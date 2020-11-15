Дерзкий водитель на "шестерке", удирая от погони, перевернул машину Росгвардии

Инспекторы ГИБДД в Ужуре (Красноярский край) при патрулировании заметили авто, водитель которого явно не имел намерения разговаривать со стражами порядка. Заметив, что к нему направляется сотрудник ДПС, он резко сдал по газам, врезался в мусорный бак и, петляя, попытался убежать от погони.