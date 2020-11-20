Хотите послушать виниловую пластинку?

Думаю многие помнят эту обложку грампластинки, с поистине космической музыкой чародея синтезаторной музыки из далекой Франции. Первый тираж пластинок группы "Спейс" был выпущен в СССР в начале 80х годов.
О том, что в магазин "Мелодия" завезли диски группы "Спейс" Дидье Маруани, мы узнали еще с вечера. Чтобы толпа не разнесла магазин, утром выставили столы и пластинки продавали прямо на улице. К моменту открытия магазина в 10.00 весь завоз был распродан.
Вечером по всему городу, "из каждого утюга" звучали композиции с альбома "Волшебный полет". Мы, конечно, и до этого слышали качественные записи, но это была разительно другая музыка. Обилие синтезаторной музыки в сочетании с прекрасной звукорежиссёрской работой, буквально уносили слушателя в космос.
Интересна история появления космических костюмов у музыкантов группы. У Дидье Маруани был контракт с фирмой «Polydor», чтобы выпустить свой музыкальный альбом „Magic Fly“ в другой фирме и одели музыкантов в скафандры, в которых их нельзя было распознать. Для подписи обложки альбома Дидье Маруани придумал псевдоним - Ecama.
В 1983 году группа приезжает с гастролями в СССР. Говорят, Дидье Маруани очень хотел провести концерт на Красной Площади, но ему не разрешили. Тем не менее группа дала 21 концерт в городах СССР. Концерт показали по центральному телевидению. Обилие лазерных и цветомузыкальных эффектов в сочетании с прекрасной музыкой сделала свое дела- страна влюбилась в этого "маленького принца синтезатора"
Именно после этих гастролей, фирма "Мелодия" выпустила альбом "Волшебный полет", весь тираж которого был практически сметен покупателями. Дидье Маруани вновь приезжает на гастроли в 1991 году и снова просит разрешения дать бесплатный концерт на Красной Площади. Почти год понадобилось для всех согласований и в 1992 году концерт на главной площади СССР состоялся.
Так к чему все это я? Недавно в поисках душевной музыки, случайно наткнулся на прекрасно сделанную запись с виниловой пластинки "Волшебный полет".
Подключите хорошие стерео наушники, прогоните мешающих зевак и наслаждайтесь прекрасным звучанием старого доброго винила.
Время не щадит даже принцев, а музыка остается такой же прекрасной, как и четыре десятка лет назад.......
Источник:
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музыку послушать не удалось )))
слишком ного народа
"я с его женой был на его концерте на воробьевых горах. музыку послушать не удалось ))) слишком ного народа"