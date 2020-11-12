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Урок в скандинавском колледже

Урок в скандинавском колледже (1 фото)

Автор:
12 ноября 2020 09:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: блондинки   волосы   девушки   колледж   короткопост   сбой в матрице   фото   
827
1
Снимок из Норвегии похож на сбой в матрице.

Источник:

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Метки: блондинки   волосы   девушки   колледж   короткопост   сбой в матрице   фото   
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17  комментариев
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4k
jfk Час назад
Урок в скандинавском колледже
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401
Ratibor 3 минуты назад
Сбой в матрице это азерботский шабаш в Питере, а это фото как раз норма!
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3k
евгений 9 минут назад
А вот тот кто блондам темного добавляет

А вот тот кто блондам темного добавляет
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29k
Лесли 🥰 12 минут назад
Как кочки))))
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33k
jonnyD 21 минуту назад
Исландская певица Бьорк Гудмундсдоттир .
Исландская певица Бьорк Гудмундсдоттир .
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1k
Morfei Полчаса назад
Там по ходу один альфа самец оплодотворитель остался. :-)
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25k
Aleksandr Полчаса назад
Урок в скандинавском колледже
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6k
Перст Указующий 47 минут назад
в следующей жизни буду викингом и поступлю в Осло на экономический.
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2k
Max Lu Час назад
потому что курс экономики... явно не IT
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7k
KOSTELLO 2 часа назад
Бывал пару раз в Осло.
Красивых баб наперечёт.
Видно их всех в этой аудитории и собрали
Остальные, или страшные, или жирухи с разноцветными волосами или муслимские мамки
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422
Питер Крузо KOSTELLO Час назад
Не факт что и в аудитории красивые есть.
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7k
KOSTELLO Питер Крузо Час назад
И то верно
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497
Bassreflex Питер Крузо 18 минут назад
И не факт, что все бабы )))
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27k
BuG 2 часа назад
Один из последних оплотов разума в Европе.
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−54
Скрипач Ненужен 2 часа назад
Толи дело если бы сидели курчявые негры. Это бы никого не удивило.
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2k
Том Сойер 2 часа назад

Урок в скандинавском колледже
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Эта преподавательница просто не ставит зачёты тем, у кого цвет волос и прическа не похожи на ее собственные))
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