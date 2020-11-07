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Вопрос следствию: Почему они на свободе?

Вопрос следствию: Почему они на свободе? (3 фото)

Автор:
07 ноября 2020 06:57
Метки: Арсен Мелкоян   Роман Гребенюк   следствие   
1166
3
Несмотря на то, что Арсен Мелкоян, убивший волгоградского отца-одиночку Романа Гребенюка, дал признательные показания и отправился до суда в СИЗО, его сестра Ануш и её муж находятся на свободе.
Женщина, которая в родительском чате спровоцировала скандал своим неадекватным поведением, спокойно живёт дальше. Её муж, оравший, что убитый заранее может брать больничный, на свободе.
Как такое возможно?

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Метки: Арсен Мелкоян   Роман Гребенюк   следствие   
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834
Лёха 3 часа назад
Двойные стандарты. Гнобление русских, попустительство приезжим.
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−18
Евгений Эдельштейн 5 минут назад
Однажды я был в суде за то,что совершил аварию. Меня на 9 месяцев лишили прав,взамен на то,чтобы не платить штраф... Но я не о том... При мне в тюрьму посадили парня на 3 месяца. Он был владельцем авто,на котором ехал человек без водительского удостоверения. Израиль.
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5k
zurapod 6 минут назад
думаю через пару недель и убийцу отпустят как всё утихнет. у нас хачей не сажают.
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6k
sumrаknn 10 минут назад
То как суд ведет себя с Платошкиным показывает - главная задача судов - защита властного олигархата, остальные дела - по праву телефонного звонка, звонкой монеты или вообще не важно. В этом деле важен пока не суд, а прокуратура и следствие. Я так понимаю щас ему вменяют тяжкие и смерть по неосторожности. Легкая статейка, так, пожурить и по попке шлепнуть. Вопрос к следствию и надзору за ним - прокуратуре: По-моему даже школьник ответит на такой вопрос - если кастетом ударит ребенок в ногу - она сломается? а если взрослый кастетом в ногу - она сломается? а если взрослый, физически развитый с силой ударит в череп - он треснет? А еще ребенку вопрос - если не хочешь сломать череп, то зачем кастет? В моем понимании - это не тяжкие, которые по случайности привели к сместри, наоборот - убийство, ну может выживет - его счастье. Не выжил, да и неважно - шли убивать, втроем, по предварительному сговору, бандой, общественно опасным способом. А вот эта статья позволяет дать пожизненное. Двоим, третьему и 10 хватит. Когда гдето начинает лихорадить - надо наводить порядок, в том чиле жесткими мерами. Помните любимчик кадырова убил русского, мирзаев, его фамилия. Чемпион наносит нокаутирующий удар подготовленному сопернику и иногда професионалы умирают на ринге, мирзаев нокаутировал и тот умер. Напомнить наказание? суд решил что русский умер не от удара рукой, а от удара об асфальт - и связи тут нет, а поэтому освободить в зале суда и принести извинения, ибо просидел целый год и несколько дней. а должен был год, за неделю ему извинения. У меня это вызывает вопрос - это что, узаконенный геноцид русских в России? Почему гости убивают хозяев, гордаться, бравируют этим, а их не наказывают? Все написанное - мнение автора и не имеет никакой связи с действительностью.
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2k
ваня панкин 12 минут назад
пока не будут вешать на столбах, порядка не будет...
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189
ЯуЦуЧу 16 минут назад
потому что вы все предатели народа и такие же преступники! Голосовали за Путина? За партию единая россия -0 вот результат!!!! че вы негодуете))) как дети..
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31k
Антон 19 минут назад
Надо больше писать, постить, чтобы эта история постоянно на слуху была. А так вообще давно пора всех этих арменойдов, габунийцев и тд, стройными рядами на родину отправить, своих зверьков и так хватает.
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189
ЯуЦуЧу Антон 15 минут назад
надо,,, было,,, люди за это деньги получают, должны и обязаны отрабатывать!
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1k
Алексей Matr Полчаса назад
Не разыскивают и не привлекают потому, что с этого ничего не поимеешь. А зарплату и без этого заплатят.
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1k
Мистер Фикс Полчаса назад
Все просто. Сейчас следакам бабло рекой льется за отмазки. Как иссякнет - привлекут.
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2k
kappaneed 37 минут назад
Интересно, а ребенок этой Ануш, продолжает учиться в той же школе, том же классе? Чет вот ребенка жалко.
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5k
zurapod kappaneed 4 минуты назад
да теперь ей можно всё и резать рабов и ссать на голову учителей. она доказала кто в школе главный. а рабы молчат.
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18k
Добрый Алабай Час назад
Интересно, этим чуркам хотя бы машины сожгут? На наше кривосудие особой надежды нет.
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363
DHCP 2 часа назад
геноцид русских с плеча плешивой крысы! пыня ненавидит русских
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26k
Сталин подтвердил бы!! DHCP Час назад
Зато таких хохлов , как ты любит.
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217
Бугуниниба 2 часа назад
Чурку в петушиную камеру, его бабу обрить наголо и к бомжам в теплотрассу.
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