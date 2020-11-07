Шведская краска своими руками

Рецепт не нов, шведские и финские составы использовались с 17 века. Решил проверить на столько ли они хороши. К достоинствам приписывают защиту от влаги, солнечных лучей, вредителей и конечно же цена данного состава выходит очень низкая. Так на 10 литров краски я использовал: ржаная мука 700-800 г, железный купорос 400 г, соль 250-300 г, олифа 300 г, пигмент 300—600 г. В качестве пигмента использую сурик, охру. Я же добавил сухой краситель для бетона.

Компоненты для краски. 0

Воду разделил на 2 части. Первую поставил греться в старом ведре на мангал. Во вторую же ее часть добавил ржаную муку. 0

После смесь воды с мукой залил в ведро. Варил минут 10, постоянно помешивая. Добавил соль, олифу, железный купорос. Спустя еще час, в самом конце варки, добавил краситель. 0