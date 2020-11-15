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Незавидная судьба бабушки- сторожихи "божий одуванчик" из "Операции Ы". Она снялась у Гайдая в трёх фильмах.Мария Кравчуновская

Незавидная судьба бабушки- сторожихи "божий одуванчик" из "Операции Ы". Она снялась у Гайдая в трёх фильмах.Мария Кравчуновская (4 фото)

Автор:
15 ноября 2020 13:31
Метки: актриса   жизнь   кино   роли   
1249
4

В фильме её героиню все звали бабушкой и только Шурик по имени-отчеству. В принципе ничего обидного, к тому времени актриса уже давно достигла пенсионного возраста. Я вот за собой заметил, что когда узнаёшь что-то о том или ином актёре, то уже потом как-то по другому смотришь наизусть знакомые эпизоды. До этого всё на автомате, а сейчас появляется какой-то новый смысл и заново для себя открываешь засмотренные до дыр моменты.

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Метки: актриса   жизнь   кино   роли   
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9k
Паша Эмильевич 5 часов назад
Спасибо большое за пост!
Обожаю читать про таких людей.
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196k
Северное сияние Час назад
Незавидная судьба бабушки- сторожихи "божий одуванчик" из "Операции Ы". Она снялась у Гайдая в трёх фильмах.Мария Кравчуновская
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20k
Ваня 5 часов назад
а сколько еще таких актеров незаслуженно забытых...
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