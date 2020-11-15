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Дерзкий водитель на "шестерке", удирая от погони, перевернул машину Росгвардии

Дерзкий водитель на "шестерке", удирая от погони, перевернул машину Росгвардии (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2020 10:43
Сообщество : Аварии
Метки: авто   вождение в нетрезвом виде   гощик   дпс   дтп   росгвардия   
1156
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Мужчину заподозрили в алкогольном опьянении, и он решил уйти от неприятного разговора с сотрудниками ДПС, устроив впечатляющие и опасные гонки по городу.

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Метки: авто   вождение в нетрезвом виде   гощик   дпс   дтп   росгвардия   
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33k
AGM 2 часа назад
"Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"? А покушение на жизнь сотрудника при таране они не усмотрели? Но в видео всё эпично. И словно взорвавшийся мусорный бак в начале и погоня и прыжок полицейского к шестёрке в финале
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125
K 9 минут назад
Мне сказал один бывший военнослужащий, что Росгвардия незаконныя структура, но простые смертные этого не знают...
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1k
Роман Гамзалиев Полчаса назад
Все эпично ,но почему съемка черна-белая?
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3k
livaneth Полчаса назад
И шестерка в конце стоит целенькая. Господи, да из чего их в СССР делали, что они до сих пор катаются?
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13
Et_alietum 39 минут назад
Надеюсь менты ему потом знатных [мат] отвесили.
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722
Дмитрий Шахов 42 минуты назад
Эффектное начало погони!
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1k
Mellivora 43 минуты назад
Наши менты жизнью своей рискнут, только бы табельное не применять.
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7k
Михалыч 55 минут назад
Что за законы дебильные? Бухой отморозок рискует не своей ненужной жизнью, а жизнями невиновных граждан и сотрудников, при исполнении. Регистраторы есть. Дайте добро валить уродов через стекло в затылок, а не по колёсам палить!
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2k
Черный Прапор 56 минут назад
Еще одного идиота, карма догнала!
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−4
Бронетемкин Поносец Час назад
У меня дружбан так съеьался, до сих пор бегает. Но деньги за тачку мне отдал. А я решил не отдавать бывшему боссу. Отсосал он.
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14k
dimitr Час назад
"Не зли шаху!"
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