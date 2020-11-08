Три лучших фильма октября. Не знаете что смотреть? Смотрите их

Их можно обсудить с друзьями, на них не жалко потраченного времени
**Суд над чикагской семёркой**
Это кино чуть не снял Стивен Спилберг ещё в 2007 году. Но из-за забастовки сценаристов работу отложили. И вот, сам автор сценария Аарон Соркин решил всё же взяться за проект.
Действие происходит в 60-е и весь фильм зрителю предстоит провести в зале суда. Судить будут семерых людей. Они были зачинщиками протеста против войны во Вьетнаме, всё это вылилось в уличные беспорядки.
Кино снято без надрыва, режиссёр рассказывает зрителям кусочек истории, пускай и литературно обработанной. Два часа пролетают незаметно. Соркин выбирает лишь некоторые дни судебного процесса, который на самом деле длился пять месяцев.
Почему стоит посмотреть: Крутой сценарий, крутые актёры, например, Саша Барон Коэн. Финал, от которого перехватит дыхание.
Рейтинг IMDB: 7,8
Рейтинг критиков Rotten Tomato: 90%
Рейтинг зрителей Rotten Tomato: 90%
Это кино чуть не снял Стивен Спилберг ещё в 2007 году. Но из-за забастовки сценаристов работу отложили. И вот, сам автор сценария Аарон Соркин решил всё же взяться за проект.
Действие происходит в 60-е и весь фильм зрителю предстоит провести в зале суда. Судить будут семерых людей. Они были зачинщиками протеста против войны во Вьетнаме, всё это вылилось в уличные беспорядки.
Кино снято без надрыва, режиссёр рассказывает зрителям кусочек истории, пускай и литературно обработанной. Два часа пролетают незаметно. Соркин выбирает лишь некоторые дни судебного процесса, который на самом деле длился пять месяцев.
Почему стоит посмотреть: Крутой сценарий, крутые актёры, например, Саша Барон Коэн. Финал, от которого перехватит дыхание.
Рейтинг IMDB: 7,8
Рейтинг критиков Rotten Tomato: 90%
Рейтинг зрителей Rotten Tomato: 90%
×
**Ход королевы (Ферзевый гамбит)**
Этот сериал снят по книге, которая вышла ещё в 1983. Действие происходит в Америке 60-х. Девушка по имени Бет Хармон осталась без родителей, поэтому живёт в интернате. Именно там она открывает в себе способность к шахматам.
Не все готовы поверить в то, что Бет серьёзный игрок. И даже женщина, которая её удочеряет, относится к шахматному хобби неодобрительно. Всё меняется, когда Бет приносит домой первый приз — 100 долларов. Её приёмная мама становится менеджером, а сама Бет пускается в большое приключение — ей предстоит добраться с низов до главного матча в своей жизни. Вот только одна проблема — похоже, Бет пристрастилась к алкоголю.
Сериал хоть и про шахматы, но даже если вы в них не разбираетесь — смотреть будет не скучно. В матчах предпочтение отдаётся эмоциям игроков, а не шахматным доскам. При этом сами партии разыграны корректно, консультировал авторов сериала Гарри Каспаров.
Почему стоит посмотреть: Об этом сериале будут говорить ещё долго, это хороший пример того, как можно выстроить интересный сюжет вокруг игры. Актриса Аня Тейлор-Джой, сыгравшая Бет Хармон, теперь, похоже, надолго закрепится в кино.
Рейтинг IMDB: 8,9
Рейтинг критиков Rotten Tomato: 100%
Рейтинг зрителей Rotten Tomato: 97%
Этот сериал снят по книге, которая вышла ещё в 1983. Действие происходит в Америке 60-х. Девушка по имени Бет Хармон осталась без родителей, поэтому живёт в интернате. Именно там она открывает в себе способность к шахматам.
