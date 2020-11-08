FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото) Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото) "Показушник и быдло без образования": смотрим в инстаграме, как живет депутат из Иркутска "Показушник и быдло без образования": смотрим в инстаграме, как... Сделано людьми для людей: убойные кадры в стиле "И так сойдет" Сделано людьми для людей: убойные кадры в стиле "И так сойдет" 15 котеек, которые навязывают миру свои правила 15 котеек, которые навязывают миру свои правила День в истории. Слесарь, который мог изменить нашу судьбу День в истории. Слесарь, который мог изменить нашу судьбу 25 доказательств того, что роботы-пылесосы - те еще проказники 25 доказательств того, что роботы-пылесосы - те еще проказники Увлекательные исторических фото, на которых всё не так, как показывают в школьных учебниках Увлекательные исторических фото, на которых всё не так, как... Кубики на ноябрь #1 Кубики на ноябрь #1 Ретро фотографии Ретро фотографии Дуглас Адамс, случайный попутчик и пачка печенья Дуглас Адамс, случайный попутчик и пачка печенья Подборка треша с алиекспресса Подборка треша с алиекспресса Да это же Як-40!!! Хотя нет, не он Да это же Як-40!!! Хотя нет, не он Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Конкурс International Photography Awards объявил победителей Конкурс International Photography Awards объявил победителей Телеведущий НТВ разбился в авиакатастрофе под Москвой: видео Телеведущий НТВ разбился в авиакатастрофе под Москвой: видео Фотоподборка Фотоподборка Гифки с кошками Гифки с кошками Душевные теплые картины художника Филиппа Кубарева Душевные теплые картины художника Филиппа Кубарева Зловещие воды: река в центре Кемерова окрасилась в цвет то ли киселя, то ли крови Зловещие воды: река в центре Кемерова окрасилась в цвет то ли...
Кровавая баня в Стокгольме. Казнь 100 человек сделала Швецию сверхдержавой

Кровавая баня в Стокгольме. Казнь 100 человек сделала Швецию сверхдержавой (7 фото)

Автор:
08 ноября 2020 05:07
Метки: Густав Васа   Стокгольмская кровавая баня   день в истории   швеция   
888
7
500 лет назад, 8 ноября 1520 г. началось трёхдневное действо, которое современники сразу же окрестили «Стокгольмская кровавая баня». Король Кристиан II Датский по обвинению в ереси повесил и обезглавил в столице Швеции около сотни представителей шведской аристократии и знатных горожан.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Густав Васа   Стокгольмская кровавая баня   день в истории   швеция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
48
konstantinkaz2016 5 часов назад
Хороший план товарищи!
Православная церковь напряглась
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Скальпы Гуронов 11 минут назад
А до гождения кговавого палача Гуси Ивана Ггозного оставалось десять лет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото) Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото) Шведов не пускают в скандинавское общество Шведов не пускают в скандинавское общество 10 увлекательных фактов обо всём на свете 10 увлекательных фактов обо всём на свете Три шведки задержали и скрутили мигранта-воришку Три шведки задержали и скрутили мигранта-воришку 15 познавательных фактов о Швеции и ее жителях 15 познавательных фактов о Швеции и ее жителях Выходец из Ирака убил свою шведскую подружку Выходец из Ирака убил свою шведскую подружку
zaCCCPanec

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

328752



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"Два махачкалино, пожалуйста": самый провокационный пост о Дагестане
4
117
"Два махачкалино, пожалуйста": самый провокационный пост о Дагестане
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий покинул этот мир
1
398
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий покинул этот мир
﻿
Набирающие популярность
Вирусы, на самом деле, не дают человечеству вымереть
0
10
Вирусы, на самом деле, не дают человечеству вымереть
Почему гражданский брак – брак-иллюзия, которого в действительности нет?
0
34
Почему гражданский брак – брак-иллюзия, которого в действительности нет?
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Как сложилась судьба девочки из фильма «Миллионер из трущоб» (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
6
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#интересно#СССР#девушки#медицина#знаменитости#настроение#смешные#gif
#фото#животные#коронавирус#дтп#картинки#разное#интересное#новости#шоу бизнес#в мире
#история#факты#авария#прикольные#люди#авто авария#кошка#позитив#на различный вкус#выборы

На что жалуетесь?

Вернуться