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Найти что-нибудь необычное в собственном доме - это и приятно, и таинственно, и немного пугающе. Но всегда без исключения интересно! Владельцам этих домов определенно повезло.
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«Мы хотели покрыть пол ламинатом. Когда мы сняли ковровое покрытие, мы обнаружили паркет из клена начала ХХ века»
«Мы готовим к ремонту мой коттедж и нашли это осиное гнездо в стене спальни. Все эти годы я мирно жил в фильме ужасов »
«Мы нашли пол Minton and Hollis под виниловой плиткой и выравнивающим составом. Нам потребовалось 12 месяцев, чтобы соскрести все это. Стоит каждого часа работы»
«Я нашел ключ от давно запертой двери подвала в моем старом доме и обнаружил погреб, напоминающий камеру пыток, с дверной ручкой кроваво-красного цвета. С нетерпением жду встречи с призраком, которого я выпустил
«Я только что въехала в новую квартиру и, войдя в ванную, нашла вот это! Буду ли я принимать ванну с включенным или выключенным вентилятором?»
«Я нашла этот кукольный домик спрятанным в углу подвала у матери моего парня. В нем нет привидений, верно?»
"Мй дед нашел это в доме, который он ремонтирует. Это ковер из линолеума 1930-х годов в очень хорошем состоянии"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну да, найти осиное гнездо в стене или гнездо богомолов - офигенное везение...