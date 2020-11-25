Некоторые люди ставят себя выше других, что ярче всего проявляется в их поведении. От любителей парковаться на газоне или занимать на стоянках своей машиной сразу несколько мест, до тех, кому крайне сложно донести свой мусор до ближайшей урны. Люди, испытывая стыд за таких «жителей» нашей планеты, публикуют в сети кадры с их подвигами, ведь о таких героях нельзя умалчивать!
"Еще можно понять, когда оставляют после себя мусор в кафе или ресторане, там хотя бы есть кому это убрать. Но в общественном транспорте такого человека нет!"
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"Кто-то у стоянки под дерево высыпал целую гору обрезков и окурков от сигар. Интересно, где вся эта гора хранилась в машине?"
"Ел банан, увидел нужный товар, положил банан, забрал банку с чистящим средством и ушел на кассу - покупатель года"
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"Кто-то у стоянки под дерево высыпал целую гору обрезков и окурков от сигар."