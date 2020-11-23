Конфликты на съемках «Место встречи изменить нельзя»: что не поделили Жеглов и Шарапов

В один из съемочных дней конфликт зашел особенно далеко. Начинающий актер Конкин решил прекратить съемки и в секрете от всех собрал чемоданы. В гостинице беглеца встретил актер Виктор Павлов, который понял, что происходит и решил разрядить обстановку юмором. Павлов начал читать сценарий «Места встречи» как будто это дешевая опереточная комедия. Конкин вспоминал:

«Видит бог, я чуть не помер со смеху. Так он произносил каждую реплику, что я не мог идти, у меня ножки крестиком были, задыхался — так хохотал. И этот гений вырвал клещами из меня тот неправильный ржавый гвоздик сомнений и горечи».