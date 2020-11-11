"Он ей в дедушки годится!": молодухи, которые вышли замуж по расчету

Да, возраст - это посто цифра, но почему юные девушки часто выбирают мужчин постарше? Обычно дело в финансовой стабильности, защищенности, которыми и привлекают молоденьких дам неравные браки. При этом они часто обманывают сами себя , утверждая, что деньги - не главное, или что их отношения - по любви.
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2. За примерами далеко ходить не надо, они есть и в России: Петросян (73 года) и его 29-летняя новая жена
4. Берни Экклстоун (89 лет) - бывший руководитель "Формулы-1" и его 44-летняя супруга Фабиана Флози
5. Джанлука Вакки (53) - танцующий миллионер - недавно сочетался с 25-летней Шарон Фонсека
11.
А как вы считаете, важна ли разницы в возрасте?
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Но юн еще для старых дев...
теперь известно мне страдание:
отнюдь не каждому дано
достойно встретить увядание.
Если бы пришлось выбирать между старым дедом и молодым Богндановым, кого Вы бы выбрали?
Я считаю, что важна разницА.