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В Новосибирске медсестра тягала за волосы детей и теперь с ней пообщаются следователи

В Новосибирске медсестра тягала за волосы детей и теперь с ней пообщаются следователи (3 фото + 1 видео)

Автор:
06 ноября 2020 13:03
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: больница   волосы   дети   медицина   медсестра   новосибирск   
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Жительница Новосибирска опубликовала видео, снятое ей в туберкулезной больнице в палате, где дети лежат без родителей.

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Метки: больница   волосы   дети   медицина   медсестра   новосибирск   
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28  комментариев
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2k
SSD 3 часа назад
Я думаю, это у нее не первый опыт... Хотя сейчас она будет говорить, что очень устала и какое то секундное помутнение...
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58
Владимир Час назад
Часто в диспансерах лежат дети - сироты, конечно же одни. И порция такого воспитания точно не пойдёт на пользу.
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2k
V7 Час назад
Колхозное го*но с сиськами, у нее мозгов не хватает, чтобы детям что-то объяснить языком, а не руками.
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4k
Bhaal 2 часа назад
Ну надо ее также за волосы подвесить, как она ребенка подняла. Детям скучно понятное дело.
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158
Леший 2 часа назад
Да здесь половину комментаторов нужно на кол посадить. Потенциальные садисты и убийцы!
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4k
Vallek Леший 18 минут назад
Есть вещи, которые невозможно спокойно и адекватно воспринимать. Если бы с моим ребенком как-то так обошлись, МИНИМУМ на что мог бы рассчитывать этот человек, что я обошелся бы с ним ТАК ЖЕ.
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4k
Максус 2 часа назад
а батя этого ребёнка видео видел? Я б с этой старой ТП живьем за волосы скальп содрал.
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7k
Сергей 2 часа назад
Ска, она что, за волосы ребёнка подняла?! Скажите мне, что я просто не так понял, не разглядел, пожалуйста!
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9k
net 2 часа назад
Люди тупы. Не хочешь работать с детьми, не работай. Зачем их бить? Поменяйся с кем-то, выноси из под больных утки, а кто-то будет играть с детьми. Желающих найдётся в больнице с запасом.
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1k
Максим 2 часа назад
Я хочу расчленить эту тварь. Новосибирцы! Не оставьте эту тварь здоровой!
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3k
Кирилл 2 часа назад
какая же мразь!
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1k
colontel 2 часа назад
ой, сразу убили бы тварь, ой мразь и тд... из за вас яжматерей и яжпапаш и выростают ублюдки, которые избивают, убвают все, что видят, потому что понимюат, что ничего не будет им... дети это животные, и понимают они только силу... но вам то куда понять, вы животными и остались "анидетии, "уиии"... а когда они собак до смерти мучают, таксистов убивают, где вы мрази со своими воплями? суки лицемерные
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11k
Сергей colontel 2 часа назад
А ты уверен, что именно ЭТОТ ребёнок убивал собак, бомжей и таксистов? В чем ЭТОТ РЕБЕНОК виноват, чтобы ты, мразота, выливала на него помои? Сука, я б тебя сам за ноги и об угол,чтоб не коптил эту планету.
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1k
Максим colontel 2 часа назад
Ты - мыло.
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2k
Том Сойер colontel 2 часа назад
Это ты - животное, мразь конченная....
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1k
colontel Сергей 58 минут назад
в точку попал, безмозлые родители своими пуканами сейчас поднимут градус планеты... на лицо явно, что дети не слушаются. вот и все
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11k
Сергей Кирилл 6 минут назад
Нет, похоже его зачали по пьяне и при родах уронили на пол свинарника. Одно радует, такой сдохнет никому не нужным.
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1k
Green 2 часа назад
Убил бы, нахрен, тварь!
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9k
Евгений 3 часа назад
Говорят что у медсестер маленькие зарплаты и берут туда всех подряд. Скорей всего это так и есть, и это надо исправлять. Но за такую "работу" можно только палкой по *балу заплатить.
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2k
SSD 3 часа назад
Новосибирская медсестра объяснила, почему оттаскала ребёнка за волосы. Всё из-за мокрых рук... Александра А. утверждает, что просто хотела успокоить девочку, которая бегала по коридору после купания. Она пыталась взять маленькую пациентку под мышку, та начала вырываться. Тогда медсестра побоялась, что не удержит ребёнка мокрыми руками, и схватила за волосы, чтобы не уронить. (с)
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9k
net SSD 2 часа назад
Пояснительная от бати.
Всё из-за влажности воздуха. Отец ребёнка утверждает, что просто хотел обьяснить медсестре, что детей бить нельзя. Он попробовал ей это сказать, но из-за неподходящей влажности воздуха, как ему показалось, слова не доходили до женщины. Тогда он побоялся, что она так и не услышит сказанного и стал бить её в ухо после каждого слова, для закрепления информации.
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2k
Denis 3 часа назад
В смысле увольнение? Это самое простое. А как насчёт уголовной статьи? Может нужно в прокуратуру запись отправить. Пусть дадут оценку и возбудят дело
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2k
Том Сойер 3 часа назад
Мразь убогая!!! Руки ей сломать в локтях - чтобы на всю жизнь запомнила, скотина епучая!!!
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3k
Wolf 3 часа назад
Санаторный садик до сих пор с дрожью вспоминаю, какие твари там работали, им бы в колонию с особо опасными, а не 3-летними детьми.
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5k
JACKAL 3 часа назад
Гнидяра поганая, убил бы тварь... Ты не соответствуешь должности старая СУКА,,, пис.дуй дворы мести... С огромным удовольствием бы посмотрел как отец того ребёнка долбит её башкой о стену
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19k
Батончик с маком JACKAL 3 часа назад
какие нахрен дворы мести. ей дашь метлу, а она улетит
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158
Леший JACKAL 2 часа назад
Чем ты то от нее отличаешься? Поганенький сквернослов. Я бы, я бы. Диванный герой.
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