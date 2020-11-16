FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3687 постов • 679 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В российском городе дороги посыпали песком с кладбища

В российском городе дороги посыпали песком с кладбища (6 фото)

Автор:
16 ноября 2020 09:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Киренск   дорога   иркутская область   кладбище   кости   песок   череп   
1658
6
2020 год горазд на необычные новости. Очередное такое происшествие приключилось в Иркутской области.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Киренск   дорога   иркутская область   кладбище   кости   песок   череп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
71k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
А нет ли здесь состава правонарушения " осквернение могил" ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
SSD Броненосец Потелкам 2 часа назад
Нет, это другое... Это предки проложили дорогу молодым...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Слава Кокаинум 18 минут назад
В российском городе дороги посыпали песком с кладбища
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Элитный тигр 37 минут назад
У автора-говномета как обычно. Песок не С КЛАДБИЩА, а с карьера НЕДАЛЕКО от кладбища. И пля когда экскаватором или погрузчиком грузят, вообще непонятно что может залететь в ковш. Этому скелету вообще может несколько сот лет. Нахрена сразу говнишко на вентилятор то вбрасывать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
tessio 43 минуты назад
И никто не виноват, так получилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−50
ШАЛОМЫ БЬЮ 44 минуты назад
стабильность, прорыв ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Игорь 53 минуты назад
Если 7 с лишним млрд человек живущих сейчас на Земле похоронить, то нужно (если тупо без понтов закопать каждого на 2 кв.м.) 14 млрд. кв. метров территории.
А это размер небольшой европейской страны навроде Черногории.
Так что за тысячелетия человеческой истории мы конечно не так обильно
как трилобиты, но достаточно скелетами наследили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hallo FreeSpace 54 минуты назад
бывает ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"организация, проводившая работы, взяла песок недалеко от старого кладбища."
==================
Даже не старое кладбище, а недалеко от него.
Место свободное с возможностью использовать под карьер - откуда подрядчику и тем, кто давал разрешения, знать, что там есть еще более старое кладбище?
Но нет, мля, надо тут-же раздуть детектив с прологом, эпилогом и садовником-убийцей в конце...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
808
дормидонт Агент Безопасной Национальности 9 минут назад
А где написано, что администрация указала место откуда брать песок?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Агент Безопасной Национальности дормидонт 8 минут назад
А где это НЕ написано?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
808
дормидонт Агент Безопасной Национальности Минуту назад
В том то и дело. Администрация указала посыпать песком, а не где взять. Вообще то при подготовке к зиме дорожная организация должна была заготовить и песок, и соль и реагенты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
aalexey3 2 часа назад
Ничего удивительного! Расп@здяйство и безответственность во всём и везде, начиная с президента, и заканчивая простым работягой. Путинизм...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Элитный тигр aalexey3 39 минут назад
Ты вообще текст внимательно читал? Путинизм - это у тебя, головного мозга...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Извините, мужики: 5 голливудских актрис, которые женились на женщинах (12 фото) Извините, мужики: 5 голливудских актрис, которые женились на женщинах (12 фото) 15 пугающих снимков, сделанных в катакомбах под Парижем 15 пугающих снимков, сделанных в катакомбах под Парижем Скрытый смысл 11 распространенных надгробных символов Скрытый смысл 11 распространенных надгробных символов Парижские катакомбы - место упокоения почти 6 миллионов человек Парижские катакомбы - место упокоения почти 6 миллионов человек На британском кладбище уже два раза видели мистического "человека-собаку" На британском кладбище уже два раза видели мистического "человека-собаку" Весёлый аквапарк: в Сочи мужчина проплыл по улице рядом с транспортом Весёлый аквапарк: в Сочи мужчина проплыл по улице рядом с транспортом
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

40837



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Засунь свой диплом в анус": механик не смог найти карбюратор в дизельном двигателе
4
271
"Засунь свой диплом в анус": механик не смог найти карбюратор в дизельном двигателе
Условия содержания заключённых в разных странах мира
2
296
Условия содержания заключённых в разных странах мира
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Ленинградской области муж зарубил свою супругу
2
89
В Ленинградской области муж зарубил свою супругу
Филологи считают, что слово "дзюбить" не имеет шансов попасть в словари русского языка
0
12
Филологи считают, что слово "дзюбить" не имеет шансов попасть в словари русского языка
Извините, мужики: 5 голливудских актрис, которые женились на женщинах (12 фото)
Извините, мужики: 5 голливудских актрис, которые женились на женщинах (12 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ведущие специалисты ОТК
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#СССР#факты#жизнь#дети#искусство#до и после#природа#сша
#история#интересно#прикольные#кино#на различный вкус#подборка#картинки#интересное#смех#фотографии
#прикол#животные#люди#смешные#в мире#позитив#настроение#наука#спорт#художник

На что жалуетесь?

Вернуться