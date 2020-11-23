«Лунная ночь на Днепре» Куинджи, или где спрятана лампочка

Кстати, про покупку картины есть забавная история. Узнав от Тургенева о необычной картине, которую скоро должен был закончить Куинджи, он отправился посмотреть на нее. Раз в неделю художник открывал свою мастерскую на два часа для посетителей, и как раз в один из таких дней туда заглянул молодой князь. Одет он был скромно - Куинджи подумал, что перед ним обычный морской офицер.



Когда Константин спросил про стоимость, как обычно прямой Куинджи ответил: «Да зачем вам? Ведь всё равно не купите: она дорогая». На повторный вопрос художник задрал цену на 5000 рублей (большие деньги по тем временам), и с удивлением услышал о согласии ее купить. Только потом ему рассказали, что за высокий гость к нему заходил))