Следственный комитет показал видео, как спецназ задержал похитителя ребёнка

28 сентября Савелий Роговцев возвращался из школы на автобусе. Он вышел в родном посёлке Горки Владимирской области, но домой так и не вернулся. Ребёнка искал весь посёлок, полиция, Следственный Комитет, МЧС, военнослужащие и волонтёры из ближайших населённых пунктов, но о судьбе мальчика так и не было ничего известно.



Некоторое время назад в правоохранительные органы поступила информация из Интерпола, что они наткнулись на информацию в DarkNet о мужчине, который удерживает ребёнка.



Спецслужбы провели необходимые розыскные мероприятия, и оказалось, что буквально в 20 км от поселка Горки в деревне Макариха 26-летний мужчина держал ребёнка в подвале.

Следственный комитет выложил видео операции по задержанию преступника: