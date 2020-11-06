В Новосибирске медсестра тягала за волосы детей и теперь с ней пообщаются следователи

В новосибирском паблике подписчица рассказала, что за стеной палаты, в которой она лежит со своими детьми, находится палата с одинокими маленькими дети.



Женщина неоднократно слышала шум, крики и плачь из этой палаты. А однажды, заглянув, увидела, что медсестра гонится за ребёнком, а потом хватает за волосы и бьёт по лицу.



Шокированная женщина оставила в палате включённую камеру на тихий час. На видео можно заметить, что дети, конечно, не спят в тихий час, а шумят и играют, но как только видят медсестру – разбегаются прятаться. Тем временем медсестра поднимает ребёнка за волосы и кидает на кровать.