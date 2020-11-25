Во время праздников в китайских поездах больше мусора, чем людейВы всё ещё жалуетесь на наши поезда? Просто посмотрите, что творится в поездах китая во время Нового года. Люди едут в мусоре, ходят по мусору и чувствуют себя отлично. Их нравы, как говориться.