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Пенсионер наказал наглого мотоциклиста, выбив его из седла пакетом

Пенсионер наказал наглого мотоциклиста, выбив его из седла пакетом (4 фото)

Автор:
09 ноября 2020 13:48
Сообщество : Аварии
Метки: видео   киев   конфликт   мотоциклисты   нарушения   пдд   потасовка   
1077
4

Но разве мотохруст на крутом байке способен признать, что получил за дело и простить такую обиду? В итоге лежать на асфальте остался пожилой мужчина...

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Метки: видео   киев   конфликт   мотоциклисты   нарушения   пдд   потасовка   
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18  комментариев
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6k
ХРУСТАЛИК 38 минут назад
в ато всех на утилизацию!
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8k
Атеист 2 минуты назад
Да не мотоциклисты это, и не байкеры. Это - пида?расы!
Таких только пакетом с бетоном по таблойду надо бить.
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3k
Денис Колосов 12 минут назад
Мда.. "Европа" однако...
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1k
Заряд бодрости 16 минут назад
уеб@ны
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2k
Ilya Volodin 18 минут назад
Дикари. Скоро будет как в Бразилии.
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−16
Круглый Квадрат 19 минут назад
Нет, это в России у черножопых индульгенция. В Киеве их очень мало и они там тише травы.
Я в прошлом году был в Киеве, у нас теперь безвиз с Украиной.
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3k
Денис Колосов Круглый Квадрат 9 минут назад
А когда вы у нас были, что так рассуждаете?
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724
Heisenberg 22 минуты назад
Этой какой же мразью надо быть чтобы ударить беззащитного старика!?Тупая жертва аборта,да чтоб карма тебя настигла и ты самовыпилился вместе со своими дружками дегенератами.
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2k
Роман Heisenberg 4 минуты назад
Они почти все такие. Видимо встречный ветер выдувает остатки разума из головы.
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32k
Элек Мек 24 минуты назад
Мотомудак.
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−16
Круглый Квадрат Полчаса назад
Это Киев. [мат] дадут, как пить дать. Местные не ссыкливые и подраться любят и умеют
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8k
Иван Акимов Круглый Квадрат 23 минуты назад
А если хруст бандарлог то у него индульгенция.
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312
Андрей Полчаса назад
Забрать права на 10 лет. Ибо нефиг ущемлять права пешеходов.

А за дедушку в суд. Ибо старших нужно уважать, а не бить в грудак. Мудачьё!
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11k
Morr_A Полчаса назад
Хрустики наглые и агрессивные. Они наверное забыли парадокс, - чем больше мотоциклистов, тем меньше мотоциклистов.
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2k
leto2016 37 минут назад
[мат] им выписать, молча.
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44k
Albert GER 39 минут назад
оба дебилы.
один дебил то шо ехал по тротуару и ударил деда.
дед дебил, шо ударил.

вообщето за этим полицай должен следить и наказывать, а не прохожие.

заключение сделал один из хрустов - "это Киев детка"(с).
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2k
Ilya Volodin Albert GER 21 минуту назад
А ты почему дебил?
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44k
Albert GER Ilya Volodin 13 минут назад
ну ты придумал, ты и обосновывай.
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