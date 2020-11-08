Кровавая баня в Стокгольме. Казнь 100 человек сделала Швецию сверхдержавой

Для начала — опирается на простой народ, проводя доходчивую агитацию: «Доносится много лживых речей и слухов о том, что мы хотим ввести в королевстве новую веру и учение Лютера. Это ложь. Мы лишь желаем поддерживать ту веру, которой нас научил Бог и Его святые апостолы, и которой придерживались наши предки. Клирики же сотворили много неправедных законов в угоду своей алчности и к страданию простого народа...»

А потом, на риксдаге 1527 года, ликвидирует все церковные привилегии, выступая чуть ли не большим лютеранином, чем сам Лютер. Правда, не в целях «очищения помыслов духовенства», а в целях очищения его карманов. Начатое в 1527 году изъятие церковных богатств и земель продолжалось до 1540 года. Этот тринадцатилетний грабёж стал прочной опорой обновлённого шведского государства. Средств преемникам Густава I хватило надолго, и распорядились они ими с умом, вкладываясь в армию, флот и торговлю. Над Северной Европой взошла шведская звезда — гегемония продолжалась без малого 200 лет, пока на пути Швеции не встал Пётр Великий.