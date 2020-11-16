В российском городе дороги посыпали песком с кладбища

2020 год горазд на необычные новости. Очередное такое происшествие приключилось в Иркутской области.
Жители города Киренск, после посыпки обледенелой дороги песком, заметили человеческие останки, разбросанные по проезжей части.
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А новости всё странее и странее.— Данил Мялицин (@dan_myal) November 15, 2020
После жалоб жителей, полиция сразу же начала расследование. Оказывается, дорога была посыпана по приказу администрации города. А организация, проводившая работы, взяла песок недалеко от старого кладбища.
Человеческие кости уже убрали с дороги. И по предварительным оценкам экспертов, найденному черепу уже больше 100 лет.
Человеческие кости уже убрали с дороги. И по предварительным оценкам экспертов, найденному черепу уже больше 100 лет.
Художница заказала на AliExpress пластиковый череп собаки, а получила настоящий
Китайскую онлайн-площадку часто ругают за несоответствие рекламируемых и получаемых товаров. Нередко вещь из посылки ни в какое сравнение не идет с тем, что покупатель видит на сайте. А в этом случае продавцы, видимо, решили реабилитироваться за себя и коллег и превзошли все ожидания клиентки.
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А это размер небольшой европейской страны навроде Черногории.
Так что за тысячелетия человеческой истории мы конечно не так обильно
как трилобиты, но достаточно скелетами наследили.
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Даже не старое кладбище, а недалеко от него.
Место свободное с возможностью использовать под карьер - откуда подрядчику и тем, кто давал разрешения, знать, что там есть еще более старое кладбище?
Но нет, мля, надо тут-же раздуть детектив с прологом, эпилогом и садовником-убийцей в конце...