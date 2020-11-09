Художница показывает, к чему приводит безудержная саморефлексия

В жизни каждого человека есть стресс. Порой он заставляет чувствовать себя неуверенными, сомневаться в принятых решениях, не дает развиваться. В такие моменты важно остановиться и немного подумать. Адекватная саморефлексия еще никому не помешала! Именно это и хочет показать нам художница по имени Таня.
С 2019 она ведет блог в инстаграме под условным названием "Безудержная саморефлексия". На профиль иллюстратора подписаны уже 28 тыс человек. "Мои картинки и тексты про все, что меня волнует - саморазвитие, любовь к себе, тревожность, креативность и рабочую бытовуху", - признается автор.
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3. "Мне нравится смеяться над абсурдом повседневной жизни и находить ответы на свои вопросы в неожиданных местах. И придумывать то, чего мне не хватает. Комиксы отлично подходят для всего этого", - говорит художница
4. Таня работает в агентстве креативным копирайтером. Все идеи для комиксов черпает из жизни
5. Художница хочет, чтобы люди чаще улыбались и проще относились к проблемам, которые кажутся неразрешимыми
6. На примере собственного опыта она показывает комичность многих проблем, которые люди сами себе создают
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