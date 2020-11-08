Три лучших фильма октября. Не знаете что смотреть? Смотрите их

**Ход королевы (Ферзевый гамбит)**



Этот сериал снят по книге, которая вышла ещё в 1983. Действие происходит в Америке 60-х. Девушка по имени Бет Хармон осталась без родителей, поэтому живёт в интернате. Именно там она открывает в себе способность к шахматам.



Не все готовы поверить в то, что Бет серьёзный игрок. И даже женщина, которая её удочеряет, относится к шахматному хобби неодобрительно. Всё меняется, когда Бет приносит домой первый приз — 100 долларов. Её приёмная мама становится менеджером, а сама Бет пускается в большое приключение — ей предстоит добраться с низов до главного матча в своей жизни. Вот только одна проблема — похоже, Бет пристрастилась к алкоголю.



Сериал хоть и про шахматы, но даже если вы в них не разбираетесь — смотреть будет не скучно. В матчах предпочтение отдаётся эмоциям игроков, а не шахматным доскам. При этом сами партии разыграны корректно, консультировал авторов сериала Гарри Каспаров.



Почему стоит посмотреть: Об этом сериале будут говорить ещё долго, это хороший пример того, как можно выстроить интересный сюжет вокруг игры. Актриса Аня Тейлор-Джой, сыгравшая Бет Хармон, теперь, похоже, надолго закрепится в кино.



Рейтинг IMDB: 8,9

Рейтинг критиков Rotten Tomato: 100%

Рейтинг зрителей Rotten Tomato: 97%