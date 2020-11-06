В Новосибирске медсестра тягала за волосы детей и теперь с ней пообщаются следователи

Жительница Новосибирска опубликовала видео, снятое ей в туберкулезной больнице в палате, где дети лежат без родителей.
В новосибирском паблике подписчица рассказала, что за стеной палаты, в которой она лежит со своими детьми, находится палата с одинокими маленькими дети.
Женщина неоднократно слышала шум, крики и плачь из этой палаты. А однажды, заглянув, увидела, что медсестра гонится за ребёнком, а потом хватает за волосы и бьёт по лицу.
Шокированная женщина оставила в палате включённую камеру на тихий час. На видео можно заметить, что дети, конечно, не спят в тихий час, а шумят и играют, но как только видят медсестру – разбегаются прятаться. Тем временем медсестра поднимает ребёнка за волосы и кидает на кровать.
Женщина неоднократно слышала шум, крики и плачь из этой палаты. А однажды, заглянув, увидела, что медсестра гонится за ребёнком, а потом хватает за волосы и бьёт по лицу.
Шокированная женщина оставила в палате включённую камеру на тихий час. На видео можно заметить, что дети, конечно, не спят в тихий час, а шумят и играют, но как только видят медсестру – разбегаются прятаться. Тем временем медсестра поднимает ребёнка за волосы и кидает на кровать.
"Я начала дальше снимать, это увидела другая мед сестра, пришла и сказала, ещё раз увижу, что снимаете вызову полицию. Я ответила, что буду снимать до тех пор, пока вашего сотрудника отсюда не уволят. Она ответила, что разберёмся сами и даже видео не стала смотреть", - рассказывает автор видео.
После опубликования ролика – медсестра была отстранена от работы и теперь готовятся документы на её увольнение.
Следственный комитет заинтересовался этим видео и организовал доследственную проверку действий медицинского сотрудника.
Следственный комитет заинтересовался этим видео и организовал доследственную проверку действий медицинского сотрудника.
Мест нет: в Новосибирске больных COVID разместили на лестничных клетках клиники
Куйбышевская ЦРБ Новосибирска принимает пациентов из разных районов города. Мест в палатах не хватает, в коридорах - тоже.
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Всё из-за влажности воздуха. Отец ребёнка утверждает, что просто хотел обьяснить медсестре, что детей бить нельзя. Он попробовал ей это сказать, но из-за неподходящей влажности воздуха, как ему показалось, слова не доходили до женщины. Тогда он побоялся, что она так и не услышит сказанного и стал бить её в ухо после каждого слова, для закрепления информации.