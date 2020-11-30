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Сообщество Жизнь в США 512 постов • 195 подписчиков подписаться
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"Да что не так с этой семьей?!" - Дейли и ее попытки записать домашнее задание

"Да что не так с этой семьей?!" - Дейли и ее попытки записать домашнее задание (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 15:55
Сообщество : Жизнь в США
Метки: америка   быт   дети   люди   родительство   смешное   сша   
2404
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Девочка из Бивертона (США) снимала, как она выполняет домашнее задание, но оказалось, что главный участник видео находится на заднем плане, да еще и мешает дочери учиться.

Источник:

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Метки: америка   быт   дети   люди   родительство   смешное   сша   
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5  комментариев
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556
Nane First NameLast 52 минуты назад
Папаня идиот.
Дите видое-отчет для училки снимает. Старается. А он вместо того, чтобы за дите радоваться и не мешать - тупо ей партачит все своими обезьяньими выходками. Дай ты ребенку закончить, а потом уже обезьянничай сколько влезет.
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2k
DyadyaSasha Nane First NameLast 47 минут назад
У нас новый председатель зануд!
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40k
Митрий Полчаса назад
Судя по тому, как раз, положена камера - весь цирк был запланирован.
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904
Инквизитор РФ Полчаса назад
Веселая семья) добрая
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7k
Danil Sochin Полчаса назад
Хорошая семья, наверное... Мне понравилось, забавное видео. Жаль мама не присоединилась!
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