Технологи СССР, которые поражают даже сейчас. Баллистическая трасса. Её длина 524 метра

Он был нужен для того, чтобы создать имитацию условий для космических аппаратов в разных атмосферных условиях. Нужно сымитировать атмосферу Марса, или Венеры и то, как поведёт себя космический аппарат - пожалуйста.



Для того, чтобы «запульнуть» испытуемый объект по трассе, нужно было создать необходимое усилие. Для этого использовалась огромная газовая пушка. Она выстреливала аппарат с скоростью до 3600 км/ч.