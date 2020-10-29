FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4527 постов • 1002 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Истории возникновения знаменитых ужастиков

Истории возникновения знаменитых ужастиков (10 фото)

Автор:
29 октября 2020 16:22
Сообщество : Кино
Метки: horror   Гигер   Пеннивайз   кино   крейвен   крюгер   сияние   ужасы   
1379
10
Оказывается, "Кошмар на улице Вязов" имеет камбоджийские корни, у отеля из "Сияния" есть реальный прототип, который перепугал Кинга, а "Монстро" основан на постере культового боевика.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: horror   Гигер   Пеннивайз   кино   крейвен   крюгер   сияние   ужасы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Alexander Полчаса назад
Стиве Кинг
Стиве Кинг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Alex 8 минут назад
Истории возникновения знаменитых ужастиковПосмотреть
Истории возникновения знаменитых ужастиков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
DyadyaSasha 45 минут назад
"В 9178 году у Стивена Кинга ..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Вся правда о съёмках российских телешоу и их редакторах (5 фото) Вся правда о съёмках российских телешоу и их редакторах (5 фото) 5 фильмов по сценариям Стивена Кинга, которые вы, возможно, ещё не успели посмотреть 5 фильмов по сценариям Стивена Кинга, которые вы, возможно, ещё не успели посмотреть 6 фильмов ужасов, которые вызовут смех 6 фильмов ужасов, которые вызовут смех "Вий" 1967 года, вошёл в сотню лучших фильмов ужаса по версии IndieWire "Вий" 1967 года, вошёл в сотню лучших фильмов ужаса по версии IndieWire 10 сериалов о необъяснимых явлениях и таинственных существах из потустороннего мира 10 сериалов о необъяснимых явлениях и таинственных существах из потустороннего мира 10 жутких детей из фильмов ужасов, которые уже не пугают 10 жутких детей из фильмов ужасов, которые уже не пугают
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

168402



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Увлекательные фотографии с крутыми штуками, историческими фактами и прочими удивительностями
5
65
Увлекательные фотографии с крутыми штуками, историческими фактами и прочими...
Подростка, угомонившего пьяного полицейского, отправили под домашний арест: видео
0
147
Подростка, угомонившего пьяного полицейского, отправили под домашний арест: видео
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Алену Водонаеву выгнали из такси после препирательств из-за маски
2
47
Алену Водонаеву выгнали из такси после препирательств из-за маски
Биохакинг: можно ли взломать свой организм и обрести вечную молодость?
0
6
Биохакинг: можно ли взломать свой организм и обрести вечную молодость?
Вся правда о съёмках российских телешоу и их редакторах (5 фото)
Вся правда о съёмках российских телешоу и их редакторах (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
3
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#прикол#дтп#авто авария#позитив#подборка#автомобили#автомир#девушки
#факты#история#интересное#в мире#кино#полиция#СССР#люди#gif#знаменитости
#интересно#животные#авария#россия#сша#разное#пандемия#франция#авария дня#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться