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"На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы"

"На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы" (2 фото)

Автор:
12 ноября 2020 10:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: кабан   короткопост   прикол   серфер   талисман   фото   
475
2
На днях в соцсетях было опубликовано фото дикого серфера, плавающего на одном из Мазурских озер.

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Метки: кабан   короткопост   прикол   серфер   талисман   фото   
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28k
Alex 2 часа назад
Побег кабана из Украины в Россию
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7k
Prostovopros Alex 38 минут назад
Если бы не было Украины - о чём бы ты писал в своих комментах?
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91
Кекс 18 минут назад
И скачут лягушки
За мной по пятам
И просят меня
Прокати капитан............
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416
McX Час назад
Пусть мама услышит, пусть мама найдет...
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19k
hebpat Час назад
Лоза куда-то опять плывёт сквозь бури и грозы
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