Гибель группы Коровиной

В целом весь ажиотаж на счёт Дятлова объясняется именно тем что это была первая Советская и Российская массовая гибель туристов. До Дятлова просто физически не было такого массового туризма, а вот после наоборот миллионы человек шастали. Гибель последующих тысяч и тысяч человек давно истёрлась. В этом кстати и ужас, нет нет да задумываюсь что статистика делает уродливые вещи.
Погибшие 9 дятловцев это кошмар,но сколько сейчас гибнет туристов? То что сотни людей тонут это само собой давно, никого не удивить, включая случаи когда тонут парами.
Загадка Дятловщины держится строго на том, что все погибли, а в случаях происходивших после хотя бы один да выживал. Случай с группой Коровиной. Шесть человек умерли в горах Хамар Дабана, Бурятия. Даю ровно сто процентов гарантии что если бы погибли 7 из 7 человек в этой группе, она бы превзошла по "загадошности" Дятловцев и надолго стала бы "феноменом", заговором НЛО и рептилоидов. Но по счастью один человек выжил.
Загадка Дятловщины держится строго на том, что все погибли, а в случаях происходивших после хотя бы один да выживал. Случай с группой Коровиной. Шесть человек умерли в горах Хамар Дабана, Бурятия. Даю ровно сто процентов гарантии что если бы погибли 7 из 7 человек в этой группе, она бы превзошла по "загадошности" Дятловцев и надолго стала бы "феноменом", заговором НЛО и рептилоидов. Но по счастью один человек выжил.
Потому что правила группой опытная мастер спорта по туризму Люда Коровина. А выжила то 17-ти летняя девчонка. Все бы померли и не миновать легендарности. К тому же маршрут на этот хребет топтанный перетоптанный, время лето, август, одновременно рядом шли ажник три группы туристов. Добавляет смака и тягучести к истории то что часть из шести погибших спасатели нашли без обуви, без нормальной одежды. Ничего не напомнило? Во во...
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Из описания выжившей девахи тоже ни черта толком не понятно. Ясно только что летняя погода резко сменилась холодиной. Шли в этот момент, 4 августа, по безлесной территории ( дятловцы тоже в безлесье заночевали... ) Начался сильный дождь и холод. Все промокли, пришлось ставить палатки на высоте без леса, палатки промокли до туристов, затем промокли спальные мешки. На 5 августа ситуация дошла до критической, люди начали замерзать наглухо. К тому же добавился мокрый снег с дождём. Первым от холода упал парень Крысин, его пробовали поставить на ноги, он валился кулём. Его осталась сторожить главная в группе - Коровина. Другие пошли вниз к другой палатке, из которой пришёл Крысин. Далее выжившая девушка Валентина и Вика ( погибла ) вернулись к Коровиной и Крысину, Крысин был мёртв. Коровина сказала уходить, Валентина послушалась, но Вика не хотела уйти, сопротивлялась, даже начала кусаться, но её всё таки утащила Валентина. Внизу у палатки уже творилась чертовщина - Татьяна билась башкой о камни, Денис отупело спрятался за камни и залез в спальник. Валентина снова вернулась к Коровиной - та была мертва.... Тимур из группы тоже был мёртв.
Валентина поняла что все умирают или умерли, ушла ниже до деревьев и легла в спальник, укрылась тентом. Утром она вернулась к палатке - все мертвы, Таня на камнях, остальные где были вчера. Коровиной всего 41 год, баба в расцвете сил. Остальные по возрасту почти копия Дятловцев. Вот и получаем "загадку", да только свидетель то один остался. Отсюда исчезли любые домыслы. Вскрытие показало что люди погибли от переохлаждения. А опытные туристы и походники предположили - горная болезнь. Тут надо пояснить что горянка в разных частях Земли приходит на разной высоте.
Валентина поняла что все умирают или умерли, ушла ниже до деревьев и легла в спальник, укрылась тентом. Утром она вернулась к палатке - все мертвы, Таня на камнях, остальные где были вчера. Коровиной всего 41 год, баба в расцвете сил. Остальные по возрасту почти копия Дятловцев. Вот и получаем "загадку", да только свидетель то один остался. Отсюда исчезли любые домыслы. Вскрытие показало что люди погибли от переохлаждения. А опытные туристы и походники предположили - горная болезнь. Тут надо пояснить что горянка в разных частях Земли приходит на разной высоте.
Так что отовариться горянкой ( слабость, апатия, потеря сил и ориентации, тошнота ) или как минимум её симптомами нарастающими можно и на полутора километрах. А группа погибла на высоте 2 300 метров. Горянка сильно завязана на трёх факторах - резкое падение температуры, высокая влажность и падение давления. Кислородное голодание добавочно усложняет жизнь, особенно неминуемое падение давления, а оно между прочим каждые 12 метров уменьшается на один мм. ртутного столба, значит это фактор повышения усталости, сонливости, неадекватности у некоторых людей. Если вспоминать дятловцев, снова приходит на ум пусть не прямое, но верное сравнение. Они то зимой попёрлись, залезли на 1070 метров, усталые жутко, ночевали на ледяном ветру, жёсткость погоды минус 25 - 30 градусов, давление тоже пониженное их окружало, ещё один фактор для повышенной усталости и тугодумия.
А вообще человек замерзает быстро, мы приматы и наш организм адаптирован к тропикам хорошо, но не к морозам. На Кавказе был случай когда тоже летом помёрзло больше 20 человек, хватило суток холода и снега. И ведь могли бы погибнуть скажем 20 из 20, во загадка была бы! Всякие альтернативщики орали бы про НЛО и заговор правительства. С Коровинской группой пробовали так же орать, мол был газ! Ох и любят всякие дураки орать про заговор военных и КГБ. Но облом пришёл в том что одновременно шли 4 группы рядом, включая Коровинскую. В итоге гибель при малейшей ошибке, это норма. Природа злая женщина, а не добрая старушка.
А вообще человек замерзает быстро, мы приматы и наш организм адаптирован к тропикам хорошо, но не к морозам. На Кавказе был случай когда тоже летом помёрзло больше 20 человек, хватило суток холода и снега. И ведь могли бы погибнуть скажем 20 из 20, во загадка была бы! Всякие альтернативщики орали бы про НЛО и заговор правительства. С Коровинской группой пробовали так же орать, мол был газ! Ох и любят всякие дураки орать про заговор военных и КГБ. Но облом пришёл в том что одновременно шли 4 группы рядом, включая Коровинскую. В итоге гибель при малейшей ошибке, это норма. Природа злая женщина, а не добрая старушка.
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Метки: группа Коровиной группа дятлова туризм
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Валентина поняла что все умирают или умерли, ушла ниже до деревьев и легла в спальник, укрылась тентом."
так были деревья или нет?
Иди в школу, бл@ть!!!!!!!!!!!!!!
https://tourlib.net/books_history/spogady16.htmhttps://tourlib.net/books_history/spogady16.htm