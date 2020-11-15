Незавидная судьба бабушки- сторожихи "божий одуванчик" из "Операции Ы". Она снялась у Гайдая в трёх фильмах.Мария Кравчуновская

В фильме её героиню все звали бабушкой и только Шурик по имени-отчеству. В принципе ничего обидного, к тому времени актриса уже давно достигла пенсионного возраста. Я вот за собой заметил, что когда узнаёшь что-то о том или ином актёре, то уже потом как-то по другому смотришь наизусть знакомые эпизоды. До этого всё на автомате, а сейчас появляется какой-то новый смысл и заново для себя открываешь засмотренные до дыр моменты.
Да, эта актриса не король эпизода, хотя наверно если бы карьера была связана в основном с кинематографом, то вполне могла состоятся и в этом амплуа. Про главных героев любимого фильма все всё знают, почему же не вспомнить про героев ролей второстепенных?
"Жених с того света", 1958г, Мария Кравчуновская
Мария Александровна Кравчуновская коренная москвичка, родилась в 1898 году. Отец был врачом, мать домохозяйкой. После окончания средней школы, работала в канцелярии в земской управе, параллельно посещала физкультурный кружок. Затем уже сама стала преподавать физкультуру одновременно в семи драматических студиях Москвы. Так и появилась связь с театром, впоследствии переросшая в увлечение.
В 1923 году Мария Кравчуновская окончила драмстудию Михаила Чехова и стала актрисой детского театра. Затем через два года была приглашена в новый созданный театр МХАТ-2-й (не путать с МХАТ-ом), в котором плодотворно проработала одиннадцать лет. Затем был Малый театр, в котором актриса проработала семь лет.
"По щучьему веленью", 1938г., Мария Кравчуновская
Параллельно с работой в театре, она начала сниматься в кино, дебютировала в 1938 году, мелькнула и в 1939, затем был долгий перерыв, аж до "Карнавальной ночи". Всё это время актриса не ждала от судьбы подарков, а постоянно трудилась. Успела поработать и в кукольном театре и на эстраде, озвучивала мультфильмы на киностудии "Союзмультфильм", работала суфлёром во МХАТе им. Горького. В общем работа была разной, а сфера одна - искусство.
В 1950 году, актриса пришла работать в театр им. К.С. Станиславского, в котором и прослужила до ухода на пенсию, до 1963 года. Фильмография у неё очень скромная, всего 14 картин, снималась она вплоть до 1968 года. Да и сама жизнь и личная в том числе, не совсем сложилась.
"Карнавальная ночь", 1956г., Мария Кравчуновская
Замужем актриса была только один раз, в ранней молодости, за кинорежиссёром, детей не было. От мужа осталась только фамилия. Последние годы жизни она была совсем одиноким человеком и в 1974 году, переехала жить в Пансионат ветеранов труда. Там и закончила свои дни, прожив до 80 лет. Бабушка "божий одуванчик"...
Источник:
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Обожаю читать про таких людей.