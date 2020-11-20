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Снимки из семейного архива Евгения Леонова: любимого актера всеми поколениями

Снимки из семейного архива Евгения Леонова: любимого актера всеми поколениями (30 фото)

Автор:
20 ноября 2020 20:41
Метки: Любимый Актёр   СССР   страна   фотографии   
423
30
Евгений Павлович Леонов - человек с мягким и теплым голосом, которого любили и знали многие с детства.
Мультфильмы, в которых героев озвучивал Евгений Павлович живут до сих и радуют все новых юных зрителей.
2 сентября 2020 года любимому актеру исполнилось бы 94 года.
Он ушел от нас, но оставил после себя фильмы, мультфильмы, спектакли - все то, чем он дорожил, во что вкладывал свою душу и чему он отдавал все свои силы.
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Метки: Любимый Актёр   СССР   страна   фотографии   
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9  комментариев
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973
Никита 3 часа назад
Всё просто в превосходных степенях.Истинно народный.
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2k
SNZV 49 минут назад
Замечательный человек и актер был и всегда останется

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21k
Е-Лена 2 часа назад
Замечательный человек! Одно из великих сокровищ великой эпохи!
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10k
Максим 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
panama 3 часа назад
Для меня с самого детства , Леонов - это олицетворение самого настоящего человеческого добра!
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35
Катерина 3 часа назад
Как играл! Даже на фото видно - мимика, взгляд! Даже слова не нужны
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7k
Караганда 3 часа назад
мне интересно,что нынешние оставят
там ток корперативы и высеры и ещё артиста найти надо среди дерьма.
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19k
Юрьевич Караганда Час назад
Оставят легенды про свои пьяные похождения...
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23k
Павел Плеханов 3 часа назад
Солнечный Человек
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