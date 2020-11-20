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Цитаты Майкла Скотта — самого безумного босса за всю историю человечества

Цитаты Майкла Скотта — самого безумного босса за всю историю человечества (13 фото)

Автор:
20 ноября 2020 10:40
Сообщество : Кино
Метки: Майкл Скотт   офис   сериал   цитаты   цитаты из сериала Офис   цитаты персонажей   
1561
13

Этот персонаж объединил в себе все самые странные черты. А диалоги... просто божественные. Ужасны, но божественны. Некоторые из цитат великого Майкла Скотта — персонажа из сериала "Офис".

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Метки: Майкл Скотт   офис   сериал   цитаты   цитаты из сериала Офис   цитаты персонажей   
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3  комментария
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2k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Теперь я знаю, кто такой Майкл Скотт
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18k
SerGProS 11 минут назад
Одним словом: умеют в США делать хорошие сериалы
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88
iKrek 21 минуту назад
Бред какой-то
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