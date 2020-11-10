Сколько фирм- производителей телевизоров разорилось в США

В 80-ые года на рынок вышли Samsung, Goldstar, которые практически добили последних американских производителей. В 1988 году чтобы спасти от разорения гордость американцев, фирму RCA, продают французскому Thomson. Дольше всех продержалась фирма Zenith - её продали 1995 году корейскому LG, но через 4 года обанкротили.

С 1995 года больше нет американских производителей телевизоров. Всего за период 1945 по 1995 год пятьдесят семь производителей телевизоров США закончили свою деятельность банкротством.