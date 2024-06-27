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Неожиданные находки в жилых домах

Неожиданные находки в жилых домах

Автор:
27 июня 2024 14:00
Сообщество : Истории
Метки: дом   дом с секретом   истории   находки   неожиданно   рассказы   таинственно   тайны   
1653
20
Найти что-нибудь необычное в собственном доме - это и приятно, и таинственно, и немного пугающе. Но всегда без исключения интересно! Владельцам этих домов определенно повезло.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дом   дом с секретом   истории   находки   неожиданно   рассказы   таинственно   тайны   
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1  комментарий
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Иван Сивиркин 19 минут назад
"Владельцам этих домов определенно повезло."
Ну да, найти осиное гнездо в стене или гнездо богомолов - офигенное везение...
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1319 постов (1248 в горячем)

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