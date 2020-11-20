Цитаты Майкла Скотта — самого безумного босса за всю историю человечества

Этот персонаж объединил в себе все самые странные черты. А диалоги... просто божественные. Ужасны, но божественны. Некоторые из цитат великого Майкла Скотта — персонажа из сериала "Офис".
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