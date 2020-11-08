Инстаграм и реальность: тайская модель делает забавные фото

Тайская модель Vienna решила показать своим 150 тысячам подписчиков в Инстаграме, что стоит за кажущейся легкостью и гламурностью фотографий в соцсетях. Она опубликовала серию снимков "Инстаграм и реальность", вызвав большой отклик в интернете.
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Метки: забавно инстаграм и реальность инстаграм против реальности инстаграм-аккаунт соцсети Instagram юмор
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