"Он ей в дедушки годится!": молодухи, которые вышли замуж по расчету

Да, возраст - это посто цифра, но почему юные девушки часто выбирают мужчин постарше? Обычно дело в финансовой стабильности, защищенности, которыми и привлекают молоденьких дам неравные браки. При этом они часто обманывают сами себя , утверждая, что деньги - не главное, или что их отношения - по любви.

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