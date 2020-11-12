На днях в соцсетях было опубликовано фото дикого серфера, плавающего на одном из Мазурских озер.
Оказалось это не настоящее животное, а талисман одного из городков, расположенных на польском озере.
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