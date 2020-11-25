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Гибель группы Коровиной

Гибель группы Коровиной (5 фото)

Автор:
25 ноября 2020 14:27
Метки: группа Коровиной   группа дятлова   туризм   
2382
5
В целом весь ажиотаж на счёт Дятлова объясняется именно тем что это была первая Советская и Российская массовая гибель туристов. До Дятлова просто физически не было такого массового туризма, а вот после наоборот миллионы человек шастали. Гибель последующих тысяч и тысяч человек давно истёрлась. В этом кстати и ужас, нет нет да задумываюсь что статистика делает уродливые вещи.
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Метки: группа Коровиной   группа дятлова   туризм   
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11  комментариев
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2k
aed 5 часов назад
"Начался сильный дождь и холод. Все промокли, пришлось ставить палатки на высоте без леса
[...]
Валентина поняла что все умирают или умерли, ушла ниже до деревьев и легла в спальник, укрылась тентом."

так были деревья или нет?
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192k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 21 минуту назад
Ванятко, ты неисправимо безграмотен. Три абзаца - 10 (!!!) ошибок.
Иди в школу, бл@ть!!!!!!!!!!!!!!
Ванятко, ты неисправимо безграмотен. Три абзаца - 10 (!!!) ошибок. Иди в школу, бл@ть!!!!!!!!!!!!!!
Ванятко, ты неисправимо безграмотен. Три абзаца - 10 (!!!) ошибок. Иди в школу, бл@ть!!!!!!!!!!!!!!
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1k
Konradini Час назад
В ПОИСКАХ ПОГИБШЕЙ ГРУППЫ
https://tourlib.net/books_history/spogady16.htmhttps://tourlib.net/books_history/spogady16.htm
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32k
Гёз Уленшпигель 3 часа назад
Про группу 20 человек, которые загнулись на Кавказе даже художественный фильм есть!
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18k
Nik 4 часа назад
На фото модные рюкзаки тогда "ЕРМАК". Фиг достанешь - сносили сразу как выбрасывали. Жутко был не практичный в походе. Каркас хорошо защищал спину при движении, но мешался в палатке на ночевке. Один раз сходил с ним и продал дачнику.
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