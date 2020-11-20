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Хотите послушать виниловую пластинку?

Хотите послушать виниловую пластинку? (9 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 18:25
Метки: интересно   музыка   ретро   
778
9
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Думаю многие помнят эту обложку грампластинки, с поистине космической музыкой чародея синтезаторной музыки из далекой Франции. Первый тираж пластинок группы "Спейс" был выпущен в СССР в начале 80х годов.

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Метки: интересно   музыка   ретро   
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14  комментариев
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16k
иванов дмитрий 4 часа назад
я с женой был на его концерте на воробьевых горах.
музыку послушать не удалось )))
слишком ного народа
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5k
B0n иванов дмитрий 3 часа назад
Я прочитал:
"я с его женой был на его концерте на воробьевых горах. музыку послушать не удалось ))) слишком ного народа"
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43k
RusLAN 45 минут назад
Посчастливилось быть на концерте в 83 году, по ощущениям это реально был космос!
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6k
Саша Смирнов Час назад
Окунулся в атмосферу детства, когда впервые услышал эту пластинку. Буквально, и настроение, и перспективы, и окружающая обстановка...
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27k
LEPA 3 часа назад
Хотите послушать виниловую пластинку?
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7k
HUBLOT 3 часа назад
Спасибо, со старого доброго винила вытянул файл МР3 с битрейтом 128. Больше не даёт.
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6k
Matthew Hopkins HUBLOT Час назад
Шепотом: Audacity и хоть в WAV файл пиши. Но если исходник не очень, то не очень и получится.
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6k
Вася 4 часа назад
с виду, мужицкая версия Мирей Матье.. а по факту, Спейс вставлял, у нас своя версия в виде Зодиака тоже неплохо звучала.. а Маруани с "Космической Оперой" вообще с советским военным хором записал зачётную пластинку
Ссылка www.youtube.com
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32k
Элек Мек Вася 4 часа назад
Вася не болтай ерундой,Зодиак потому и появился,что с 1977 был Спэйс в чьём стиле и работал Зодиак.А группа Технология случаем не была круче Депеш Мод?
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53k
Racer777 5 часов назад
Конечно помню! Пластинку было НЕ КУПИТЬ! Поэтому искали счастливчиков и записывали на кассеты-ленты... Денег тогда не принято было брать...За запись с диска...
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8k
K7OO Racer777 4 часа назад
Смотря где. У нас запись альбома стоила в среднем 5 руб. Некоторые на этом неплохо зарабатывали.
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53k
Racer777 K7OO 4 часа назад
Не, уже были студии звукозаписи, в которых альбом записать стоило 4.50. Это в ценах 1982 года, Москва. Я про друзей и про друзей - друзей. Там за выпивку можно было записаться. Ну и познакомиться...
!
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3k
panama 5 часов назад
Мне понравилось !
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