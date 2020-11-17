"Перлы" футбольного комментатора Котэ Махарадзе - почище чем у Черномырдина

Котэ (Константин) Иванович Махарадзе родился в Тбилиси, в 1926 году.



Котэ Махарадзе по образованию – актер.



1941 год – окончание учебы (с отличием) в Хореографическом училище (г.Тбилиси).



1948 год – Государственный театральный институт (г.Тбилиси).



Кроме комментирования матчей любимого тбилисского Динамо, которыми знает его весь Советский Союз, Махарадзе много времени посвящал актерству и режиссуре. В кино и театре он сыграл более 100 ролей. Ему присвоено высокое звание – артист Грузинской ССР.



· «Леоненко разминается уже 45 минут. Не перегрелся бы»;



· «Шумахер целует кубок, тренера, конструкторов и даже свою жену»;



· «С чувством выполненного долга встает с нашего нападающего армянский защитник!»;



Он даже свою жену нашел в театре, когда они играли двух влюбленных, так играли, что и в жизни решили связать свои судьбы, хотя на тот момент оба были «несвободны».



Помимо футбола Котэ Махарадзе увлекался баскетболом, в молодости играл за Динамо (Тбилиси) и 3 раза выигрывал Кубок Советского Союза, имеет звание – мастер спорта.



Мечтой комментатора-Махарадзе было комментировать финал какого-нибудь европейского турнира с участием его родного тбилисского Динамо. И вскоре его мечта осуществилась, он был назначен комментировать финал Кубка УЕФА «Динамо» – «Карл Цейсс».



И настолько эмоционально вел матч, что по прямой связи из Москвы ему приказывали, «комментировать спокойнее и не бушевать, поскольку страна уже спит», на что он буквально кричал в трубку: «Какой тут спать, когда такая игра!».