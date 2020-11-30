"Да что не так с этой семьей?!" - Дейли и ее попытки записать домашнее задание

Девочка из Бивертона (США) снимала, как она выполняет домашнее задание, но оказалось, что главный участник видео находится на заднем плане, да еще и мешает дочери учиться.
Веселые отцы - это, одновременно, очень крутое детство и регулярный испанский стыд
(чувство сильной неловкости за то стыдное, что делают другие люди).
Дейли Джонсон, записывая видеопрезентацию для своей учительницы, рассказывала, что будет делать поделки из цветной бумаги и картона. Для того, чтобы презентация была повеселее, она включила музыку и начала. Но тут, на кухню зашел папа и понеслось.
(чувство сильной неловкости за то стыдное, что делают другие люди).
Дейли Джонсон, записывая видеопрезентацию для своей учительницы, рассказывала, что будет делать поделки из цветной бумаги и картона. Для того, чтобы презентация была повеселее, она включила музыку и начала. Но тут, на кухню зашел папа и понеслось.
Айзек, отец девочки, начал хлопать в ладоши и приплясывать под музыку. Дейли сначала не заметила его, но после того, как выступающий вошел в раж и не замечать его было уже невозможно, дочь спокойно пояснила: "А, это мой папа" и попыталась продолжить запись.
Но с такой семьей это сделать практически невозможно: отец семейства схватил младшего брата Дейлини и начал приплясывать вместе с ним в такт музыке, а еще через какое-то время на импровизированную сцену ворвался и старший брат девочки, с вокальным номером.
После этого Дейли взорвалась "Да что не так с этой семьей?! Я просто пытаюсь сделать домашку по ИЗО!"
Эту "видеопрезентацию" и опубликовала мама Дейли Дженнифер у себя на странице на Facebook. Ролик о безумной семейке набрал 200 тысяч репостов.
Но с такой семьей это сделать практически невозможно: отец семейства схватил младшего брата Дейлини и начал приплясывать вместе с ним в такт музыке, а еще через какое-то время на импровизированную сцену ворвался и старший брат девочки, с вокальным номером.
После этого Дейли взорвалась "Да что не так с этой семьей?! Я просто пытаюсь сделать домашку по ИЗО!"
Эту "видеопрезентацию" и опубликовала мама Дейли Дженнифер у себя на странице на Facebook. Ролик о безумной семейке набрал 200 тысяч репостов.
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