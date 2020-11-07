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Шведская краска своими руками

Шведская краска своими руками (4 фото)

Автор:
07 ноября 2020 16:31
Метки: краска   своими рукам   ютуб   яавтор   
1092
4
Рецепт не нов, шведские и финские составы использовались с 17 века. Решил проверить на столько ли они хороши. К достоинствам приписывают защиту от влаги, солнечных лучей, вредителей и конечно же цена данного состава выходит очень низкая. Так на 10 литров краски я использовал: ржаная мука 700-800 г, железный купорос 400 г, соль 250-300 г, олифа 300 г, пигмент 300—600 г. В качестве пигмента использую сурик, охру. Я же добавил сухой краситель для бетона.

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Метки: краска   своими рукам   ютуб   яавтор   
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1k
Михаил 5 часов назад
И насколько краска хороша?
А также - каков смысл?
Подобные эксперименты имеют смысл с подробной выкладкой: используемые компоненты - количество, разъяснение их действия; сравнение с составом оригинала, от которого отталкивались; финансовый резон и итоги эксплуатации с промежуточными выборками.
Примерно так.

З.Ы. - Если скажете, что всё это можно найти в интернете - к чему тогда этот пост?
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6k
Курык Марий™ 2 часа назад
Купорос обычно применяли для поливания деревянных полов на орудийных палубах парусного флота. Придавало огнестойкости говорят.
По инграм самой краски можно смело заявить, что она не для наружных работ. Олифа за сезон уничтожается УФ излучением. Пройдите по советским садовым товариществам - все деревяхи покрытые олифой почернели от времени. А на свежепокрашенную олифой лавочку на солнцепёке год не сядешь - липнуть будет.
Мука, соль, купорос - вообще водой смываются.

Всё что в доме нашёл и сварил с мукой в ведре - не прокатывает. Это не пицца. Это функциональное изделие. Оно должно отрабатывать заложенные задачи.
Ни один компонент, кроме пигмента тут не рабочий
При таком раскладе, просто сурик с известью будет проще и дешевле.
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171
Jello 4 часа назад
Ох, как эта краска придется по вкусу всяческим насекомым! Прям сплошной цимес.
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3k
Виталий Jello 3 часа назад
10%+ краски, когда она жидкая, это неорганические соли. При высыхании процент возрастает намного (хз насколько, купорос, скорее всего, образует стабильные гидраты). Насекомым такое точно не должно понравиться
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171
Jello Виталий 3 часа назад
Это ошибочное мнение. Если есть хоть что-то съедобное- первыми придут муравьи. Просто в Швеции, в основном, дома на каменном цоколе стоят и местность лесистая- муравьям и без домов есть чего похавать. А в наших условиях, да с нашими садовыми муравьями, которых, мать их так, вообще ничего не берет, даже дихлофос прямо в норку...
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43k
noName 4 часа назад
Прикольно,но нахрена?
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8k
Андрей Ватрушкин 4 часа назад
Еще бы тушенки и лаврового листа.
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10k
Taximaxi 5 часов назад
У шведов и финнов дома красные,а не коричневые,как говно,что у тебя получилось. У каждого финна даже есть поговорка-мечта,мол хочется красный домик и картофельное поле .
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