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Эмоциональное прощание поклонников с Диего Марадоной обернулось скандалом и беспорядками

Эмоциональное прощание поклонников с Диего Марадоной обернулось скандалом и беспорядками (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2020 17:35
Сообщество : Спорт
Метки: 360подмосковье   Диего Марадона   аргентина   видео   знаменитости   похороны   скандал   спорт   футбол   
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В четверг, 26 ноября, десятки тысяч поклонников футбола собрались у президентского дворца в Буэнос-Айресе, где находилось тело Диего Марадоны. Некоторые фанаты перелезали через ограждение и вступали в столкновение с полицией, чтобы успеть попасть в президентский дворец и проститься с великим футболистом. Однако больше всего отличились сотрудники похоронного бюро.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   Диего Марадона   аргентина   видео   знаменитости   похороны   скандал   спорт   футбол   
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Вася Час назад
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7k
kaboza Час назад
Марадонна скандальный кокосожор...такая и публика на похоронах, гораздо большая потеря Айротон Сенна...сравните прощание с великим, и с торчком руками играющим. минусите фанаты дзюбы.
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1k
Basket kaboza 6 минут назад
У каждого свои герои. Смерть или гибель любого знаменитого спортсмена (Марадона, Брайант), гонщика (Сенна, Бёрнс), актёра (Уокер, Леджер) кажется преждевременной. Зачем сравнивать разных людей?
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