Художник воссоздает любимые мемы в стиле японских гравюр

В арт-проекте «Мемы изменчивого мира» классические японские гравюры и легенды сливаются с мемами, живыми и мертвыми, и интернет-фольклором прошлого и настоящего.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: art мемы укиё-э японские гравюры
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