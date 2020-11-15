Дерзкий водитель на "шестерке", удирая от погони, перевернул машину Росгвардии

Мужчину заподозрили в алкогольном опьянении, и он решил уйти от неприятного разговора с сотрудниками ДПС, устроив впечатляющие и опасные гонки по городу.
Инспекторы ГИБДД в Ужуре (Красноярский край) при патрулировании заметили авто, водитель которого явно не имел намерения разговаривать со стражами порядка. Заметив, что к нему направляется сотрудник ДПС, он резко сдал по газам, врезался в мусорный бак и, петляя, попытался убежать от погони.
К задержанию были привлечены сотрудники вневедомственной охраны. Полицейская машина " с мигалками", видимо, окончательно испугала "гонщика", который предпринял последнюю попытку уйти, протаранив патрульное авто.
В результате обе машины съехали в кювет и перевернулись. В результате и сам пытавшийся скрыться, и сотрудники ОВО получили телесные повреждения.
На 31-летнего лихача составили протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (ст. 19.3 КоАП), а кроме этого отправили на медицинское освидетельствование.
На 31-летнего лихача составили протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (ст. 19.3 КоАП), а кроме этого отправили на медицинское освидетельствование.
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