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Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра

Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра (16 фото)

Автор:
18 ноября 2020 20:45
Метки: СССР   заброшенное   прошлое   
2450
16
Всем привет. Покажу интересное и необычное место. Называется КБТ, крупнокалиберная баллистическая трасса, или отдел №10. В своё время, один из самых засекреченных объектов СССР.
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Метки: СССР   заброшенное   прошлое   
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16  комментариев
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5k
workmen77 2 часа назад
Следы пребывания высокоразвитой цивилизации.
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7k
Владимир 9 минут назад
Ссылка youtu.be
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6k
Вася 38 минут назад
очередное доказательство самой перспективной Страны в мире. Уж очень слишком глаза мозолила жлобам...
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1k
Илья Артамонов Вася Полчаса назад
До сих пор их трясет от дедушки Ленина, аж кушать не могут. Все памятники поломали, все советское прошлое грязью облили. Заврались уже в конец. Только пугалки про СССР все хуже и хуже работают. Народ прозревает потихоньку.
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6k
Вася Илья Артамонов 23 минуты назад
достижениями СССР ещё очень долго кормиться будут.. но "критики" сейчас расскажут про очереди и дефицит и тд.. бл.ят.ь клубники же не было и бананов свежих зимой !
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2k
Manul 55 минут назад
Остатки более развитой цивилизации. Зато теперь Церквей больше чем школ. а это все мракобесие.
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25k
Антон Час назад
Остатки древней великой цивилизации. Говорят, предки русских даже влияли на весь мир, и мир прислушивался к ним, и их великим технологиям. Хотя, сказки, наверное... Завтра барщину платить и неустойку за пропуск посещения церкви и кабака.
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651
Серый Мех Антон Полчаса назад
Только русских?
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25k
Антон Серый Мех 14 минут назад
Ваша правда - всех советских граждан.
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1k
Albigoec Час назад
Капитализм, счастье, помолись
Капитализм, счастье, помолись
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44k
Albert GER Час назад
А где это место?
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7k
Владимир Albert GER 7 минут назад
https://goo.gl/maps/rtGciz47TdPadzj39https://goo.gl/maps/rtGciz47TdPadzj39
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8k
Vacony 2 часа назад
такую страну развалили ...
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7
StaroduB62 2 часа назад
Дааа..., Юра, прости нас еще раз!!!
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50k
Андрей 2 часа назад
Остатки неведомой цивилизации, смотревшей на звёзды...
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