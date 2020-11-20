Хотите послушать виниловую пластинку?

В 1983 году группа приезжает с гастролями в СССР. Говорят, Дидье Маруани очень хотел провести концерт на Красной Площади, но ему не разрешили. Тем не менее группа дала 21 концерт в городах СССР. Концерт показали по центральному телевидению. Обилие лазерных и цветомузыкальных эффектов в сочетании с прекрасной музыкой сделала свое дела- страна влюбилась в этого "маленького принца синтезатора"