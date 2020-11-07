Вопрос следствию: Почему они на свободе?

Репутация Арсена Мелконяна, который нанес роковые удары.



В Волгограде, Арсен, похоже, чувствовал себя королем в городе. 82-й судебный участок Дзержинского района (в этом районе проживает много армян) неоднократно штрафовал Мелконяна за нарушения ПДД, в том числе за выезды на встречку через двойную сплошную.



В 2017 году Мелконян был на 18 месяцев лишен водительствах прав за лихачество, тут же снова сел за руль, но был остановлен инспектором ГИБДД. На суде Арсен заявил, что ему надо было отвезти новорожденного ребенка. Штрафы он никогда не платил, так как официально нигде не работал, и ему назначили административный арест.



Кроме того, Мелконян брал и не отдавал кредиты: в частности, взял «безвозвратный» кредит в банке ПАО «МТС-Банк». Банк обратился в суд и выиграл дело, но деньги вернуть так и не смог. Мелконян официально не работает, машина оформлена не на него — взять с него нечего.



Был также судим за мошенничество: в составе преступной группы занимался автоподставами, ему инкриминировали 18 эпизодов, плюс статья за подделку документов для махинаций со страховкой. Получил два года условно — летом срок закончился. И пусть кто-то мне расскажет, что заниматься подставами, кидками банков и убийством можно без ментовской крыши в лице соплеменников в погонах. Я не верю.



Сестра погибшего рассказывала, что ее брат обращался в полицию, заявляя об угрозах, но там реагировать не стали.



- В полиции сказали: пока нет никакой реакции, нет прецедента, что мы можем сделать. Угрозы отправлялись в полицию, всем, а они бездействовали, - говорила сестра Романа Гребенюка.



Мразотство какое-то. Зверье. Почему не арестовывают подстрекателей?