Урок в скандинавском колледже

Комментируя увиденное, пользователи из Скандинавии подтвердили, что такая картина для них довольно типична и такой цвет волос (его называют «темный блонд») очень распространен.



В комментариях даже нашлись эксперты, которые опознали учебное заведение. Оказалось, что фото сделано в Норвежской школе экономики, где почти 70 процентов студентов отделения маркетинга — девушки.