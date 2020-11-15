Яркие роли, короткая жизнь

Цыган в фильме "Республика ШКИД"



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Анатолий родился в 1945 году в Ленинграде. С детства в нём проявились яркие артистические способности, и он поступил в драматическую студию при Большом драматическом театре имени Горького, а затем вошёл в труппу театра. Первой его ролью в кино стала роль Сардинки в фильме «Чёрная чайка». Потом были картины «Иду на грозу» и «Музыканты одного полка».

А после этого Анатолия пригласили в «Республику ШКИД». У фильма была нелёгкая судьба. Снимать его отказались более десяти режиссёров, в итоге он достался Геннадию Полоке, который дорабатывал сценарий, но имел режиссёрское образование. Фильм безбожно резали цензоры, но даже в усечённом виде он имел бешеный успех. Роль Цыгана в нём исполнил Анатолий.



И снова про актёра забыли. Но через несколько лет его позвал в свой фильм сам Леонид Гайдай. Роль эпизодическая, но стоит произнести фразу «Тамбовский волк тебе боярин!», и вы легко вспомните лейтенанта милиции.



В сериале «Рождённая революцией» Подшивалов исполнил роль бандита из банды Пантелеева, в фильме «Бриллианты для диктатуры пролетариата» он получил роль Володи Будникова.



Неизвестно, как сложилась бы судьба актёра дальше, но, когда ему было всего 30 лет, во время съёмок на него упал осветительный прибор. Образовавшаяся гематома спровоцировала опухоль, которая потребовала хирургического вмешательства. У Анатолия изменилась внешность, возникли проблемы с речью и психикой.



В 1980 году он сыграл колоритную роль маркёра Прайса в телефильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Как ему удалось сыграть эту крошечную роль, знал только он сам. А в 1982 году состоялось его последнее появление на экране. В фильме «В старых ритмах» он сыграл эпизодическую роль водителя Пахолкова. Этот фильм с участием Семёна Морозова и Николая Трофимова, к сожалению, незаслуженно забыт. Настоятельно рекомендую к просмотру.



Здоровье актёра стремительно ухудшалось, в спектаклях БДТ его можно было изредка увидеть в массовке. А в 1987 году актёра не стало. Ему было всего 42.