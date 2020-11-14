Афродизиак WD 40, или не документированный 1002 способ применения

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То ли в комментах, то ли в посте прочитал отзыв о том что запах ВэДэ-шки нравится женщинам, поржал но как-то не принял в серьез.Сегодня у родителей дома побрызгал дверные петли WD-шкой и немного попало на руки, а запах у нее достаточно въедливый и устойчивый, после пошел в бухгалтерию, где к работягам относятся как к неодушевленным предметам, а так как у меня был выходной и я ездил к маме, то одет был модно и аккуратно, а не в рабочей форме. Когда сидел напротив сотрудницы ловил на себе ее странные взгляды(даже засмущался, может что-то не так со мной). Позже когда вся необходимая бюрократия была окончена, я вышел в коридор и уже там она меня догнала с вопросом: "Мужчина, я вас умоляю скажите, что у вас за парфюм? Так всегда пах мой папа и я хочу подарить такой же своему молодому человеку."Я совсем тогда растерялся. Ведь я не пользовался сегодня никаким парфюмом. А про запах WD-шки я совсем забыл или уже привык к нему и не чувствовал. Ответил я ей, что не пользовался никаким парфюмом сегодня, может это запах отдушки для одежды, которой моя дорогая пользуется при стирке. Девчушка мотает головой и говорит: "Ну нет же!!!!!" и берет меня за правую руку, "Вот!!!" говорит и подносит мою ладонь к моему лицу. И тут до меня доходит.... Пойдем говорю, вышли к машине открыл багажник и протягиваю ей этот баллончик, нюхай.Удивление ее было очень умилительным, спросила "Что это такое?" ну я и рассказал, для чего, как и где можно купить.