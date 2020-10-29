Истории возникновения знаменитых ужастиков

Оказывается, "Кошмар на улице Вязов" имеет камбоджийские корни, у отеля из "Сияния" есть реальный прототип, который перепугал Кинга, а "Монстро" основан на постере культового боевика.
Кошмар на улице Вязов
"Король слэшеров" Уэс Крейвен создал такие культовые кинофраншизы, как "Крик", "У холмов есть глаза" и "Кошмар на улице Вязов". Крейвен придумал историю про приходящего во сне маньяка после прочтения статьи в газете LA Times о камбоджийской семье, сбежавшей от террора Красных Кхмеров. Маме, папе и сыну из Камбоджи удалось обосноваться в США. И все бы хорошо, но мальчика стали преследовать ночные кошмары. Картины насилия и убийств, который он видел в Камбодже, не прошли для восприимчивого детского разума бесследно. Потом он перестал спать и сказал родителям, что если заснёт, нечто, преследующее его в кошмарах, убьёт его. Несколько дней подряд ребёнок не спал, затем наконец задремал. Посреди ночи родителей разбудил крик, они бросились в комнату сына и обнаружили его мёртвым. Он умер во сне. Подросток, который видит нечто ужасное и невидимое для взрослых, - это стало отправной точкой для "Кошмара на улице Вязов".
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У холмов есть глаза
Фильм Крейвена про семью-каннибалов основан на старинной шотландской легенде про Александра Соуни Бина. Бин родился в Шотландии в середине XV века. Он не желал работать и добывал свой хлеб разбоем. В жёны он взял себе ведьму и вместе с ней поселился в глубокой пещере. У них родилось восемь сыновей и шесть дочерей. Дочери и сыновья произвели на свет 18 внуков и 14 внучек. Клан разрастался благодаря инцесту. Чем больше становилось пещерных Бинов, тем больше им нужно было еды. Награбленного не хватало на прокорм всех детей и внуков, тогда Бины стали есть своих жертв. 25 лет Соуни Бину и его семье удалось прожить в пещере, терроризируя близлежащие шотландские деревни. Слух о зверских убийствах каннибалов дошёл до короля и на поимку монстров было отправлено 400 солдат. Бинов изловили и казнили. Сначала мужчинам на глазах у женщин и детей отрезали конечности и гениталии и оставили истекать кровью до смерти, а потом оставшихся Бинов сожгли. В их пещере обнаружили останки почти тысячи человек.
Чужой
Швейцарский художник Ханс Руди Гигер, придумавший образ Чужого, вёл дневник, куда переносил персонажей из своих повторяющихся кошмаров. Этот дневник с рисунками увидел сценарист Дэн О’Бэннон. Он рассказывал: "Рисунки Гигера произвели на меня колоссальное впечатление. Я раньше не видел ничего настолько ужасного и в то же время прекрасного. Так я решил сочинить про них историю".
"Сияние"
Прототипом отеля "Оверлук" из романа Стивена Кинга "Сияние" стал отель "Стэнли" в штате Колорадо. Гостиница расположена в живописном месте, из номеров открывается потрясающий вид на национальный парк Роки-Маунтин. Отель был построен в 1909 году. По слухам, ночью там можно встретить призрак первого владельца отеля и его жены, также по ночам ни с того ни с сего может заиграть старомодная музыка или вдруг раздастся детский смех или плач. В 1970-х годах Стивен Кинг остановился в номере 217 отеля "Стэнли". Ночью Кингу приснилось, что его маленький сын убегает по коридорам отеля от взбесившегося пожарного шланга. Кинг проснулся в холодном поту, вышел в коридор, потому что в комнате ему было не по себе. В коридоре он слышал детский смех и топот детских ножек и краем глаза вроде бы даже видел расплывчатый силуэт. Утром в голове "короля ужасов" уже сложился сюжет про писателя, который на зиму отправился сторожить пустой отель. После выхода романа и затем фильма Кубрика к отелю пришла всемирная известность. Теперь там проводят спиритические экскурсии, а бронировать номер 217 надо минимум за полгода.
