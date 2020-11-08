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Три лучших фильма октября. Не знаете что смотреть? Смотрите их

Три лучших фильма октября. Не знаете что смотреть? Смотрите их (3 фото)

Автор:
08 ноября 2020 16:59
Сообщество : Кино
Метки: лучшие фильмы   новинки кино   подборки   сериалы   советую посмотреть   фильмы   яавтор   
878
3
Их можно обсудить с друзьями, на них не жалко потраченного времени
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Метки: лучшие фильмы   новинки кино   подборки   сериалы   советую посмотреть   фильмы   яавтор   
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17  комментариев
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915
Грета Тунберг 2 часа назад
"Мандалорец" посмотрю обязательно, дабы фанат ЗВ!
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2k
Max Lu 2 часа назад
фильм про чикагускую семерку пойдёт на один раз. может он кому-то интерес, кто знаком теми событиями, но фильм так себе. даже не знаю почему саше барону хотят дать оскар

про шахматы - это сериал,а не фильм. хороший и стоит того.

а я смотрю сейчас star trek discovery. интересный
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11k
Mike 2 часа назад
Спасибо гляну!
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2k
Voland 3 часа назад
А Tenet уже все посмотрели?
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687
satra Voland 2 часа назад
имхо, лучше "Дюнкирк" , но хуже "Интерстеллар".
А штурм базы - вообще аттракцион ради аттракциона.
Сколько десятков раз пересматриваю "No time for caution", а тут экшн на уровне какого-то БаттлФилда: синие, красные, беготня, взрывы.
А так да SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS во все стороны.
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687
satra Voland 2 часа назад
и, кстати, кто тут помладше и пропустил.
Михайлов Владимир "Не возвращайтесь по своим следам" - 1991 год.
Почитайте.
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398
Ruslan 3 часа назад
Смотрел неделю назад Чигакгскую семерку, меня лично не зацепил, показался нудным... Остальное не смотрел... Но буквально вчера глянул Грейхаунд, вот этот фильм достоин просмотра!
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172
Леонид Ruslan 2 часа назад
да уж говнохаунд замечательный фильм прежде чем его смотреть гляньте
Ссылка www.youtube.com
Клима Жукова потом смотрите ))
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60k
Максим Ruslan 50 минут назад
Грейхаунд очередная псевдоисторическая фантастика для выпячивания роли США во второй мировой. с реальностью ничего не имеет. Морской бой и то реалистичнее.
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2k
Kinoakula Автор поста Леонид Полчаса назад
Хороший разбор, мне тоже понравился, всем советую. Вот только он не делает фильм плохим :)
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3k
schmubu Ruslan 21 минуту назад
Грейхаунд - разочаровал, весьма посредственный фильм.
согласен с @Максим: "псевдоисторическая фантастика для выпячивания роли США во второй мировой".
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3k
schmubu Kinoakula 19 минут назад
Das Boot - есть фильм Петерсона 97-го года, просто отличный, один из лучших фильмов про войну.
а есть серия 2016-го, 2х8 сезона, тоже весьма достойный, рекомендую.
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