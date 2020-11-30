"Да что не так с этой семьей?!" - Дейли и ее попытки записать домашнее задание

Айзек, отец девочки, начал хлопать в ладоши и приплясывать под музыку. Дейли сначала не заметила его, но после того, как выступающий вошел в раж и не замечать его было уже невозможно, дочь спокойно пояснила: "А, это мой папа" и попыталась продолжить запись.



Но с такой семьей это сделать практически невозможно: отец семейства схватил младшего брата Дейлини и начал приплясывать вместе с ним в такт музыке, а еще через какое-то время на импровизированную сцену ворвался и старший брат девочки, с вокальным номером.

После этого Дейли взорвалась "Да что не так с этой семьей?! Я просто пытаюсь сделать домашку по ИЗО!"



Эту "видеопрезентацию" и опубликовала мама Дейли Дженнифер у себя на странице на Facebook. Ролик о безумной семейке набрал 200 тысяч репостов.