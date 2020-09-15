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Сообщество Жизнь в США 436 постов • 190 подписчиков подписаться
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Пара сделала неожиданную находку во время посадки дерева на заднем дворе

Пара сделала неожиданную находку во время посадки дерева на заднем дворе (3 фото)

Автор:
15 сентября 2020 08:33
Сообщество : Жизнь в США
Метки: в мире   интересно   кофе   находка   сша   
4029
3
В США мужчина копал яму на заднем дворе, когда лопата во что-то уткнулась. Он обнаружил банку из-под кофе, содержимое которой заинтересовало не только его, но и полицейских.

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Метки: в мире   интересно   кофе   находка   сша   
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16k
kamanch 2 часа назад
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удачных поисков...
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9k
Eltiftel 46 минут назад
х..расе, я когда фундамент копал на участке, нашел мост от трактора "Белорусь"
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78
wr1 55 минут назад
"Сначала автор подумал, что это может быть чей-то похороненный питомец, но...."
----------------------
то есть сначала он предположил, что это захоронение трупа, но решил убедиться
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2k
Frank Borman Час назад
- Дед, ты зачем поливаешь огород машинным маслом?Ведь укроп и картошка не вырастят.
- Хрен с ним, укропом. Лишь бы пулемет не заржавел.
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7k
Cornho Frank Borman 23 минуты назад
Не вырастут
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861
Шурман 2 часа назад
Как все круто , возьму у друзей МД и буду копать , это из рядя фантастики . Могу свой ему предложить в аренду , если разберется за день как им пользоваться то я еще и пиво поставлю .
Как все круто , возьму у друзей МД и буду копать , это из рядя фантастики . Могу свой ему предложить в аренду , если разберется за день как им пользоваться то я еще и пиво поставлю .
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861
Шурман Snork Snorkoff 2 часа назад
На 150 тке делать не чего а вот если 350 и 2д то можно походить на крайняк торнадо на нее поставить .
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24k
Snork Snorkoff Шурман 2 часа назад
На банку с пистолетом на штык закопанную можно вообще с магнитом идти
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Шурман Snork Snorkoff 2 часа назад
Магнит для других целей :) не путай . Ладно сегодня я щедрый могу и магнит дать в аренду :))))))
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861
Шурман Snork Snorkoff 2 часа назад
Я буквально позавчера продал старую прошку и 350тку в довес . Этот 800тый тоже хочу слить , есть интерес в другом . Давно копаю :)
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249
С миру по нитке Шурман 22 минуты назад
черные копатели спалились
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