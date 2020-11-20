Снимки из семейного архива Евгения Леонова: любимого актера всеми поколениями

Евгений Павлович Леонов - человек с мягким и теплым голосом, которого любили и знали многие с детства.
Мультфильмы, в которых героев озвучивал Евгений Павлович живут до сих и радуют все новых юных зрителей.
2 сентября 2020 года любимому актеру исполнилось бы 94 года.
Он ушел от нас, но оставил после себя фильмы, мультфильмы, спектакли - все то, чем он дорожил, во что вкладывал свою душу и чему он отдавал все свои силы.
Мультфильмы, в которых героев озвучивал Евгений Павлович живут до сих и радуют все новых юных зрителей.
2 сентября 2020 года любимому актеру исполнилось бы 94 года.
Он ушел от нас, но оставил после себя фильмы, мультфильмы, спектакли - все то, чем он дорожил, во что вкладывал свою душу и чему он отдавал все свои силы.
1.
В последние годы Евгений Павлович отдавал себя московскому театру Ленкому. Здесь он сыграл чеховского Иванова, Тевье- молочника в "Поминальной молитве". Собираясь на очередную игру на сцене Тевье - молочника Евгений Павлович и скончался.
Это трагическое событие произошло 29 января 1994 года.
Но ни один из любящих актера зрителей даже не поспешил сдать купленный билет в кассу театра. Они просто простояли у входа театра два часа, молча.
Евгений Павлович Леонов похоронен на Новодевичьем кладбище
Это трагическое событие произошло 29 января 1994 года.
Но ни один из любящих актера зрителей даже не поспешил сдать купленный билет в кассу театра. Они просто простояли у входа театра два часа, молча.
Евгений Павлович Леонов похоронен на Новодевичьем кладбище
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26.
1967 год: "Однажды в 20-м". Н. Коржавина постановка Михаила Резниковича и Б. Львова-Анохина. Роль Ключицкий.
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Метки: Любимый Актёр СССР страна фотографии
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