Пара сделала неожиданную находку во время посадки дерева на заднем дворе

В США мужчина копал яму на заднем дворе, когда лопата во что-то уткнулась. Он обнаружил банку из-под кофе, содержимое которой заинтересовало не только его, но и полицейских.
Пользователь портала Reddit, зарегистрированный под ником Black2thGrin, сам того не желая, оказался в гуще событий, похожих на детектив.
В конце лета мужчина вместе со своей женой хотел посадить дерево во дворе дома, куда, судя по всему, они переехали совсем недавно. Выбрав место для растения и начав копать землю, Black2thGrin наткнулся на загадочный банку из-под кофе, обёрнутую в десять пакетов.
В конце лета мужчина вместе со своей женой хотел посадить дерево во дворе дома, куда, судя по всему, они переехали совсем недавно. Выбрав место для растения и начав копать землю, Black2thGrin наткнулся на загадочный банку из-под кофе, обёрнутую в десять пакетов.
Black2thGrin со своими псами
Сначала автор подумал, что это может быть чей-то похороненный питомец, но то, что он нашёл внутри, заставило его по-настоящему удивиться. В банке был пистолет, который, похоже, сразу вызвал подозрения у него, несмотря на то, что в некоторых штатах США, где он живёт, законом не запрещено хранение оружия.
Долго не размышляя, Black2thGrin вызвал полицию, которая явно заинтересовалась находкой. По словам автора, служители порядка пробили адрес дома мужчины и узнали, что в нём раньше жил человек, которого позже обвинили в убийстве. Так что, вполне вероятно, оружие принадлежало ему.
Долго не размышляя, Black2thGrin вызвал полицию, которая явно заинтересовалась находкой. По словам автора, служители порядка пробили адрес дома мужчины и узнали, что в нём раньше жил человек, которого позже обвинили в убийстве. Так что, вполне вероятно, оружие принадлежало ему.
"Нашёл это на нашем заднем дворе, когда хотел посадить дерево"
Ещё больше в нечистом прошлом пистолета убедился автор, когда поговорил с садовником, который раньше работал на предыдущего хозяина дома. По словам знакомого, владелец часто проводил много времени на заднем дворе, что-то усердно закапывая там.
Сейчас мужчина взял у друзей металлоискатель, чтобы поискать во дворе ещё.
Сейчас мужчина взял у друзей металлоискатель, чтобы поискать во дворе ещё.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Лаосе обнаружены загадочные «кувшины мертвецов»
- 20 неожиданных и странных вещей, которые были найдены во время лесных прогулок
- 15 фотографий интересных вещей и ситуаций, способных удивить
- 18 необычных и даже жутких вещей, которые люди обнаружили, прогуливаясь по лесу
- Сотрудники береговой охраны США захватили наркосубмарину с семью тоннами кокаина
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...
----------------------
то есть сначала он предположил, что это захоронение трупа, но решил убедиться
- Хрен с ним, укропом. Лишь бы пулемет не заржавел.