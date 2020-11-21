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Комикс от Кибердянска

Комикс от Кибердянска (10 фото)

Автор:
21 ноября 2020 19:42
Метки: кибердянск   комиксы   плацкарт   поезд   прикол   ржд   фантастика   юмор   
1525
10
Про межпространственный поезд...
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Источник:

Ссылки по теме:
Метки: кибердянск   комиксы   плацкарт   поезд   прикол   ржд   фантастика   юмор   
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16k
Андрей Иванов 7 часов назад
Комикс от Кибердянска
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Alexander Kolesnikov 2 часа назад
Забавный комикс. Новые технологии и старые привычки.
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37k
doker 7 часов назад
Почему минусуют?

Люди ещё не понимают.

Например, автомобиль был придуман, чтобы быстрее добраться из точки А в точку В.
Но, некоторые решили по другому. И быстро добираются на ТОТ СВЕТ.

Как-то так...
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1k
Медвед Автор поста doker 7 часов назад
Я тоже этого не понимаю. Все мои знакомые в восторге от этого комикса и я давно так не смеялся!
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3k
Горожанин Медвед 7 часов назад
Браво, браво! Прекрасный сарказм.
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474
LinkLine Медвед 4 часа назад
тут публика с 14-го года либо на корню поменялась, либо сдвинулась головой на политоте и патриотизме, шуток уже никаких не понимают, юмор только сортирный воспринимают, лет так 7 назад, этот комикс на ура зашел бы на фишках(старых фишках со свиньей на логотипе и старыми пользователями с Ч.Ю.) но лично мне комикс понравился !
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758
vlad LinkLine 3 часа назад
Лет через 15, когда мы опять попадем в "светлое будущее", волна лживого патриотизма кончиться.
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419
Остап Ива́нович. 7 часов назад
Комикс от Кибердянска
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6k
Андрей А 7 часов назад
Комикс от Кибердянска
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9k
ss 7 часов назад
Что это за говно?
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