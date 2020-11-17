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"Перлы" футбольного комментатора Котэ Махарадзе - почище чем у Черномырдина

"Перлы" футбольного комментатора Котэ Махарадзе - почище чем у Черномырдина (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 17:14
Метки: Котэ Махарадзе   комментатор   футбол   
1438
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Знаменитую фразу Котэ: «пока мяч в воздухе, коротко о составах команд», знают даже школьники
Котэ Махарадзе – люди чуть постарше вспомнят добрым словом, и скажут, что его фразы во время работы комментатором были почище, чем у Виктора Черномырдина.

Источник:

Метки: Котэ Махарадзе   комментатор   футбол   
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12  комментариев
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53k
Racer777 3 часа назад
Вот только вчера его вспоминал: "...С мячом Бобби Робсон, защитник сборной Англии. Негр."
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478
Алексей 55 минут назад
А жена не много не мало Софико Чиаурели
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5k
Vallek Час назад
Ветеранов этими цитатами комментаторов не удивить, но мне всегда настроение поднимает. Поэтому не могу не поделиться =)
Ветеранов этими цитатами комментаторов не удивить, но мне всегда настроение поднимает. Поэтому не могу не поделиться =)
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4k
Александр 2 часа назад
Кипиани обводит первого, затем второго, потом опять первого.
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141k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Зачем его сравнивать с В.Черномырдиным, если его афоризмы были "почище"?
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8k
KOSTELLO 2 часа назад
Великолепные комментарии.
И нечего сюда приплетать всякие педерастические отсылки, проженаты, имел и т.д
Посчастливилось слушать матч с его участием, получил большое удовольствие.

Но все же более интересен был для меня Владимир Маслаченко.
Там каждая игра, как отдельный спектакль


Это вам не Губерниев
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3k
Александр Зотов 3 часа назад
это не его попугай в мультике изображал?
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26k
bgv Александр Зотов 3 часа назад
не, не его - Озерова.
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27k
KiploksAKS 3 часа назад
"Последние два с половиной месяца своей жизни он лежал в больнице: в октябре 2002 года во время матча между Грузией и Россией на стадионе в Тбилиси неожиданно выключился свет, у Котэ Махарадзе, внимательно следившего за происходящим по телевизору, случился инсульт."
Источник: https://stuki-druki.com/authors/Maharadze-Kote.phphttps://stuki-druki.com/authors/Maharadze-Kote.php
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936
Никита 3 часа назад
Помню,как в детстве мы с пацанами обменивались фразами Котэ Ивановича как хорошими анекдотами.
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5k
Lev Asriev 3 часа назад
Пока читал пост, в голове флешбеками прорывались фрагменты его фраз, сказанных неповторимым его тембром.
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32
Дядя Витя 3 часа назад
Удар! Три ворота више!
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