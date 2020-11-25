Некоторые люди ставят себя выше других, что ярче всего проявляется в их поведении. От любителей парковаться на газоне или занимать на стоянках своей машиной сразу несколько мест, до тех, кому крайне сложно донести свой мусор до ближайшей урны. Люди, испытывая стыд за таких «жителей» нашей планеты, публикуют в сети кадры с их подвигами, ведь о таких героях нельзя умалчивать!