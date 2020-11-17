"Перлы" футбольного комментатора Котэ Махарадзе - почище чем у Черномырдина

Знаменитую фразу Котэ: «пока мяч в воздухе, коротко о составах команд», знают даже школьники
Котэ Махарадзе – люди чуть постарше вспомнят добрым словом, и скажут, что его фразы во время работы комментатором были почище, чем у Виктора Черномырдина.
Котэ Махарадзе – люди чуть постарше вспомнят добрым словом, и скажут, что его фразы во время работы комментатором были почище, чем у Виктора Черномырдина.
Своим грузинским акцентом он зачаровывал болельщиков, а то, что выдавал в эфире, это просто не передать словами, надо читать, вот несколько из незабываемых цитат великого маэстро:
· «Кривов хотел пробить сильно и точно, но не получилось. Да, неудачно лег на ногу футболисту его кожаный дружок»;
· «Шовковский получает пас от своего друга по жизни - Владислава Ващука. Кстати, они женаты»;
· «Титов получил пас от австрийца. Хороший пас. От своего такого не получишь».
· «Здорово, конечно, среагировал Боннер: по-нашему, по-вратарски, в красивом прыжке, с нарушением правил - как полагается»;
· «Чем-то японская дзюдоистка напоминает мне мою жену. Но только чем-то…»;
· «Боковой арбитр принимает красивые позы. Возможно, он раньше занимался балетом»;
· «Кривов хотел пробить сильно и точно, но не получилось. Да, неудачно лег на ногу футболисту его кожаный дружок»;
· «Шовковский получает пас от своего друга по жизни - Владислава Ващука. Кстати, они женаты»;
· «Титов получил пас от австрийца. Хороший пас. От своего такого не получишь».
· «Здорово, конечно, среагировал Боннер: по-нашему, по-вратарски, в красивом прыжке, с нарушением правил - как полагается»;
· «Чем-то японская дзюдоистка напоминает мне мою жену. Но только чем-то…»;
· «Боковой арбитр принимает красивые позы. Возможно, он раньше занимался балетом»;
Котэ (Константин) Иванович Махарадзе родился в Тбилиси, в 1926 году.
Котэ Махарадзе по образованию – актер.
1941 год – окончание учебы (с отличием) в Хореографическом училище (г.Тбилиси).
1948 год – Государственный театральный институт (г.Тбилиси).
Кроме комментирования матчей любимого тбилисского Динамо, которыми знает его весь Советский Союз, Махарадзе много времени посвящал актерству и режиссуре. В кино и театре он сыграл более 100 ролей. Ему присвоено высокое звание – артист Грузинской ССР.
· «Леоненко разминается уже 45 минут. Не перегрелся бы»;
· «Шумахер целует кубок, тренера, конструкторов и даже свою жену»;
· «С чувством выполненного долга встает с нашего нападающего армянский защитник!»;
Он даже свою жену нашел в театре, когда они играли двух влюбленных, так играли, что и в жизни решили связать свои судьбы, хотя на тот момент оба были «несвободны».
Помимо футбола Котэ Махарадзе увлекался баскетболом, в молодости играл за Динамо (Тбилиси) и 3 раза выигрывал Кубок Советского Союза, имеет звание – мастер спорта.
Мечтой комментатора-Махарадзе было комментировать финал какого-нибудь европейского турнира с участием его родного тбилисского Динамо. И вскоре его мечта осуществилась, он был назначен комментировать финал Кубка УЕФА «Динамо» – «Карл Цейсс».
И настолько эмоционально вел матч, что по прямой связи из Москвы ему приказывали, «комментировать спокойнее и не бушевать, поскольку страна уже спит», на что он буквально кричал в трубку: «Какой тут спать, когда такая игра!».
Котэ Махарадзе по образованию – актер.
1941 год – окончание учебы (с отличием) в Хореографическом училище (г.Тбилиси).
1948 год – Государственный театральный институт (г.Тбилиси).
Кроме комментирования матчей любимого тбилисского Динамо, которыми знает его весь Советский Союз, Махарадзе много времени посвящал актерству и режиссуре. В кино и театре он сыграл более 100 ролей. Ему присвоено высокое звание – артист Грузинской ССР.
· «Леоненко разминается уже 45 минут. Не перегрелся бы»;
· «Шумахер целует кубок, тренера, конструкторов и даже свою жену»;
· «С чувством выполненного долга встает с нашего нападающего армянский защитник!»;
Он даже свою жену нашел в театре, когда они играли двух влюбленных, так играли, что и в жизни решили связать свои судьбы, хотя на тот момент оба были «несвободны».
Помимо футбола Котэ Махарадзе увлекался баскетболом, в молодости играл за Динамо (Тбилиси) и 3 раза выигрывал Кубок Советского Союза, имеет звание – мастер спорта.
Мечтой комментатора-Махарадзе было комментировать финал какого-нибудь европейского турнира с участием его родного тбилисского Динамо. И вскоре его мечта осуществилась, он был назначен комментировать финал Кубка УЕФА «Динамо» – «Карл Цейсс».
И настолько эмоционально вел матч, что по прямой связи из Москвы ему приказывали, «комментировать спокойнее и не бушевать, поскольку страна уже спит», на что он буквально кричал в трубку: «Какой тут спать, когда такая игра!».
Ещё несколько высказываний Котэ Махарадзе:
· «Вот Тихонов бежит за мячом, подбегает к вратарю и овладевает им»;
· «До начала матча - пять минут, счет по-прежнему 0:0»;
· «И настал соперникам греков полный Пападопулос. Они могут теперь идти Загоракис!»
· «И наш форвард падает в штрафной площадке! Что говорит судья? А судья говорит, что сегодня на улице довольно холодно, и с земли надо подниматься»;
· «Литманен имел трех защитников - двоих сзади и одного перед собой»;
.
Прославленный грузинский комментатор ушел от нас в 2002 году, ему было 76 лет.
· «Вот Тихонов бежит за мячом, подбегает к вратарю и овладевает им»;
· «До начала матча - пять минут, счет по-прежнему 0:0»;
· «И настал соперникам греков полный Пападопулос. Они могут теперь идти Загоракис!»
· «И наш форвард падает в штрафной площадке! Что говорит судья? А судья говорит, что сегодня на улице довольно холодно, и с земли надо подниматься»;
· «Литманен имел трех защитников - двоих сзади и одного перед собой»;
.
Прославленный грузинский комментатор ушел от нас в 2002 году, ему было 76 лет.
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Метки: Котэ Махарадзе комментатор футбол
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И нечего сюда приплетать всякие педерастические отсылки, проженаты, имел и т.д
Посчастливилось слушать матч с его участием, получил большое удовольствие.
Но все же более интересен был для меня Владимир Маслаченко.
Там каждая игра, как отдельный спектакль
Это вам не Губерниев
Источник: https://stuki-druki.com/authors/Maharadze-Kote.phphttps://stuki-druki.com/authors/Maharadze-Kote.php