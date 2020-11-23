«Лунная ночь на Днепре» Куинджи, или где спрятана лампочка

Осенью 1880 года улицы Санкт-Петербурга наводнила беспокойная толпа. Казалось, весь город спешит в одну точку назначения – на выставку алхимика и чародея Архипа Куинджи.
Художник создал прецедент – это была выставка одной картины. Да к тому же демонстрировалось полотно в затемненной комнате при контрастном искусственном освещении. В общем, сплошь новаторство и революция.
Но не это сделало из выставки сенсацию...
Художник создал прецедент – это была выставка одной картины. Да к тому же демонстрировалось полотно в затемненной комнате при контрастном искусственном освещении. В общем, сплошь новаторство и революция.
Но не это сделало из выставки сенсацию...
Архип Куинджи - «Лунная ночь на Днепре», 1880
«Лунная ночь на Днепре» стала вехой в русской пейзажной живописи – вы видели такие цвета где-нибудь еще?
Кроме фотореалистичности, полотно передает некоторую гоголевскую мистику и мягко дергает зрителя за его тонкие струнки души и чувств. Оглушительная тишина украинской ночи, волшебство и тайна природы – действительно впечатляющая работа.
Краски, можно сказать, буквально светились. Пейзажи Куинджи нередко строились на контрасте света и тени, в первую очередь он считался гениальным колористом.
Некоторые утверждали, что он связан с «нечистыми силами». Другие – что краски ему готовит его друг Д. Менделеев. Третьи обвиняли его в скрытной подсветке картин, которая с годами должна исчезнуть.
На выставке многие зрители пытались заглянуть за раму – может там спрятана лампочка? Но некоторые критики опасались, что этот состав красок начнет со временем угасать. Да еще и владелец картины, великий князь Константин, додумался взять ее с собой в кругосветное путешествие.
Кроме фотореалистичности, полотно передает некоторую гоголевскую мистику и мягко дергает зрителя за его тонкие струнки души и чувств. Оглушительная тишина украинской ночи, волшебство и тайна природы – действительно впечатляющая работа.
Краски, можно сказать, буквально светились. Пейзажи Куинджи нередко строились на контрасте света и тени, в первую очередь он считался гениальным колористом.
Некоторые утверждали, что он связан с «нечистыми силами». Другие – что краски ему готовит его друг Д. Менделеев. Третьи обвиняли его в скрытной подсветке картин, которая с годами должна исчезнуть.
На выставке многие зрители пытались заглянуть за раму – может там спрятана лампочка? Но некоторые критики опасались, что этот состав красок начнет со временем угасать. Да еще и владелец картины, великий князь Константин, додумался взять ее с собой в кругосветное путешествие.
Авторское повторение, висит в Третьяковской галерее:
Кстати, про покупку картины есть забавная история. Узнав от Тургенева о необычной картине, которую скоро должен был закончить Куинджи, он отправился посмотреть на нее. Раз в неделю художник открывал свою мастерскую на два часа для посетителей, и как раз в один из таких дней туда заглянул молодой князь. Одет он был скромно - Куинджи подумал, что перед ним обычный морской офицер.
Когда Константин спросил про стоимость, как обычно прямой Куинджи ответил: «Да зачем вам? Ведь всё равно не купите: она дорогая». На повторный вопрос художник задрал цену на 5000 рублей (большие деньги по тем временам), и с удивлением услышал о согласии ее купить. Только потом ему рассказали, что за высокий гость к нему заходил))
Когда Константин спросил про стоимость, как обычно прямой Куинджи ответил: «Да зачем вам? Ведь всё равно не купите: она дорогая». На повторный вопрос художник задрал цену на 5000 рублей (большие деньги по тем временам), и с удивлением услышал о согласии ее купить. Только потом ему рассказали, что за высокий гость к нему заходил))
Светящееся трио - оригинал и два авторских повтора на одной выставке:
Как ни отговаривали князя не возить с собой картину, он не желал с ней расставаться. Хотя Тургенев даже договорился с французским Салоном об участии «Лунной ночи на Днепре» на выставке, где она наверняка получила бы медаль критиков и восторг зрителей. Но упертый Константин провозил полотно почти 2 года на корабле.
Влажный морской воздух и время сделали свое дело (в состав красок входил битум, который под воздействием влажности и света темнеет). Краски померкли и полотно уже не производит столь могучего впечатления, что тогда. Но даже сегодня картина поразительно эффектна. Когда видишь ее в Русском музее или Третьяковке, хочется заглянуть за холст – вдруг это лампочка просто немного потускнела?
Влажный морской воздух и время сделали свое дело (в состав красок входил битум, который под воздействием влажности и света темнеет). Краски померкли и полотно уже не производит столь могучего впечатления, что тогда. Но даже сегодня картина поразительно эффектна. Когда видишь ее в Русском музее или Третьяковке, хочется заглянуть за холст – вдруг это лампочка просто немного потускнела?
Больше интересных историй из мира живописи можно посмотреть в моем инстаграме, там интересно:
Авторский пост
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Добра)
Авторское повторение, висит в Третьяковской галерее