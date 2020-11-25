Гибель группы Коровиной

Из описания выжившей девахи тоже ни черта толком не понятно. Ясно только что летняя погода резко сменилась холодиной. Шли в этот момент, 4 августа, по безлесной территории ( дятловцы тоже в безлесье заночевали... ) Начался сильный дождь и холод. Все промокли, пришлось ставить палатки на высоте без леса, палатки промокли до туристов, затем промокли спальные мешки. На 5 августа ситуация дошла до критической, люди начали замерзать наглухо. К тому же добавился мокрый снег с дождём. Первым от холода упал парень Крысин, его пробовали поставить на ноги, он валился кулём. Его осталась сторожить главная в группе - Коровина. Другие пошли вниз к другой палатке, из которой пришёл Крысин. Далее выжившая девушка Валентина и Вика ( погибла ) вернулись к Коровиной и Крысину, Крысин был мёртв. Коровина сказала уходить, Валентина послушалась, но Вика не хотела уйти, сопротивлялась, даже начала кусаться, но её всё таки утащила Валентина. Внизу у палатки уже творилась чертовщина - Татьяна билась башкой о камни, Денис отупело спрятался за камни и залез в спальник. Валентина снова вернулась к Коровиной - та была мертва.... Тимур из группы тоже был мёртв.



Валентина поняла что все умирают или умерли, ушла ниже до деревьев и легла в спальник, укрылась тентом. Утром она вернулась к палатке - все мертвы, Таня на камнях, остальные где были вчера. Коровиной всего 41 год, баба в расцвете сил. Остальные по возрасту почти копия Дятловцев. Вот и получаем "загадку", да только свидетель то один остался. Отсюда исчезли любые домыслы. Вскрытие показало что люди погибли от переохлаждения. А опытные туристы и походники предположили - горная болезнь. Тут надо пояснить что горянка в разных частях Земли приходит на разной высоте.