Оно
В 1978 году у Стивена Кинга прямо посреди дороги сломался автомобиль. Машину отбуксировали в автосервис, откуда через пару дней Кингу позвонили и сказали забирать авто. Автосервис находился примерно в 5 км от дома писателя за чертой города. Кинг решил пройтись пешком. Шёл Кинг в одиночестве по грунтовой дороге, смеркалось. Атмосфера была самая что ни на есть кинговская. От размышления о новых сюжетах Кинга отвлёк звук его собственных сапогов по деревянному мосту, перекинутому через ручей. Писатель вспомнил норвежскую сказку про троллей под мостом и представил, что под этим мостом в американской глубинке тоже сидит тролль. А может кто и пострашнее тролля. Если сейчас чудище из-под моста окликнет его, что он будет делать? Кинг захотел переместить норвежскую страшилку в современный город, где вместо моста будет канализация. Так родилась идея романа "Оно".
Оно (It Follows)
Этот фильм не про клоуна-убийцу, а про проклятие, передающееся половым путём. По сюжету подростков преследует неизвестное существо, которое может принимать облик любого человека. Видят его только те, с кем переспал носитель проклятия. Оно двигается очень медленно, но не останавливается и всегда достигает своей жертвы и затем убивает. Режиссёр фильма Дэвид Роберт Митчелл рассказывал в интервью, что идея фильма родилась из преследующих его в детстве ночных кошмаров: "В детстве во снах меня преследовал монстр. Он не был страшным, но подсознательно я чувствовал, что он злой. Каждый раз он выглядел по-разному, никто кроме меня его не замечал. Он медленно шёл, но всегда шёл в мою сторону. Чтобы ни происходило во сне, он появлялся и шёл на меня. Я убегал от него, выпрыгивал в окно. Во сне меня преследовало чувство страха и тревоги. Эти воспоминания стали отправной точкой для фильма".
Пила
Сценарист Ли Уоннелл начал мучиться головными болями в 24 года. Он довольно быстро накрутил себя и ещё до похода в больницу убедил себя в том, что у него рак мозга. Ожидая результаты медицинских тестов в больнице, Уоннелл злился на судьбу, думал о том, что он не ценил жизнь, что какой-нибудь убийца живёт себе и живёт, а ему, честному и хорошему парню, выпала такая тяжёлая доля. К тому моменту, когда пришли результаты тестов и выяснилось, что у Ли мигрень, а не рак, он уже придумал смертельно больного психопата, изобретателя смертельных ловушек.
Сценарий "Пилы" Уоннел написал и поставил по нему короткометражку в соавторстве с Джеймсом Ваном. Это была их выпускная работа в киношколе. Руководителю молодых кинематографистов так понравился фильм, что он немедленно отправил его знакомым продюсерам в Голливуд. Вскоре Уоннела и Вана пригласили снимать полнометражную "Пилу".
Сценарий "Пилы" Уоннел написал и поставил по нему короткометражку в соавторстве с Джеймсом Ваном. Это была их выпускная работа в киношколе. Руководителю молодых кинематографистов так понравился фильм, что он немедленно отправил его знакомым продюсерам в Голливуд. Вскоре Уоннела и Вана пригласили снимать полнометражную "Пилу".
Бивень
Однажды Кевин Смит увидел странное объявление о сдаче комнаты в аренду. Владелец жилья пообещал не брать арендную плату, если жилец будет носить дома костюм моржа. Кевин Смит поделился находкой со слушателями своего подкаста. Слушатели проголосовали за то, чтобы Смит сделал фильм по мотивам этого объявления.
Монстро
Джей Джей Абрамсу всегда нравился постер фильма "Побег из Нью-Йорка", там где оторванная голова статуи Свободы. Но расстраивало, что в самом фильме нет сцены, показанной на постере. "А ведь это отличная идея для фильма", - решил Абрамс и спродюсировал "Монстро", в котором монстр обезглавливает статую Свободы и швыряется её головой.
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