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Художница показывает, к чему приводит безудержная саморефлексия

Художница показывает, к чему приводит безудержная саморефлексия (17 фото)

Автор:
09 ноября 2020 13:59
Сообщество : Комиксы
Метки: жиза   забавно   комиксы   комиксы о жизни   прикол   саморефлексия   художница   юмор   
831
17
В жизни каждого человека есть стресс. Порой он заставляет чувствовать себя неуверенными, сомневаться в принятых решениях, не дает развиваться. В такие моменты важно остановиться и немного подумать. Адекватная саморефлексия еще никому не помешала! Именно это и хочет показать нам художница по имени Таня.
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Метки: жиза   забавно   комиксы   комиксы о жизни   прикол   саморефлексия   художница   юмор   
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