимают в доме, видимо наши режиссеры считают, что наши деревни Америке уступать не должны хотя бы в этом.
*
Деревенские жители делают простую работу так, как будто первый раз её видят. (Актёры-то городские, что с них взять!)
На вилы накалывают сразу стог сена, коров на ферме доят только руками, а дрова (огромные чурки) колют топором, а не колуном.
*
Умиляют такие сюжеты: люди идут косить траву...
Впереди мужики с косами, за ними бабы с граблями, а следом ещё толпа мужиков УЖЕ складывают сено в копну!
А ничего, что траву сначала косят, затем сушат и переворачивают несколько раз, а уже потом складывают в кучу.
Как минимум это несколько дней!
И ещё, обязательно на горизонте появляется грозовая туча и все торопятся-торопятся быстрее сложить сено...
А потом какой-нибудь дедок устало смахивает пот со лба :"Уф, успели!"
*
Следующий пункт – спиртное.
Самогон пьют все. Гонят самогон тоже в каждом доме. Причем самогон всегда мутный (видимо, разбавленный молоком) и в десятилитровых бутылях.
Где нашли-то?
Еще пьют бражку, наверное, сил нет ждать, когда самогон приготовится)))
*
Все ходят в фуфайках и галошах.
Женщин показывают в ситцевых платках, засаленных халатах, летом босиком, зимой в валенках.
Галоши вообще никто и не думает снимать даже тогда, когда в дом входят.
Еще интереснее смотреть, как тракторист в сапогах по всему дому передвигается.
Американцы обувь не снимают в доме, видимо наши режиссеры считают, что наши деревни Америке уступать не должны хотя бы в этом.
Обязательно в магазине деревянные счёты и старинные механические весы.
Глаза кровоточат, когда видишь - ограда, какой то кривой, первобытный штакетник из палок или плетень, косые домики практически с соломенными крышами . Самые богатые в деревне - это жадный фермер и хитрый председатель.
Вот только где они взяли председателей колхоза в 21 веке?
*
В деревне всего три женские профессии – доярка, учительница и продавщица. Ну, еще новые вакансии профессий для деревенской женщины - колдунья, ведунья, знахарка.
А еще имена - сплошь Дуняхи, Степаниды, Аграфены.
*
У мужчин в деревне с профессиями еще хуже. Обычно есть вакансии только трактористов и комбайнеров. . Ах, да! Есть еще "власть" в виде председателя и участкового.
*
И ещё обязательно в каждой деревне есть алкаш-философ, бывший спившийся интеллигент или художник.
*
На кроватях пуховые перины столетней давности, на стенах ковры с оленями.
Телевизоры накрыты кружевными салфетками, да и вообще это черно-белые телевизоры, которые постоянно ломаются
*
Молоко пьют парным прямо из ведра, самогон из граненых стаканов, и любую еду из чугунка деревянными ложками.
*
В фильме про деревню есть красивый, умный и молодой городской парень. Он обычно и является главным героем, эдакий принц на белом мерседесе, по которому сохнут все деревенские дурочки.
*
Обязательно есть деревенская свадьба с дембелем, гармонистом и дракой.
Свадьбу, кстати, отмечают всей деревней за общим столом под открытым небом.
На свадьбе, как водится, обязательное развлечение – драка всем селом.
*
Деревенские жители передвигаются либо на лошади, либо на велосипеде. У самых богатых есть Нива или ржавая шестерка
*
Обязательно есть сцена с деревенским туалетом и сеновалом. На сеновале обычно происходит вся романтика
*
Во всех фильмах про деревню звуковой фон - трели соловья. На самом деле соловьи поют с начала мая, до начала-середины июня и всё! В фильмах же - жатва или картошку копают, всё равно соловьи поют!
*
А меня больше всего поразила доярка из Хацапетовки.
Девушка в наше время приехала поступать в московский институт, а вид у нее, как будто из психушки выпустили.
Летом в тулупе довоенного покроя.
Это ж надо до такого додуматься!
Глаза кровоточат, когда видишь - ограда, какой то кривой, первобытный штакетник из палок или плетень, косые домики практически с соломенными крышами . Самые богатые в деревне - это жадный фермер и хитрый председатель.
Вот только где они взяли председателей колхоза в 21 веке?
*
В деревне всего три женские профессии – доярка, учительница и продавщица. Ну, еще новые вакансии профессий для деревенской женщины - колдунья, ведунья, знахарка.
А еще имена - сплошь Дуняхи, Степаниды, Аграфены.
*
У мужчин в деревне с профессиями еще хуже. Обычно есть вакансии только трактористов и комбайнеров. . Ах, да! Есть еще "власть" в виде председателя и участкового.
*
И ещё обязательно в каждой деревне есть алкаш-философ, бывший спившийся интеллигент или художник.
*
На кроватях пуховые перины столетней давности, на стенах ковры с оленями.
Телевизоры накрыты кружевными салфетками, да и вообще это черно-белые телевизоры, которые постоянно ломаются
*
Молоко пьют парным прямо из ведра, самогон из граненых стаканов, и любую еду из чугунка деревянными ложками.
*
В фильме про деревню есть красивый, умный и молодой городской парень. Он обычно и является главным героем, эдакий принц на белом мерседесе, по которому сохнут все деревенские дурочки.
*
Обязательно есть деревенская свадьба с дембелем, гармонистом и дракой.
Свадьбу, кстати, отмечают всей деревней за общим столом под открытым небом.
На свадьбе, как водится, обязательное развлечение – драка всем селом.
*
Деревенские жители передвигаются либо на лошади, либо на велосипеде. У самых богатых есть Нива или ржавая шестерка
*
Обязательно есть сцена с деревенским туалетом и сеновалом. На сеновале обычно происходит вся романтика
*
Во всех фильмах про деревню звуковой фон - трели соловья. На самом деле соловьи поют с начала мая, до начала-середины июня и всё! В фильмах же - жатва или картошку копают, всё равно соловьи поют!
*
А меня больше всего поразила доярка из Хацапетовки.
Девушка в наше время приехала поступать в московский институт, а вид у нее, как будто из психушки выпустили.
Летом в тулупе довоенного покроя.
Это ж надо до такого додуматься!
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Метки: деревня сериал современные
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А вот режиссёр - это художник, он так видит. Млять, аттестацию им ввести. А в жюри - зрители.
PS. У меня глаз кровоточит за военные фильмы, когда гимнастерки только с пошива после месяцев боев (сравним с "они сражались за родину"), на морде лица губы после встречи с веслом, штукатурка и проч.
PPS. фильм "Водитель для Веры" снимали около двух лет. Большая часть времени съёмок ушла на поиск натуры (локаций), реквизита и костюмов начала 60-х.
Кем трудишься, когда успеваешь? )))
фигвам. это развлечение для садомазохистов
Сейчас не только про деревню клюкву ляпают.
Про что не снимут (завод, война, менты и пр.) все мурзилки картонная.
Дай Бог раз-два в год выйдет, что-то приличное.
То же, Шукшин - яркий пример.
А сейчас, за мкадом бывают только пролетая на самолете в Европу.
Ржев скачаю посмотреть