Истории возникновения знаменитых ужастиков

Этот фильм не про клоуна-убийцу, а про проклятие, передающееся половым путём. По сюжету подростков преследует неизвестное существо, которое может принимать облик любого человека. Видят его только те, с кем переспал носитель проклятия. Оно двигается очень медленно, но не останавливается и всегда достигает своей жертвы и затем убивает. Режиссёр фильма Дэвид Роберт Митчелл рассказывал в интервью, что идея фильма родилась из преследующих его в детстве ночных кошмаров: "В детстве во снах меня преследовал монстр. Он не был страшным, но подсознательно я чувствовал, что он злой. Каждый раз он выглядел по-разному, никто кроме меня его не замечал. Он медленно шёл, но всегда шёл в мою сторону. Чтобы ни происходило во сне, он появлялся и шёл на меня. Я убегал от него, выпрыгивал в окно. Во сне меня преследовало чувство страха и тревоги. Эти воспоминания стали отправной точкой для фильма".