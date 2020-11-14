Домашние питомцы, которым не нужны слова, чтобы выразить любовь к человеку

Мы пускаем в свою жизнь животных, приручаем и воспитываем их, любим и лелеем. И не особо задумываемся, что они делают ровно то же самое! Не получится силой удержать животное, если оно не хочет. А что касается любви и эмоций, то редкий человек умеет их выражать так, как животные. Наверное, потому, что у людей все в словах сосредоточено, а пушистики говорить не умеют и поэтому стараются изо всех сил другими способами дать понять, насколько мы им дороги.