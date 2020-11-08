Были стиральные машины в СССР в 60-е годы или стирали вручную

Сегодня вспомним и поговорим про стиральные машины, которые выпускались в Советском Союзе в конце шестидесятых.
Этот небольшой пост будет основана лишь на моих реальных воспоминаниях. Я родился в 1966 году и сколько себя помню, помню и две стиральные машины, которые стояли у нас в ванной комнате. Жили мы в коммунальной квартире, у нас были соседи. Одна стиральная машина была наша, одна соседская.
Чтобы узнать точно в каком году была куплена стиральная машина, до моего рождения или после, я позвонил по телефону своей маме.
Все прекрасно помню — ответила моя мама — купили стиральную машинку, когда тебе было чуть больше года. Стоила она семьдесят или семьдесят с чем-то рублей. Её слова подтверждает и паспорт на одну из стиральных машин того времени, на котором стоит штампик с ценой.
Марку этой стиральной машины я не знаю. Наша назвалась «Ока». Многие стиральные машины того времени были похожи друг на друга.
Помню такие марки стиральных машин:
«Волга», «Рига, «Алма-Ата», «Вятка», «Эврика», «Малютка», «ЭАЯ», «Сибирь».
Деревянными щипцами пользовались, чтобы достать бельё из стиральной машины или бака, в котором кипятили бельё на газовой плите.
Значит это было в 1967 году. Отмечу, что наша семья была не богатая. Мама работала в НИИ, отец на механическом заводе. В то время мама получала меньше ста рублей в месяц. Потом, чуть позднее, в семидесятые, её оклад стал 110 рублей. Отец работал сдельно, зарабатывал 140 — 170 рублей. Но стиральную машину приобрели. Ещё мама рассказала, что купили стиральную машину без всяких очередей и переплаты.
Расскажу о принципе самой стирки
Шлангом или ведром в машину наливали горячую воду. Сама машинка воду не нагревала. В машине находился бак из нержавейки. На дне его винт. Винт вращался и крутил бельё и воду. Я помню, когда вместо стирального порошка часто использовали хозяйственное мыло, хотя стиральный порошок в то время уже был. Машина закрывалась крышкой. После стирки приходилось бельё выжимать. Для этого на машинку устанавливались вальцы.
Но сами вальцы не крутились и не выжимали бельё. Была ещё изогнутая ручка, похожая на ручку к патефону. Эту ручку надо было крутить своими руками. Готовая к выжимке белья стиральная машина изображена на паспорте к стиральной машинке, который я показал выше. И ниже покажу покрупнее.
После сливали воду с помощью шланга, протирали бак насухо и всё. Я не помню, чтобы в нашей стиральной машине что-то ломалось. Да и ломаться там было нечему, лишь бы мотор не сгорел.
Я помню что в 70-х у всей нашей родни были стиральные машины. Были они в квартирах моих друзей и одноклассников. Лишь у одной из двух моей бабушек машины такой не было. Она стирала руками в тазу или ванной, использовала стиральную доску, бельё кипятила в баке на плите.
А вот так стирали с помощью тазика и доски. Кадры из фильма «Москва слезам не верит»
Я приходил к ней в гости и часто помогал ей выжимать простыни и пододеяльники.
Бабушка не покупала стиральную машину из-за узкой и неудобной ванной комнаты, а потом, когда она переехала к нам, она стала пользоваться нашей стиральной машиной. А различные Вятки-автоматы, которыми пестрит интернет появились уже позднее, в начале восьмидесятых.
И если, друзья, вам кто-то скажет, что не было в СССР ни холодильников, ни телевизоров, ни стиральных машин, ни магнитофонов, а были одни никому не нужные галоши, вы не верьте. Всё у нас было. Заводы работали, и жизнь день ото дня становилась всё лучше и лучше. И старальные машины тоже. На этом всё. Удачного вам дня!
Источник:
- 8 интересных фактов о фильме «Холоп»
- 10 интересных фактов о фильме «Сибирский цирюльник»
- Смертная казнь в СССР: леденящие кровь истории о судьбах трех осужденных женщин
- Интересные факты о трилогии «Утомлённые солнцем»
- Эффект Даннинга-Крюгера: что это такое простыми словами?
Понравилось38
уже потом брали более свежую и выкинули в 90 каком том году
и смартфоны( фото йотафона)
и компьютеры ( фото эльбруса)
и тд
Ацкая вещь!
За раз старала тёплую куртку (от танкового комбез) и пару летних.
Несколько гарнизонов сменила, блок автоматики умер - сделал к ней программатор из нескольких тумблеров и реле
10 лет прожила, померла совсем, когда насос вышел из строя
В 1960-е годы в СССР появились полуавтоматические стиральные машины типа ЗВИ.
В начале 70-х появились барабанные стиральные машины типа «Эврика», а в 1975 г. - первая автоматическая стиральная машина «Волга-10».
а эта стоит 15К руб Тоже половина месячной зарплаты(средней)
....делайте выводы сами.
Это если судить только по стиральным машинам, которые люди покупали не каждый день.
А вот цены на основные продукты питания, городской транспорт, ЖКХ, да на те же стиральные машины, которые в СССР не менялись ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ - это показатель уровня жизни людей в Союзе позначительней будет. Я уж не буду говорить про качество продуктов...
Телевизор был всегда, радио с проигрывателем, холодильник. Магнитофон Айдас купили на моей памяти. Мне было лет 5.