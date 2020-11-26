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В поддержку Дзюбы: тульские чиновники закупили расширенный пакет кабельного ТВ с каналами 18+

В поддержку Дзюбы: тульские чиновники закупили расширенный пакет кабельного ТВ с каналами 18+ (7 фото)

Автор:
26 ноября 2020 18:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Тульская область   госзакупки   кабельное ТВ   клубничка   ростелеком   
1031
7
В Тульской области для чиновников купили 3 пакета кабельного ТВ, в самом расширенном из них - все, что душе угодно, от BBC и спорта до "клубнички". З-забота.
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Метки: Тульская область   госзакупки   кабельное ТВ   клубничка   ростелеком   
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6  комментариев
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3k
Andrew_Nice Час назад
Да просто купили самые полные пакеты, куда естественно входят и каналы 18+. Зачем искать подвох там, где его нет? Неужели у чиновников (да у любого человека) нет других вариантов посмотреть порно? Капец...
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19k
pssst 5 минут назад
У сауспарка есть эпизод на эту тему
Ссылка www.youtube.com
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4k
konon_1983 17 минут назад
Только видео просмотра не выкладывайте :)
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10k
Sherion 22 минуты назад
Заголовок: "В поддержку Дзюбы: тульские чиновники"... если не читать дальше, то тут разгул фантазии...
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6k
Прохожий3 Час назад
По-моему, это все "жареная" херня. В большом пакете 300 каналов. В среднем 79. Итого в большом пакете на 221 канал больше (из них 6 каналов клубничных). Сильно сомневаюсь, что Большой пакет покупали только из-за этих 6 каналов. Кстати, у большинства провайдеров в личном кабинете клубника может отключаться клиентом (типа родительский контроль).
Я вам больше скажу - наверняка по всем этим адресам имеется толстый канал интернета. А в этих интернетах любой порнухи гораздо больше чем на этих ваших 6 каналах, да и ассортимент побольше. Неужели вы думаете, что туда интернет проводили, чтобы порнуху качать???
Журналисты.. такие журналисты..
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20k
Дмитрий Час назад
хрен с ним с чиновниками, говнотелеком там не охренел в край? 50к рублей в пересчете на 1 устройство?!
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