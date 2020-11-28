Cовременные ТВ-сериалы про деревню

Обязательно в магазине деревянные счёты и старинные механические весы.

Глаза кровоточат, когда видишь - ограда, какой то кривой, первобытный штакетник из палок или плетень, косые домики практически с соломенными крышами . Самые богатые в деревне - это жадный фермер и хитрый председатель.

Вот только где они взяли председателей колхоза в 21 веке?

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В деревне всего три женские профессии – доярка, учительница и продавщица. Ну, еще новые вакансии профессий для деревенской женщины - колдунья, ведунья, знахарка.

А еще имена - сплошь Дуняхи, Степаниды, Аграфены.

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У мужчин в деревне с профессиями еще хуже. Обычно есть вакансии только трактористов и комбайнеров. . Ах, да! Есть еще "власть" в виде председателя и участкового.

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И ещё обязательно в каждой деревне есть алкаш-философ, бывший спившийся интеллигент или художник.

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На кроватях пуховые перины столетней давности, на стенах ковры с оленями.

Телевизоры накрыты кружевными салфетками, да и вообще это черно-белые телевизоры, которые постоянно ломаются

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Молоко пьют парным прямо из ведра, самогон из граненых стаканов, и любую еду из чугунка деревянными ложками.

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В фильме про деревню есть красивый, умный и молодой городской парень. Он обычно и является главным героем, эдакий принц на белом мерседесе, по которому сохнут все деревенские дурочки.

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Обязательно есть деревенская свадьба с дембелем, гармонистом и дракой.

Свадьбу, кстати, отмечают всей деревней за общим столом под открытым небом.

На свадьбе, как водится, обязательное развлечение – драка всем селом.

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Деревенские жители передвигаются либо на лошади, либо на велосипеде. У самых богатых есть Нива или ржавая шестерка

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Обязательно есть сцена с деревенским туалетом и сеновалом. На сеновале обычно происходит вся романтика

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Во всех фильмах про деревню звуковой фон - трели соловья. На самом деле соловьи поют с начала мая, до начала-середины июня и всё! В фильмах же - жатва или картошку копают, всё равно соловьи поют!

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А меня больше всего поразила доярка из Хацапетовки.



Девушка в наше время приехала поступать в московский институт, а вид у нее, как будто из психушки выпустили.



Летом в тулупе довоенного покроя.



Это ж надо до такого додуматься!