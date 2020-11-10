Сколько фирм- производителей телевизоров разорилось в США

В США не осталось производителей телевизоров. Некогда страна с самым большим количеством фирм -производителей радиоаппаратуры оказалась в таком положении. Как такое могло случится в стране с самой мощной экономикой в мире?
Возникновение и развитие радиоэлектронной промышленности США происходило по классическим канонам капиталистической экономики: как только появились первые радиостанции в 1920 году- тут же, как грибы после дождя, по всей стране открылись мастерские по изготовлению радиоприемников. Время шло, часть мастерских, не выдержав конкуренции, закрылись, а другие наоборот расширили производство.
Интенсивное развитие телевидения началось после окончания ВОВ в 1945 году. Фирмы производители радиоприемников тут же освоили производство телевизоров и уже через три года количество проданных телевизоров перевалило за один миллион штук. Еще два года понадобилось для преодоления планки в пять миллионов телевизоров.
Свою роль сыграла массированная рекламная компания -телевизор приравняли к такой ценности, как семья. Со всех постеров смотрели счастливые лица американцев, объединенных телевизором в гостиной.
60-ые годы были "Золотой эпохой" американского телевидения. За счет массового изготовления цена на телевизоры снизилась, а продажи резко пошли верх . В середине 64 года количество телевизоров в американских семьях достигла 50 миллионов штук. 90 % телезрителей уже могли смотреть 2 канала. Именно снижение цен стало причиной закрытия производства телевизоров 26 крупных и множества мелких производителей.
Вот список фирм, с указанием года завершения производства телевизоров: Base 1965, Calbest 1968, Capehart 1965, Certified Radio Labs 1966, Clairetone 1967, Color Electronics 1964, Conar 1962, Delmonico 1967, Farnsworth 1965, Kane Electronics 1967,Kent 1964, Mattison 1968, Mercury-Pacific 1964, North American Audio 1962, Philmore 1965, Pilot 1964, Ravenswood 1962, Sanabria 1960, Sonora 1962, Symphonic 1960, Tech-Master 1968, Telequip 1968, Transvision 1967, Trav-Ler 1965, Westinghouse 1969.
Следующее десятилетие вытеснило с рынка производства телевизоров еще 15 фирм: Admiral 1979, Andrea 1978 Cortron Ind Hoffman1970, DuMont 1970, Emerson 1973, Muntz 1973, Magnavox 1976, Motorola 1974, Olympic 1971, Packard Bell 1974, Philco 1976, Setchell Carlson 1970, Teletronics 1970, TMA 1973, Warwick 1977. Тут еще повлияло массовое появление японских производителей в середине 70х. Американская нация очень патриотична, пока речь не касается кошелька. Раз Японские телевизоры красивее и дешевле, то все обиды за Пёрл-Харбор тут же забываются.
В 80-ые года на рынок вышли Samsung, Goldstar, которые практически добили последних американских производителей. В 1988 году чтобы спасти от разорения гордость американцев, фирму RCA, продают французскому Thomson. Дольше всех продержалась фирма Zenith - её продали 1995 году корейскому LG, но через 4 года обанкротили.
С 1995 года больше нет американских производителей телевизоров. Всего за период 1945 по 1995 год пятьдесят семь производителей телевизоров США закончили свою деятельность банкротством.
При каждой покупке американских производителей телевизоров, новые хозяева обещали инвестиции и новые технологии, а в реальности закрывались заводы и вывозилось оборудование в Китай, Мексику и другие развивающиеся страны. В стране остались отверточные сборочные линии и то для экономии на таможенных сборах за ввоз готовой продукции.
Единственно, что живет и чем активно торгуют-это названия фирм или по другому торговый бренд. Вы можете даже сегодня обнаружить на прилавке телевизоры Philmore или Philco, хотя фирмы разорились пол-века назад. Причем в документации будет указано, что телевизор изготовлен по заказу и под контролем какого-нибудь "ДжонСмит корпорейшн, США". Внизу, мелкими буквами, "Фирма Юнь-янь, Китай". Так дурят покупателей нынче, американцы не исключение.
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Как закрываются российские предприятия - гробят страну... Путин виноват и прочие вопли.
А в России невозможно найти предприятие, способное выпустить достаточное количество лаптей для снаряжения армии. И ещё - проблемы с кремнями для кремневых ружей.
"Послушайте, если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно..."
А если что-то не производят, значит это ненужно (и невыгодно) производить.
Производят там, где можно получить прибыль.
"Интенсивное развитие телевидения началось после окончания ВОВ в 1945 году. Фирмы производители радиоприемников тут же освоили производство телевизоров и уже через три года количество проданных телевизоров перевалило за один миллион штук. Еще два года понадобилось для преодоления планки в пять миллионов телевизоров."
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В США не осталось производителей телевизоров. Некогда страна с самым большим количеством фирм -производителей радиоаппаратуры оказалась в таком положении. Как такое могло случится в стране с самой...
Да и Витязь в Витебске http://www.vityas.com/catalog/lcd/http://www.vityas.com/catalog/lcd/
А поклонники Союза всё ещё сокрушаются по поводу потерянных "Рекордов", " Радуг" и "Фотонов"