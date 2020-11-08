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Были стиральные машины в СССР в 60-е годы или стирали вручную

Были стиральные машины в СССР в 60-е годы или стирали вручную (6 фото + 1 гиф)

Автор:
08 ноября 2020 12:24
Метки: СССР   интересно   факты   
638
7

Сегодня вспомним и поговорим про стиральные машины, которые выпускались в Советском Союзе в конце шестидесятых.

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Метки: СССР   интересно   факты   
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1k
Андрей 2 часа назад
Я как помню была машинка с центрифугой ЗВИ
уже потом брали более свежую и выкинули в 90 каком том году
Я как помню была машинка с центрифугой ЗВИ уже потом брали более свежую и выкинули в 90 каком том году
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615
Тамара Коршунова Полчаса назад
Да. и холодильник был. "Бирюса". Но- попозже купили, после телевизора. Брали, если что, в кредит.
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615
Тамара Коршунова Полчаса назад
У нас была "Рига". , а потом "Сибирь" с центрифугой. без стиралки и не жили. Я,кстати, с 1962 года.
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16k
иванов дмитрий Полчаса назад
Через 50 лет , кто то в интернете будет рассказывать, что начиная с 2000 года в России было полностью производство всего от начала до конца
и смартфоны( фото йотафона)
и компьютеры ( фото эльбруса)
и тд
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2k
Egoro Час назад
В конце 80-х на вопрос о наличии авто отвечал, что у меня их две - Волга и Чайка, есть ещё Восход - стиральная и швейная машины, и ТВ, соответственно.
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9k
Denissg Час назад
Стиральная машина BOSCH
Стиральная машина BOSCH
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15k
Lynx Час назад
это прачечная
это прачечная
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903
Грета Тунберг Час назад
у меня была "Белка-4"

у меня была "Белка-4"
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9k
Denissg Час назад
Были и "ведро" "Рига" (наверное) с вальцами (я кота любил отжимать. шутка), и всякие коробки, одинаковые с лица - Аурика, Волна и т.д. Потом настало время автоматов. Сколько я себя помню (это примерно года с 75го) - стиралки всегда были во всех трех семьях.
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1k
Mibud Час назад
"Вятка" до сих пор исправно работает на даче. Годиков ей уже под 50. Прекрасно помню, как мальцом устраивал в ней "банный день" домашнему коту (каюсь, был не прав). Сегодняшние чудеса прогресса гораздо продвинутее и по дизайну и функциональности, но, положа руку на сердце: Кто нибудь использует все "супернавороты"? Максимум 2-3 режима, а все остальное "от лукавого"...
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78k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Моя первая стирала.
Ацкая вещь!
За раз старала тёплую куртку (от танкового комбез) и пару летних.
Несколько гарнизонов сменила, блок автоматики умер - сделал к ней программатор из нескольких тумблеров и реле

10 лет прожила, померла совсем, когда насос вышел из строя
Моя первая стирала. Ацкая вещь! За раз старала тёплую куртку (от танкового комбез) и пару летних. Несколько гарнизонов сменила, блок автоматики умер - сделал к ней программатор из нескольких тумблеров и реле 10 лет прожила, померла совсем, когда насос вышел из строя
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1k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
и тикающий таймер, как у бомбы)))
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8k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Первые серийные стиральные машины выпускались на Рижском электромеханическом заводе (Рижском РЭЗ), начиная с начала 50-х годов 20 века.
В 1960-е годы в СССР появились полуавтоматические стиральные машины типа ЗВИ.
В начале 70-х появились барабанные стиральные машины типа «Эврика», а в 1975 г. - первая автоматическая стиральная машина «Волга-10».
Первые серийные стиральные машины выпускались на Рижском электромеханическом заводе (Рижском РЭЗ), начиная с начала 50-х годов 20 века. В 1960-е годы в СССР появились полуавтоматические стиральные машины типа ЗВИ. В начале 70-х появились барабанные стиральные машины типа «Эврика», а в 1975 г. - первая автоматическая стиральная машина «Волга-10».
Первые серийные стиральные машины выпускались на Рижском электромеханическом заводе (Рижском РЭЗ), начиная с начала 50-х годов 20 века. В 1960-е годы в СССР появились полуавтоматические стиральные машины типа ЗВИ. В начале 70-х появились барабанные стиральные машины типа «Эврика», а в 1975 г. - первая автоматическая стиральная машина «Волга-10».
Первые серийные стиральные машины выпускались на Рижском электромеханическом заводе (Рижском РЭЗ), начиная с начала 50-х годов 20 века. В 1960-е годы в СССР появились полуавтоматические стиральные машины типа ЗВИ. В начале 70-х появились барабанные стиральные машины типа «Эврика», а в 1975 г. - первая автоматическая стиральная машина «Волга-10».
Первые серийные стиральные машины выпускались на Рижском электромеханическом заводе (Рижском РЭЗ), начиная с начала 50-х годов 20 века. В 1960-е годы в СССР появились полуавтоматические стиральные машины типа ЗВИ. В начале 70-х появились барабанные стиральные машины типа «Эврика», а в 1975 г. - первая автоматическая стиральная машина «Волга-10».
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25k
Acu900 2 часа назад
А как вам такой агрегат? "Малютка" называется. Моторчик и "активатор" что то типа лопастей, который воду разбалтывает, и тем самым производит стирку. Ну и кнопка "включить/выключить", вот и вся автоматика...
А как вам такой агрегат? "Малютка" называется. Моторчик и "активатор" что то типа лопастей, который воду разбалтывает, и тем самым производит стирку. Ну и кнопка "включить/выключить", вот и вся автоматика...
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16k
бат св 2 часа назад
цена 75 руб. Половина месячной зарплаты в те года.
а эта стоит 15К руб Тоже половина месячной зарплаты(средней)
....делайте выводы сами.
цена 75 руб. Половина месячной зарплаты в те года. а эта стоит 15К руб Тоже половина месячной зарплаты(средней) ....делайте выводы сами.
цена 75 руб. Половина месячной зарплаты в те года. а эта стоит 15К руб Тоже половина месячной зарплаты(средней) ....делайте выводы сами.
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2k
kirsanos бат св 2 часа назад
Понятно, что техника совершенствуется. Но вывод будет такой: в СССР люди жили неплохо, но и сейчас хуже жить не стали.
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16k
бат св kirsanos Час назад
ну как то так.
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4k
Александр kirsanos 13 минут назад
"в СССР люди жили неплохо, но и сейчас хуже жить не стали."

Это если судить только по стиральным машинам, которые люди покупали не каждый день.
А вот цены на основные продукты питания, городской транспорт, ЖКХ, да на те же стиральные машины, которые в СССР не менялись ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ - это показатель уровня жизни людей в Союзе позначительней будет. Я уж не буду говорить про качество продуктов...
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10k
[email protected] 2 часа назад
Я с 61-го года, машинку типа Волга помню с рождения. Тоже не богатеи были, родители инженеры, два ребёнка.
Телевизор был всегда, радио с проигрывателем, холодильник. Магнитофон Айдас купили на моей памяти. Мне было лет 5.
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