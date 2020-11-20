Следственный комитет показал видео, как спецназ задержал похитителя ребёнка

19 ноября благодаря слаженной работе правоохранительных органов, был освобожден 7-летний Савелий Роговцев , похищенный 2 месяца назад.
28 сентября Савелий Роговцев возвращался из школы на автобусе. Он вышел в родном посёлке Горки Владимирской области, но домой так и не вернулся. Ребёнка искал весь посёлок, полиция, Следственный Комитет, МЧС, военнослужащие и волонтёры из ближайших населённых пунктов, но о судьбе мальчика так и не было ничего известно.
Некоторое время назад в правоохранительные органы поступила информация из Интерпола, что они наткнулись на информацию в DarkNet о мужчине, который удерживает ребёнка.
Спецслужбы провели необходимые розыскные мероприятия, и оказалось, что буквально в 20 км от поселка Горки в деревне Макариха 26-летний мужчина держал ребёнка в подвале.
Следственный комитет выложил видео операции по задержанию преступника:
Некоторое время назад в правоохранительные органы поступила информация из Интерпола, что они наткнулись на информацию в DarkNet о мужчине, который удерживает ребёнка.
Спецслужбы провели необходимые розыскные мероприятия, и оказалось, что буквально в 20 км от поселка Горки в деревне Макариха 26-летний мужчина держал ребёнка в подвале.
Следственный комитет выложил видео операции по задержанию преступника:
Савелия уже осмотрели медики и отдали родителям. По словам врачей, со здоровьем ребёнка все в порядке: нет следов побоев, его нормально кормили.
Сам мальчик рассказал, что когда он шёл домой с ним заговорил мужчина, а потом насильно засунул в автомобиль.
О преступнике пока мало что известно, кроме того, что ранее он не был судим. Соседи рассказали, что он психически нездоров.
Сам мальчик рассказал, что когда он шёл домой с ним заговорил мужчина, а потом насильно засунул в автомобиль.
О преступнике пока мало что известно, кроме того, что ранее он не был судим. Соседи рассказали, что он психически нездоров.
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