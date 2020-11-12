Урок в скандинавском колледже

Снимок из Норвегии похож на сбой в матрице.
Пользователь Reddit опубликовал на ресурсе фото, сделанное во время лекции в одном из скандинавских вузов. Автор подписал снимок как «море светлых волос».
Абсолютно одинаковый цвет волос студенток и их прически быстро привлекли внимание пользователей, и снимок перекочевал в другие соцсети, где стал вирусным.
Абсолютно одинаковый цвет волос студенток и их прически быстро привлекли внимание пользователей, и снимок перекочевал в другие соцсети, где стал вирусным.
Комментируя увиденное, пользователи из Скандинавии подтвердили, что такая картина для них довольно типична и такой цвет волос (его называют «темный блонд») очень распространен.
В комментариях даже нашлись эксперты, которые опознали учебное заведение. Оказалось, что фото сделано в Норвежской школе экономики, где почти 70 процентов студентов отделения маркетинга — девушки.
В комментариях даже нашлись эксперты, которые опознали учебное заведение. Оказалось, что фото сделано в Норвежской школе экономики, где почти 70 процентов студентов отделения маркетинга — девушки.
Источник:
Ссылки по теме:
- 17 девушек, которые отбросили сомнения, решившись на стрижку покороче. И не прогадали!
- Кот, у которого ещё нет Оскара!
- Президент Португалии делает селфи
- Пользователи иностранной соцсети Reddit восхитились нашими девушками
- Девушки-полицейские прикалываются
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...
Красивых баб наперечёт.
Видно их всех в этой аудитории и собрали
Остальные, или страшные, или жирухи с разноцветными волосами или муслимские мамки