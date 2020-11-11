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"Он ей в дедушки годится!": молодухи, которые вышли замуж по расчету

"Он ей в дедушки годится!": молодухи, которые вышли замуж по расчету (17 фото)

Автор:
11 ноября 2020 10:11
Сообщество : Юмор
Метки: девушки   красотки и старики   молодуха и старик   неравный брак   фото   юмор   
8297
17
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Да, возраст - это посто цифра, но почему юные девушки часто выбирают мужчин постарше? Обычно дело в финансовой стабильности, защищенности, которыми и привлекают молоденьких дам неравные браки. При этом они часто обманывают сами себя , утверждая, что деньги - не главное, или что их отношения - по любви.
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Метки: девушки   красотки и старики   молодуха и старик   неравный брак   фото   юмор   
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69  комментариев
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29k
Azesh 4 часа назад
да, некоторые мужики могут позволить себе купить молодую телку, и что? Автор, ты америку открыл что ли, мир перевернул? И это не деньги баб испортили, я тебя уверяю- просто это природа. У человекообразных приматов все точно так же обстоит. Альфа самец имеет молодых самок столько, сколько хочет. Работать бл иди.
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16k
Николай 9 минут назад
Ну я лично выбор Лундгрена понимаю.
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5k
Дмитрий 9 минут назад
Оставлю это тут..
Оставлю это тут..
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3k
mukado 11 минут назад
Лука и лункгрен нормально смотрятся
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15k
Flying Dutchmen. 15 минут назад
Уже ты стар для девы юной,
Но юн еще для старых дев...
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859
Fara Zolkin 22 минуты назад
Любви все возрасты покорны
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438
Moon24 24 минуты назад
Это нормальное явление . Молодые более привлекательны и эротичны , секс с ними омолаживает организм , это уже доказано . Мужчина состоятелен , обеспечивает и с ним лучше чем с пустоголовым нищим у которого только членик и есть
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3
Павел Сотников Полчаса назад
Это всегда было, есть и будет. Красивые бабы хотят красивой жизни и потерпеть они готовы
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24k
Jackson-Motor 47 минут назад
"Он ей в дедушки годится!": молодухи, которые вышли замуж по расчету
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771
Геннадий Николаевич Казаков 51 минуту назад
Идут года. Еще одно
теперь известно мне страдание:
отнюдь не каждому дано
достойно встретить увядание.
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771
Геннадий Николаевич Казаков 52 минуты назад
Девушки! К Вам вопрос!
Если бы пришлось выбирать между старым дедом и молодым Богндановым, кого Вы бы выбрали?
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5k
Elena Ki 58 минут назад
А как вы считаете, важна ли разницы в возрасте?
Я считаю, что важна разницА.
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7k
shimpansky 58 минут назад
Любовь зла...
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1k
Юлия Фоксина Час назад
"Он ей в дедушки годится!": молодухи, которые вышли замуж по расчету
"Он ей в дедушки годится!": молодухи, которые вышли замуж по расчету
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16
маленький вовочка Юлия Фоксина 52 минуты назад
а кто тут жена ?
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1k
dokhod Юлия Фоксина 38 минут назад
я сижу и думаю, а вот подборок не мешает им)))
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1k
Юлия Фоксина dokhod Полчаса назад
Думаю что, в каких то ситуациях такой подбородок может быть даже полезен, к примеру, таким подбородком можно колесо на КамАЗе разбортировать, без монтировок
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3k
AlcoVolk Юлия Фоксина Полчаса назад
представляете сколько бабла он в этот бубен вкинул!? А вот у нас в Люберцах, ему бы в пятницу вечером такую отечную мину бесплатно бы сделали ))))
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6k
DenOFF Час назад
Это насколько сильно нужно любить деньги, что бы из-за денег сдерживать рвотный рефлекс.
Это насколько сильно нужно любить деньги, что бы из-за денег сдерживать рвотный рефлекс.
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1k
dokhod DenOFF 38 минут назад
а Петросяны? Там вообще нет сантиментов не разу!
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6k
Computermann Час назад
Знаю лично семью, разница более 20 лет. В браке 2 года. Всё полюбовно, он небогат. Редко, но бывает...
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6k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Ничего вы в любви не смыслите
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7k
Потапыч Час назад
Мне кажется, что дедушкам пофиг и они все прекрасно понимают, что с ними живут банально по расчёту)) Ибо деньги на тот свет не заберешь, а пожить последние дни в обществе молодой бестии - почему бы и нет))
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2k
Иришка Поддубная Час назад
Старо как мир
Старо как мир
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5k
Михаил Абель Час назад
"Он ей в дедушки годится!": молодухи, которые вышли замуж по расчету
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1k
Ян Баян 2 часа назад
Смотря на это и не определишь, кто из таких пар извращенец. Он или она.
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5k
Ф Ив Ян Баян 3 минуты назад
В данном случае она. Это называется геронтофилия. Половое расстройство выражающиеся в получение удовольствия от секса с человеком на много старше себя. Как правило речь идет о разнице в более чем 50 лет. Хорактерно больше для женщин, нежели, чес для мужчин.
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