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Инстаграм и реальность: тайская модель делает забавные фото

Инстаграм и реальность: тайская модель делает забавные фото (21 фото)

Автор:
08 ноября 2020 09:13
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   инстаграм и реальность   инстаграм против реальности   инстаграм-аккаунт   соцсети Instagram   юмор   
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Тайская модель Vienna решила показать своим 150 тысячам подписчиков в Инстаграме, что стоит за кажущейся легкостью и гламурностью фотографий в соцсетях. Она опубликовала серию снимков "Инстаграм и реальность", вызвав большой отклик в интернете.
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Метки: забавно   инстаграм и реальность   инстаграм против реальности   инстаграм-аккаунт   соцсети Instagram   юмор   
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58k
Доктор Джонс 2 часа назад
Показуха и выепоны...
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49k
Андрей Доктор Джонс 2 часа назад
одним словом: инстаграм
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