Не все готовы поверить в то, что Бет серьёзный игрок. И даже женщина, которая её удочеряет, относится к шахматному хобби неодобрительно. Всё меняется, когда Бет приносит домой первый приз — 100 долларов. Её приёмная мама становится менеджером, а сама Бет пускается в большое приключение — ей предстоит добраться с низов до главного матча в своей жизни. Вот только одна проблема — похоже, Бет пристрастилась к алкоголю.
Сериал хоть и про шахматы, но даже если вы в них не разбираетесь — смотреть будет не скучно. В матчах предпочтение отдаётся эмоциям игроков, а не шахматным доскам. При этом сами партии разыграны корректно, консультировал авторов сериала Гарри Каспаров.
Почему стоит посмотреть: Об этом сериале будут говорить ещё долго, это хороший пример того, как можно выстроить интересный сюжет вокруг игры. Актриса Аня Тейлор-Джой, сыгравшая Бет Хармон, теперь, похоже, надолго закрепится в кино.
Рейтинг IMDB: 8,9
Рейтинг критиков Rotten Tomato: 100%
Рейтинг зрителей Rotten Tomato: 97%
**Мандалорец, второй сезон**
Все только и говорят, что про маленького Йоду. Незаметно пролетел год — вышел второй сезон «Мандалорца».
Главный вопрос, который будоражил зрителей перед началом первого сезона: «Как можно симпатизировать протагонисту, который за весь сериал даже не снимет шлем?»
Как оказалось, вполне можно. «Мандалорец» — линейный сериал. Сюжет простой и не требует концентрации. Главный герой, преодолевая препятствия, пытается устроить судьбу маленького Йоды. На самом деле, к Йоде малыш не имеет никакого отношения, просто принадлежит к той же расе.
Почему стоит посмотреть: Отличная графика, лёгкое и ненапряжное повествование. Сериал будут обсуждать до конца года.
Рейтинг IMDB: 8,7
Рейтинг критиков Rotten Tomato: 92%
Рейтинг зрителей Rotten Tomato: 93%
Все только и говорят, что про маленького Йоду. Незаметно пролетел год — вышел второй сезон «Мандалорца».
Главный вопрос, который будоражил зрителей перед началом первого сезона: «Как можно симпатизировать протагонисту, который за весь сериал даже не снимет шлем?»
Как оказалось, вполне можно. «Мандалорец» — линейный сериал. Сюжет простой и не требует концентрации. Главный герой, преодолевая препятствия, пытается устроить судьбу маленького Йоды. На самом деле, к Йоде малыш не имеет никакого отношения, просто принадлежит к той же расе.
Почему стоит посмотреть: Отличная графика, лёгкое и ненапряжное повествование. Сериал будут обсуждать до конца года.
Рейтинг IMDB: 8,7
Рейтинг критиков Rotten Tomato: 92%
Рейтинг зрителей Rotten Tomato: 93%
Источник:
Ссылки по теме:
- Антигерои в кино, которым по-настоящему сочувствуешь
- Муж с женой воспроизводят постеры культовых фильмов. А похоже!
- 10 лучших фильмов с Кевином Спейси по версии IMDb
- 15 затягивающих сериалов от Netflix и Amazon Prime для тех, кто соскучился по годноте
- Угадайте, о каких фильмах идет речь?
9
Понравилось9
Новости партнёров
Загрузка...
про шахматы - это сериал,а не фильм. хороший и стоит того.
а я смотрю сейчас star trek discovery. интересный
А штурм базы - вообще аттракцион ради аттракциона.
Сколько десятков раз пересматриваю "No time for caution", а тут экшн на уровне какого-то БаттлФилда: синие, красные, беготня, взрывы.
А так да SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS во все стороны.
Михайлов Владимир "Не возвращайтесь по своим следам" - 1991 год.
Почитайте.
согласен с @Максим: "псевдоисторическая фантастика для выпячивания роли США во второй мировой".
а есть серия 2016-го, 2х8 сезона, тоже весьма достойный, рекомендую.