Были стиральные машины в СССР в 60-е годы или стирали вручную

Этот небольшой пост будет основана лишь на моих реальных воспоминаниях. Я родился в 1966 году и сколько себя помню, помню и две стиральные машины, которые стояли у нас в ванной комнате. Жили мы в коммунальной квартире, у нас были соседи. Одна стиральная машина была наша, одна соседская.

Чтобы узнать точно в каком году была куплена стиральная машина, до моего рождения или после, я позвонил по телефону своей маме.

Все прекрасно помню — ответила моя мама — купили стиральную машинку, когда тебе было чуть больше года. Стоила она семьдесят или семьдесят с чем-то рублей. Её слова подтверждает и паспорт на одну из стиральных машин того времени, на котором стоит штампик с ценой.