Эмоциональное прощание поклонников с Диего Марадоной обернулось скандалом и беспорядками

В четверг, 26 ноября, десятки тысяч поклонников футбола собрались у президентского дворца в Буэнос-Айресе, где находилось тело Диего Марадоны. Некоторые фанаты перелезали через ограждение и вступали в столкновение с полицией, чтобы успеть попасть в президентский дворец и проститься с великим футболистом. Однако больше всего отличились сотрудники похоронного бюро.

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