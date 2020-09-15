Пара сделала неожиданную находку во время посадки дерева на заднем дворе

Пользователь портала Reddit, зарегистрированный под ником Black2thGrin, сам того не желая, оказался в гуще событий, похожих на детектив.



В конце лета мужчина вместе со своей женой хотел посадить дерево во дворе дома, куда, судя по всему, они переехали совсем недавно. Выбрав место для растения и начав копать землю, Black2thGrin наткнулся на загадочный банку из-под кофе, обёрнутую в десять пакетов.