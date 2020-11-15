Незавидная судьба бабушки- сторожихи "божий одуванчик" из "Операции Ы". Она снялась у Гайдая в трёх фильмах.Мария Кравчуновская

"Жених с того света", 1958г, Мария Кравчуновская

Мария Александровна Кравчуновская коренная москвичка, родилась в 1898 году. Отец был врачом, мать домохозяйкой. После окончания средней школы, работала в канцелярии в земской управе, параллельно посещала физкультурный кружок. Затем уже сама стала преподавать физкультуру одновременно в семи драматических студиях Москвы. Так и появилась связь с театром, впоследствии переросшая в увлечение.

В 1923 году Мария Кравчуновская окончила драмстудию Михаила Чехова и стала актрисой детского театра. Затем через два года была приглашена в новый созданный театр МХАТ-2-й (не путать с МХАТ-ом), в котором плодотворно проработала одиннадцать лет. Затем был Малый театр, в котором актриса проработала семь лет.