Снимки из семейного архива Евгения Леонова: любимого актера всеми поколениями

Евгений Павлович Леонов - человек с мягким и теплым голосом, которого любили и знали многие с детства.

Мультфильмы, в которых героев озвучивал Евгений Павлович живут до сих и радуют все новых юных зрителей.

2 сентября 2020 года любимому актеру исполнилось бы 94 года.

Он ушел от нас, но оставил после себя фильмы, мультфильмы, спектакли - все то, чем он дорожил, во что вкладывал свою душу и чему он отдавал все свои силы.

1. 0 В последние годы Евгений Павлович отдавал себя московскому театру Ленкому. Здесь он сыграл чеховского Иванова, Тевье- молочника в "Поминальной молитве". Собираясь на очередную игру на сцене Тевье - молочника Евгений Павлович и скончался.

Это трагическое событие произошло 29 января 1994 года.

Но ни один из любящих актера зрителей даже не поспешил сдать купленный билет в кассу театра. Они просто простояли у входа театра два часа, молча.



Евгений Павлович Леонов похоронен на Новодевичьем кладбище

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16. 0 Театральная встреча в редакции в Свердловске, 1962г. Е.Леонов и Е.Урбанский

17. 0 Сцена из спектакля "Дети Ванюшина".

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19. 0 Сцена из спектакля "Дни Турбиных".

20. 0 Ростов на Дону. Сидит второй слева Е.Леонов, крайний справа – Е.Урбанский.

21. 0 1954 год: "Дни Турбиных" Елена – Семичева, Лариосик – Е.Леонов. Постановка Михаила Яншина.

22. 0 1965 год: "Материнское поле" Ч.Айтматова. Постановка Б. А. Львова-Анохина. Эпизодическая роль.

23. 0 1966 год: "Антигона" Ж. Ануя. Постановка Б. А. Львова-Анохина. Роль Креон.

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25. 0 1957 год: "Домик у Моря" Е.Леонов и Зиновьев П.М. Постановка Александра Аронова.

26. 0 1967 год: "Однажды в 20-м". Н. Коржавина постановка Михаила Резниковича и Б. Львова-Анохина. Роль Ключицкий.

27. 0 1965 год: "Шестое июля". М. Шатрова. Постановка Б. А. Львова-Анохина. Роль часового.

28. 0 1948 год:"День чудесных обманов" Шеридана. Постановка Юрия Мальковского. Роль Лопес.

29. 0 1957 год: "Ученик Дьявола" Е.Леонов (Кристи) и Гурко Т.А.. Б. Шоу. Постановка Розы Иоффе.