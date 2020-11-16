В российском городе дороги посыпали песком с кладбища

Китайскую онлайн-площадку часто ругают за несоответствие рекламируемых и получаемых товаров. Нередко вещь из посылки ни в какое сравнение не идет с тем, что покупатель видит на сайте. А в этом случае продавцы, видимо, решили реабилитироваться за себя и коллег и превзошли все ожидания клиентки.