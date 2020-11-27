Эмоциональное прощание поклонников с Диего Марадоной обернулось скандалом и беспорядками

В четверг, 26 ноября, десятки тысяч поклонников футбола собрались у президентского дворца в Буэнос-Айресе, где находилось тело Диего Марадоны. Некоторые фанаты перелезали через ограждение и вступали в столкновение с полицией, чтобы успеть попасть в президентский дворец и проститься с великим футболистом. Однако больше всего отличились сотрудники похоронного бюро.
Футбольный мир простился с легендарным Диего Марадоной. Весь четверг сотни тысяч людей шли в нескончаемом потоке в президентский дворец, чтобы отдать последнюю дань великому игроку. В какой-то момент в толпе началась давка, а после вспыхнули беспорядки. Полиции пришлось применять слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы взять контроль над толпой.
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