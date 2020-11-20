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Следственный комитет показал видео, как спецназ задержал похитителя ребёнка

Следственный комитет показал видео, как спецназ задержал похитителя ребёнка (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 13:45
Сообщество : Жить в России
Метки: владимирская область   освобождение   первоклассник   похититель   ребёнок   спецназ   
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19 ноября благодаря слаженной работе правоохранительных органов, был освобожден 7-летний Савелий Роговцев , похищенный 2 месяца назад.

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Метки: владимирская область   освобождение   первоклассник   похититель   ребёнок   спецназ   
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5  комментариев
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−75
im240 41 минуту назад
задерживать? Да его пытать надо было начать, как только ребёнка нашли. Страшно пытать, пока всех подельников не сдаст, а потом утопить в выгребной яме. Ни и в гости к подельникам скататься с той программой.
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18k
BillyBonzz 52 секунды назад
С...ка, представляю что пережили родители, я бы этому гаду лицо бы обглодал прямо там на месте.
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423
Yuriy 2 минуты назад
вроде как на 5 секунде морда этого подонка видна с бородой, на чурку похож
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8k
Andrey 21 минуту назад
Эх, было же раньше время, но нет сейчас такого руководства.....
"...в связи с особой опасностью вашей банды я имею указание руководства, живыми вас не брать...." @Жиглов
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