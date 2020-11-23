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«Лунная ночь на Днепре» Куинджи, или где спрятана лампочка

«Лунная ночь на Днепре» Куинджи, или где спрятана лампочка (4 фото)

Автор:
23 ноября 2020 21:39
Метки: Куинджи   живопись   искусство   картина   картина маслом   луна   художник   шедевр   
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Осенью 1880 года улицы Санкт-Петербурга наводнила беспокойная толпа. Казалось, весь город спешит в одну точку назначения – на выставку алхимика и чародея Архипа Куинджи.
Художник создал прецедент – это была выставка одной картины. Да к тому же демонстрировалось полотно в затемненной комнате при контрастном искусственном освещении. В общем, сплошь новаторство и революция.
Но не это сделало из выставки сенсацию...

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Метки: Куинджи   живопись   искусство   картина   картина маслом   луна   художник   шедевр   
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6  комментариев
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6k
Михаил 3 часа назад
Эта картина больше всего впечатлила меня в Русском музее.
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2k
Варяг оглы 2 часа назад
написано в эффектной манере Микеланджело Караваджо
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3k
ZmeyUA 2 часа назад
Видел оригинал в Русском музее. Это шок был
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1k
Федор Медведев 3 часа назад
В Астраханской картинной галерее тоже один из вариантов этой картины выставлен авторского исполнения.
В Астраханской картинной галерее тоже один из вариантов этой картины выставлен авторского исполнения.
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2k
picturebymaslo Автор поста 3 часа назад
Если стало интересно, то найти другие статьи можно в телеграм-канале: https://t.me/picturebymaslohttps://t.me/picturebymaslo
А в инстаграме по этой ссылке: https://www.instagram.com/picturebymaslohttps://www.instagram.com/picturebymaslo
Добра)
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1k
☣️Месть печенегов☣️ picturebymaslo 2 часа назад
Пост хороший, но запятая между подлежащих и сказуемым?

Авторское повторение, висит в Третьяковской галерее
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picturebymaslo
Пишу про искусство, веду телеграм-канал Картина маслом
https://t.me/picturebymaslo Веду уютный канал в телеграме, где я пишу короткие заметки про живопись. Заходи на огонек) Ссылка: https://t.me/picturebymaslo
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