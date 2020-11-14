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Афродизиак WD 40, или не документированный 1002 способ применения

Афродизиак WD 40, или не документированный 1002 способ применения (1 фото)

Автор:
14 ноября 2020 19:17
Метки: wd-40   запах   парфюмерия   реальная история из жизни   
925
1
Все мы знаем эту волшебную бутылочку с волшебной жижей на все случаи жизни.

Авторский пост

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Метки: wd-40   запах   парфюмерия   реальная история из жизни   
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18  комментариев
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51k
Серый Час назад
Аналогичную историю лет 10 назад я выкладывал на анекдотов нет в рубрике Истории )) Только без бухгалтерии.
Аналогичную историю лет 10 назад я выкладывал на анекдотов нет в рубрике Истории )) Только без бухгалтерии.
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17k
ПаганецЪ 13 минут назад
Афродизиак WD 40, или не документированный 1002 способ применения
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1k
Brevnault Полчаса назад
Афродизиак WD 40, или не документированный 1002 способ применения
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19k
turyst 37 минут назад
Даниель тоже маслом вместо одеколона пользовался.
Даниель тоже маслом вместо одеколона пользовался.
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3k
ЗлоЙ ЙожеГ 39 минут назад
Подарил? Правильно! Письку себе ВДшкой смажет чтоб ниче не терло!
(сарказм)
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7k
Prostovopros Час назад
Вспомнилась похабненькая частушка советских времён - как девушка полюбила тракториста и имела с ним отношения ))
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17k
ПаганецЪ Prostovopros 12 минут назад
Вспомнился не менее похабный анекдот из советских же времён про Алису и робота Вертера.
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56k
Опиум для народа Час назад
Чё вы на эту ВДшку молитесь? Попробуйте Рефтамид. Кто знает-в курсе,что он в разы лучше ВДшки.
Чё вы на эту ВДшку молитесь? Попробуйте Рефтамид. Кто знает-в курсе,что он в разы лучше ВДшки.
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17k
ПаганецЪ Опиум для народа 11 минут назад
Мсье знает толк...
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11k
Yasen_Perec Час назад
Бабы, как всегда, непредсказуемы.
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4k
Sanar 2 часа назад
oushen_frenk Доктор исторических наук, профессор политологии. Кафедра международной журналистики и медиа в обществе Санкт-Петербургского университета.(с)
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...после пошел в бухгалтерию, где к работягам относятся как к неодушевленным предметам, а так как у меня был выходной и я ездил к маме, то одет был модно и аккуратно, а не в рабочей форме...(с)
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Авторский пост указано, какие у вас странные в университете доктора профессора, ну хорошо что хоть рабочую форму выдают.
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
WD сила !Ё
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
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23k
Павел Плеханов 2 часа назад
Ну вообще-то у ВД-шки своеобразный запах. И очень въедливый. Керосин он и есть керосин.
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71k
Броненосец Потелкам Павел Плеханов 2 часа назад
там еще чуток масла и отдушка.
.
у меня коллега длительное время общался, так сказать, с будущей женой в салоне ВАЗ2107
так теперь у него в спальне пузырек с бензином, с деревянной пробкой, и кусок дермантина... уж очень им обоим привычен сей запах...
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9k
Сережа Броненосец Потелкам Час назад
Неужели без запаха бензина уже не встает?
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17k
ПаганецЪ Броненосец Потелкам 9 минут назад
habitus est secundum naturam
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71k
Броненосец Потелкам Сережа 5 минут назад
бабе нравится
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oushen_frenk
Доктор исторических наук, профессор политологии. Кафедра международной журналистики и медиа в обществе Санкт-Петербургского университета.
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