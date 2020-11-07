Вопрос следствию: Почему они на свободе?

Несмотря на то, что Арсен Мелкоян, убивший волгоградского отца-одиночку Романа Гребенюка, дал признательные показания и отправился до суда в СИЗО, его сестра Ануш и её муж находятся на свободе.
Женщина, которая в родительском чате спровоцировала скандал своим неадекватным поведением, спокойно живёт дальше. Её муж, оравший, что убитый заранее может брать больничный, на свободе.
Как такое возможно?
Женщина, которая в родительском чате спровоцировала скандал своим неадекватным поведением, спокойно живёт дальше. Её муж, оравший, что убитый заранее может брать больничный, на свободе.
Как такое возможно?
Вот смотрите, все мы читаем криминальные новости и немного понимаем, как всё устроено.
Сидит Дон мафии и говорит своему консильери: по-моему, меня не уважает торговец Бруно. Консильери выбегает из комнаты, звонит торговцу, угрожает ему, назначает встречу, хватает капореджиме, и вместе они несутся к Бруно с кастетом.
«Ты что бессмертный????». Ануш - убитому.
Находят. Убивают. Дерзко. Нагло. На виду у всех в общественном месте. Плюют на жертву. Спасибо, что не обоссали ещё, конечно.
Кто, с точки зрения закона, тут виноват и в чём?
Очевидно, что заказчик - Дон. Исполнители - его подручные. Все дружно идут на нары: заказчик получает больше всех, непосредственный исполнитель - чуть меньше, а третий садится за деятельное соучастие и непосредственную организацию.
Логично? Справедливо? Да.
«Я все мои дела оставлю, я все равно поймаю тебя, так что не будешь скрываться. Где бы ни был, я все равно тебя найду! И вот заранее тебе скажу — ты можешь заранее уже взять больничный!». Визжал муж Ануш, Арман - убитому.
Почему тогда в Волгограде не так?
Ануш затеяла ссору. Пригрозила смертью, спросив не бессмертен ли оппонент. Тут же привлекла к делу мужа. Тот, испугавшись идти на разборки один-на-один, организовал группу и спланировал нападение.
Оба этих существа - на свободе.
Ау, следственные органы Волгограда? У вас там всё хорошо? Помощь, может, какая нужна, чтобы начать правильно трактовать закон?
Сидит Дон мафии и говорит своему консильери: по-моему, меня не уважает торговец Бруно. Консильери выбегает из комнаты, звонит торговцу, угрожает ему, назначает встречу, хватает капореджиме, и вместе они несутся к Бруно с кастетом.
«Ты что бессмертный????». Ануш - убитому.
Находят. Убивают. Дерзко. Нагло. На виду у всех в общественном месте. Плюют на жертву. Спасибо, что не обоссали ещё, конечно.
Кто, с точки зрения закона, тут виноват и в чём?
Очевидно, что заказчик - Дон. Исполнители - его подручные. Все дружно идут на нары: заказчик получает больше всех, непосредственный исполнитель - чуть меньше, а третий садится за деятельное соучастие и непосредственную организацию.
Логично? Справедливо? Да.
«Я все мои дела оставлю, я все равно поймаю тебя, так что не будешь скрываться. Где бы ни был, я все равно тебя найду! И вот заранее тебе скажу — ты можешь заранее уже взять больничный!». Визжал муж Ануш, Арман - убитому.
Почему тогда в Волгограде не так?
Ануш затеяла ссору. Пригрозила смертью, спросив не бессмертен ли оппонент. Тут же привлекла к делу мужа. Тот, испугавшись идти на разборки один-на-один, организовал группу и спланировал нападение.
Оба этих существа - на свободе.
Ау, следственные органы Волгограда? У вас там всё хорошо? Помощь, может, какая нужна, чтобы начать правильно трактовать закон?
Репутация Арсена Мелконяна, который нанес роковые удары.
В Волгограде, Арсен, похоже, чувствовал себя королем в городе. 82-й судебный участок Дзержинского района (в этом районе проживает много армян) неоднократно штрафовал Мелконяна за нарушения ПДД, в том числе за выезды на встречку через двойную сплошную.
В 2017 году Мелконян был на 18 месяцев лишен водительствах прав за лихачество, тут же снова сел за руль, но был остановлен инспектором ГИБДД. На суде Арсен заявил, что ему надо было отвезти новорожденного ребенка. Штрафы он никогда не платил, так как официально нигде не работал, и ему назначили административный арест.
Кроме того, Мелконян брал и не отдавал кредиты: в частности, взял «безвозвратный» кредит в банке ПАО «МТС-Банк». Банк обратился в суд и выиграл дело, но деньги вернуть так и не смог. Мелконян официально не работает, машина оформлена не на него — взять с него нечего.
Был также судим за мошенничество: в составе преступной группы занимался автоподставами, ему инкриминировали 18 эпизодов, плюс статья за подделку документов для махинаций со страховкой. Получил два года условно — летом срок закончился. И пусть кто-то мне расскажет, что заниматься подставами, кидками банков и убийством можно без ментовской крыши в лице соплеменников в погонах. Я не верю.
Сестра погибшего рассказывала, что ее брат обращался в полицию, заявляя об угрозах, но там реагировать не стали.
- В полиции сказали: пока нет никакой реакции, нет прецедента, что мы можем сделать. Угрозы отправлялись в полицию, всем, а они бездействовали, - говорила сестра Романа Гребенюка.
Мразотство какое-то. Зверье. Почему не арестовывают подстрекателей?
В Волгограде, Арсен, похоже, чувствовал себя королем в городе. 82-й судебный участок Дзержинского района (в этом районе проживает много армян) неоднократно штрафовал Мелконяна за нарушения ПДД, в том числе за выезды на встречку через двойную сплошную.
В 2017 году Мелконян был на 18 месяцев лишен водительствах прав за лихачество, тут же снова сел за руль, но был остановлен инспектором ГИБДД. На суде Арсен заявил, что ему надо было отвезти новорожденного ребенка. Штрафы он никогда не платил, так как официально нигде не работал, и ему назначили административный арест.
Кроме того, Мелконян брал и не отдавал кредиты: в частности, взял «безвозвратный» кредит в банке ПАО «МТС-Банк». Банк обратился в суд и выиграл дело, но деньги вернуть так и не смог. Мелконян официально не работает, машина оформлена не на него — взять с него нечего.
Был также судим за мошенничество: в составе преступной группы занимался автоподставами, ему инкриминировали 18 эпизодов, плюс статья за подделку документов для махинаций со страховкой. Получил два года условно — летом срок закончился. И пусть кто-то мне расскажет, что заниматься подставами, кидками банков и убийством можно без ментовской крыши в лице соплеменников в погонах. Я не верю.
Сестра погибшего рассказывала, что ее брат обращался в полицию, заявляя об угрозах, но там реагировать не стали.
- В полиции сказали: пока нет никакой реакции, нет прецедента, что мы можем сделать. Угрозы отправлялись в полицию, всем, а они бездействовали, - говорила сестра Романа Гребенюка.
Мразотство какое-то. Зверье. Почему не арестовывают подстрекателей?
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Метки: Арсен Мелкоян Роман Гребенюк следствие
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