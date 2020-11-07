Шведская краска своими руками

Рецепт не нов, шведские и финские составы использовались с 17 века. Решил проверить на столько ли они хороши. К достоинствам приписывают защиту от влаги, солнечных лучей, вредителей и конечно же цена данного состава выходит очень низкая. Так на 10 литров краски я использовал: ржаная мука 700-800 г, железный купорос 400 г, соль 250-300 г, олифа 300 г, пигмент 300—600 г. В качестве пигмента использую сурик, охру. Я же добавил сухой краситель для бетона.
Воду разделил на 2 части. Первую поставил греться в старом ведре на мангал. Во вторую же ее часть добавил ржаную муку.
После смесь воды с мукой залил в ведро. Варил минут 10, постоянно помешивая. Добавил соль, олифу, железный купорос. Спустя еще час, в самом конце варки, добавил краситель.
Авторский пост
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Метки: краска своими рукам ютуб яавтор
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А также - каков смысл?
Подобные эксперименты имеют смысл с подробной выкладкой: используемые компоненты - количество, разъяснение их действия; сравнение с составом оригинала, от которого отталкивались; финансовый резон и итоги эксплуатации с промежуточными выборками.
Примерно так.
З.Ы. - Если скажете, что всё это можно найти в интернете - к чему тогда этот пост?
По инграм самой краски можно смело заявить, что она не для наружных работ. Олифа за сезон уничтожается УФ излучением. Пройдите по советским садовым товариществам - все деревяхи покрытые олифой почернели от времени. А на свежепокрашенную олифой лавочку на солнцепёке год не сядешь - липнуть будет.
Мука, соль, купорос - вообще водой смываются.
Всё что в доме нашёл и сварил с мукой в ведре - не прокатывает. Это не пицца. Это функциональное изделие. Оно должно отрабатывать заложенные задачи.
Ни один компонент, кроме пигмента тут не рабочий
При таком раскладе, просто сурик с известью будет проще и дешевле.