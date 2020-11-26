В поддержку Дзюбы: тульские чиновники закупили расширенный пакет кабельного ТВ с каналами 18+

В Тульской области для чиновников купили 3 пакета кабельного ТВ, в самом расширенном из них - все, что душе угодно, от BBC и спорта до "клубнички". З-забота.
Всем нужен отдых, а чиновникам - особенно. После трудов и забот не грех и отдохнуть. В Тульской области ради хорошего настроения слуг народа у "Ростелекома" были закуплены пакеты кабельного ТВ на 23 устройства.
Самый большой из них включает 300 телеканалов, среди которых музыка, спорт и даже те, что обычно сопровождаются маркировкой 18+. Общая сумма сделки составила 1 111 500 рублей.
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Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале Госзакупок. Кабельное ТВ для ГУ ТО «Центр информационных технологий» Тулы должно поставляться тремя пакетами, по 300, 79 и 50 телеканалов соответственно. Если в урезанной версии, "клубнички" не сыскать, в расширенной она - на любой вкус. В этот пакет включены шесть «пикантных» каналов: «Русская ночь», «Шалун HD», Brazzers TV Europe, Babes TV HD, «О-ля-ля» и Exxxotica.
В приложении №1 к Техзаданию прописаны места "оказания услуг" - самый большой пакет телеканалов предназначается для гостиничного комплекса "Богучарово", который выступает в качестве резиденции губернатора области Алексея Дюмина и приема важных гостей.
Остальным придется довольствоваться урезанными версиями.
Остальным придется довольствоваться урезанными версиями.
В Приложении №2 представлен перечень каналов, входящих в тот или иной пакет. Впрочем, никакой тайны в этом нет - ознакомиться с предоставляемыми услугами можно и на сайте "Ростелекома"
Сделка уже завершена, значит, в скором времени Тульские чиновники и их гости смогут порадовать себя отдыхом. Каждый в своем номере, ибо коронавирус и социальная дистанция. Главное, чтобы не ослепли и волосы на ладошках не выросли.
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Я вам больше скажу - наверняка по всем этим адресам имеется толстый канал интернета. А в этих интернетах любой порнухи гораздо больше чем на этих ваших 6 каналах, да и ассортимент побольше. Неужели вы думаете, что туда интернет проводили, чтобы порнуху качать???
Журналисты.. такие журналисты..