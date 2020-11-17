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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
17 ноября 2020 08:46
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
1683
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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15  комментариев
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12k
chichic1 Час назад
Комментарий к фото
Прикольные и смешные картинки
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13k
Юрий 18 минут назад
Комментарий к фото

Прикольные и смешные картинки
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17k
SerGProS 20 минут назад
Комментарий к фото
Да уж..

Да уж..
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13k
Юрий 22 минуты назад
Комментарий к фото
С коробкой всё ясно, а вот диски при торможении явно упадут.
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499
Обратная сторона Луны 45 минут назад
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Далеко не всегда! Я ленивый, поэтому делаю все быстро и хорошо, чтобы не переделывать. А есть другие вмды лени - например делать минимальное количество работы максимальное количество времени.

Был на работе реальный случай. Хлопцу поручили простое дело, он мурыжил 2 недели и не сделал, при этом все время работал. Он придумал такой сложный вариант, что просто ужас берет.Я у него все отобрал и сделал за 10 минут
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36k
Пингвин-оленевод 47 минут назад
Прикольные и смешные картинки
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36k
Пингвин-оленевод 48 минут назад
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https://pbs.twimg.com/media/Em_9HFZXIAE7kp5?format=jpg&name=smallhttps://pbs.twimg.com/media/Em_9HFZXIAE7kp5?format=jpg&name=small
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10k
Taximaxi 48 минут назад
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Она ему похоже за это очки в два кармана сложила.
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17k
SerGProS 49 минут назад
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Называется: счёт 1:1, но я веду.
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12k
chichic1 54 минуты назад
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Прикольные и смешные картинки
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17k
SerGProS 56 минут назад
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"Черная борода"
Ссылка www.youtube.com
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17k
SerGProS Час назад
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Это марш-бросок при полной амуниции.Это не утро.
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12k
chichic1 Час назад
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Прикольные и смешные картинки
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36k
Пингвин-оленевод Час назад
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Лицом приличным стала жопа, пройдя сквозь фильтры фотошопа.
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