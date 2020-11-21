Комикс от Кибердянска

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Метки: кибердянск комиксы плацкарт поезд прикол ржд фантастика юмор
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Люди ещё не понимают.
Например, автомобиль был придуман, чтобы быстрее добраться из точки А в точку В.
Но, некоторые решили по другому. И быстро добираются на ТОТ СВЕТ.
Как-то так...