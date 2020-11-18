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Художник воссоздает любимые мемы в стиле японских гравюр

Художник воссоздает любимые мемы в стиле японских гравюр (12 фото)

Автор:
18 ноября 2020 16:28
Сообщество : Искусство
Метки: art   мемы   укиё-э   японские гравюры   
1035
12

В арт-проекте «Мемы изменчивого мира» классические японские гравюры и легенды сливаются с мемами, живыми и мертвыми, и интернет-фольклором прошлого и настоящего.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: art   мемы   укиё-э   японские гравюры   
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7  комментариев
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360
Остап Ива́нович. 3 часа назад
Художник воссоздает любимые мемы в стиле японских гравюр
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5k
SR 17 минут назад
Хрень...
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784
AGold 42 минуты назад
уныло как-то..
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6k
bum-bum 3 часа назад
художник в иероглифах написал всякую херню, просто букавки красивые и всё.. будто с освежителя для туалета списал.
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6k
bum-bum 3 часа назад
а переводчик вообще другое говорит. там где shi is fine - куку вообще.
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Нах........!!!!!!!!!!!!
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