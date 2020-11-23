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Конфликты на съемках «Место встречи изменить нельзя»: что не поделили Жеглов и Шарапов

Конфликты на съемках «Место встречи изменить нельзя»: что не поделили Жеглов и Шарапов (6 фото)

Автор:
23 ноября 2020 06:03
Метки: интересное   факты   фильм   
1094
6
Пятисерийный советский фильм «Место встречи изменить нельзя» имел эффект разорвавшейся «бомбы» и понравился зрителям всего СССР. Особенно запомнился тандем главных героев — Владимира Высоцкого в роли Жеглова и Владимир Конкин, играющего Шарапова. На экране персонажи дополняли друг друга и стали символами советской милиции. Однако на съемочной площадке между ними постоянно вспыхивали конфликты.
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Метки: интересное   факты   фильм   
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11  комментариев
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56
bobobo 2 часа назад
По моему Шарапов подобран правильно. Он полный антагонист Жеглова. Странно, что Вайнеры были против. Ведь даже роман называется Эра Милосердия. И фильм построен на противостоянии хитрого и практичного Жеглова и слегка наивного и милосердного Шарапова. При этом, Шарапов действительно мог неоднократно ходить за линию фронта ведь, по его словам, на фронте всё было понятнее.
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8k
Иван Акимов 21 минуту назад
А мне этот фильм не нравится.И именно из за Конкина. Деревянный он какой то в фильме.
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4k
Nat_k Полчаса назад
А почему вдруг Бортник стал Сергеем?
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8k
Андрей Иванов 37 минут назад
Все уже забыли фильм "Как закалялась сталь", а ведь там Конкин сыграл комсомольца с реально стальными яйцами. Просто кто то кому то перешёл дорогу, а артисты народ обидчивый, особенно звёзды.
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26k
Игорь 49 минут назад
"Высоцкий спешил на самолет, а Садальский оговорился"
Насколько мне известно потом всё равно в студии фильм полностью озвучивается. Порой целые фразы говорят в отличии от снятого на экране. Главное чтоб рот в нужное время более-менее в тему шевелился.
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
Шедевры рождаются в муках. Это современный киномусор рождается в пробирке.
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8k
Андрей Иванов Алекс Юстасов Полчаса назад
Ну, некоторые "шедевры" вообще в ночной вазе замешивают.
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19k
hebpat 2 часа назад
а кто воевали? мальчишки 20 лет, и в бой ходили и языков брали, так что в фильме всё правильно
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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Часто читаю что у разных тандемов в фильмах, шоу на экране все замечательно, а за кадром или в конце съемок в лучшем случае просто разойдутся молча.
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6k
Nikita АлександрЧестный Час назад
Взять "Разрушители мифов"... А в скриале "Альф", после окончания съёмок последней серии, когда все собрались отпраздновать, "глава семейства", втихаря собрав чемоданы, уехал. Тот ещё муд@ак за кадром был..
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3k
Ыукп 2 часа назад
Жеглов и Шарапов и по фильму и по книге были в конфликте. У Жеглова "Вор должен сидеть в тюрьме" и не важны методы. А Шарапов с этим был не согласен.
Вот на этой почве и возникали конфликты и споры.
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