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Cовременные ТВ-сериалы про деревню

Cовременные ТВ-сериалы про деревню (3 фото)

Автор:
28 ноября 2020 17:50
Метки: деревня   сериал   современные   
1516
3
Люблю старые советские фильмы про деревню. Видно, что автор сценария сам лично видел, как оно было. И режиссер потрудился изучить деревенский быт.
Всё не так в современных фильмах про русскую деревню.
Ну, правда, ребята, вы сами-то не видите, что снимаете чушь?!
Вы о современной деревне кино снимаете, а выглядит всё, как путешествие во времена коллективизации и царской России.

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Метки: деревня   сериал   современные   
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17  комментариев
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447
Evita 3 часа назад
У нс в Латвии по латвийским ТВ каналам часто крутят российские сериалы, но я всё же люблю именно советские фильмы. Они больше для души что ли...
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489
Ивановец Полчаса назад
А автор кололся,плакал,но продолжал жрать кактус.
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16k
Марина 45 минут назад
Ащо деревенские бабы обязательно носят ситцевые платья в цветочек времён 40х-50х.
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3k
Ыукп 2 часа назад
Товарищ автор. Думаешь актёрам это нравится? НЕТ!!!
А вот режиссёр - это художник, он так видит. Млять, аттестацию им ввести. А в жюри - зрители.
PS. У меня глаз кровоточит за военные фильмы, когда гимнастерки только с пошива после месяцев боев (сравним с "они сражались за родину"), на морде лица губы после встречи с веслом, штукатурка и проч.
PPS. фильм "Водитель для Веры" снимали около двух лет. Большая часть времени съёмок ушла на поиск натуры (локаций), реквизита и костюмов начала 60-х.
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16k
бат св 2 часа назад
что то про деревню сериалы пропустил, все больше в положительных героях побухивающие и вороватые повара,шестерки-халдей,горничные и прочая холопская шелупонь..
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2k
RoseM бат св 2 часа назад
Все сериалы отслеживаешь?

Кем трудишься, когда успеваешь? )))
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16k
бат св RoseM Час назад
жена смотрит на кухне, пока ужинаю,она успевает прощелкать все каналы и рассказать сюжет)))
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1k
Афраний 2 часа назад
И продавец в магазине,это в основном дородная бабища.
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19k
Батончик с маком 3 часа назад
всегда было интересно почему все считают, что чпокаться на сене это классно.
фигвам. это развлечение для садомазохистов
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2k
RoseM Батончик с маком 2 часа назад
У нас модно было девушек в баню водить. Тепло, удобно и без палева.
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12k
Ligov 3 часа назад
Когда то умели снимать и про деревню. К примеру:

Когда то умели снимать и про деревню. К примеру:
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78k
Taras Kozalupko Ligov 3 часа назад
Сравнил ШУКШИНА с каким-то говном из ремеслухи!
Сейчас не только про деревню клюкву ляпают.
Про что не снимут (завод, война, менты и пр.) все мурзилки картонная.
Дай Бог раз-два в год выйдет, что-то приличное.
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2k
RoseM Taras Kozalupko 2 часа назад
Потому что раньше режиссеры и сценаристы были из народа.

То же, Шукшин - яркий пример.

А сейчас, за мкадом бывают только пролетая на самолете в Европу.
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6k
Перст Указующий Taras Kozalupko 2 часа назад
а можно пример чего-нибудь приличного.. из последнего? а то я за новинками не слежу
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78k
Taras Kozalupko Перст Указующий Полчаса назад
Сам бы хотел это узнать.
Ржев скачаю посмотреть
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13k
Егор 3 часа назад
Ссылка coub.com
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